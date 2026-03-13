Weiter zum Inhalt
Jaume Masià (Ducati) wie Doohan, Nieto: Eine Kurve, die seinen Namen trägt

Mit einem Sieg auf Phillip Island untermauerte Jaume Masià seine Ambitionen in der Supersport-WM 2026. Zurück in Valencia erhielt der Ducati-Pilot vom Circuit Ricardo Tormo eine besondere Würdigung.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jaume Masia und seine Büste
Jaume Masia und seine Büste
Foto: Instagram/Circuit Valencia/Kuco
Jaume Masia und seine Büste
© Instagram/Circuit Valencia/Kuco

Mit der Pole-Position und dem Sieg im ersten Saisonlauf der Supersport-WM 2026 beeindruckte Jaume Masià. Dass der Spanier im zweiten Rennen nur Zehnter wurde und als WM-Zweiter die Heimreise aus Australien antrat, hatte vor allem mit der falschen Reifenwahl zu tun – der Ducati-Pilot setzte auf Regenreifen, doch der Phillip-Island-Circuit trocknete schnell und die slickbereiften Piloten waren im Vorteil.

Der talentierte Masia stammt aus Valencia und gewann 2023 im Team Leopard Racing die Moto3-Weltmeisterschaft. Auch diesen Erfolg werden die Verantwortlichen des Circuit Ricardo Tormo ins Kalkül gezogen haben, als sie dem 25-Jährigen vor wenigen Tagen ein Denkmal gesetzt haben: Zum einen ist in der Zufahrt eine Büste des Ducati-Piloten aufgestellt, zum anderen trägt die Kurve 11 seinen Namen – weitere Ikonen, die in Valencia auf diese Weise geehrt wurden, sind Mick Doohan (Kurve 2), Angel Nieto (Kurve 6) oder Nico Terol (Kurve 4).

«Es eine Ehre ist, meine Büste hier stehen zu haben – ich bin glücklich und dem Circuit Ricardo Tormo sehr dankbar», sagte Masia. «Ich bin hier aufgewachsen, und mit dieser Hommage, Teil der Rennstrecke zu sein und Kurve 11 einen Namen zu geben, ist ein großes Privileg.»

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Albert Arenas

Albert Arenas

Placeholder

AS Racing Team

38

2

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Placeholder

Orelac Racing Verdnatura

31

3

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

Placeholder

WRP Racing

26

4

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Placeholder

Feel Racing WorldSSP Team

25

5

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

Placeholder

AS Racing Team

23

6

Can Öncü

Can Öncü

Placeholder

Pata Yamaha Ten Kate Racing

22

7

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

Placeholder

PTR Triumph Factory Racing

20

8

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Placeholder

GMT94 Yamaha

17

9

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Placeholder

Ecosantagata Althea Racing Team

17

10

Placeholder

Andrea Giombini

Placeholder

Motozoo by Madforce Dubai

13

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

