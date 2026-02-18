Weiter zum Inhalt
Jaume Masià nach Supersport-Bestzeit: «Ducati in Australien im Vorteil»

Auffälligster Supersport-Pilot beim Phillip-Island-Test war Jaume Masià. Nach der Bestzeit sieht sich der Ducati-Pilot für den Saisonauftakt gut aufgestellt.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jaume Masia (Ducati) überzeugte beim Phillip-Island-Test
Jaume Masia (Ducati) überzeugte beim Phillip-Island-Test
Foto: Gold & Goose
Jaume Masia (Ducati) überzeugte beim Phillip-Island-Test
© Gold & Goose

Jaume Masià hat den Supersport-Test auf Phillip Island nicht zufällig mit der besten Rundenzeit beendet. Der Spanier wurde im Vorjahr als Rookie WM-Dritter und fuhr zwei Siege sowie fünf Podestplätze ein. 2026 tritt er erneut mit dem Ducati-Team Orelac VerdNatura an und mit der Testbestzeit bestätigte er nur seine berechtigten Ambitionen.

Wie Superbike-Star Nicolò Bulega dominierte Masia die Supersport-Kategorie mit der Bestzeit in allen vier Sessions. Seine schnellste Runde fuhr der 25-Jährige in 1:30,525 min, nur 0,034 sec langsamer war Lokalmatador Oli Bayliss (Triumph). Masia lässt durchblicken, dass er hätte schneller fahren können.

«Ich bin zufrieden, aber auch etwas enttäuscht wegen der letzten Session. Gerade als ich einen neuen Reifen montieren ließ, fing es an zu regnen und ich musste zurück an die Box. Später bin ich wieder auf die Strecke gefahren, gab aber nicht mehr alles, weil ich nach den zwei guten Testtagen keinen Sturz riskieren wollte», erzählte Masia SPEEDWEEK.com. «Insgesamt sind wir bereit für den Saisonauftakt, auch wenn wir noch ein paar Runden benötigen. Mein Rhythmus ist schon ziemlich gut, was beim Test unser stärkster Punkt war. Ich fuhr viele Runden und war sehr konstant.»

Für seine zweite Saison hat sich Masia realistische Ziele gesetzt. «Mein Motorrad ist identisch mit 2025, was ich aber als einen Vorteil betrachte», betonte der Spanier. «Phillip Island ist eine einzigartige Rennstrecke und ganz anders als die Pisten in Europa. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man konkurrenzfähig ist. Wahrscheinlich ist Ducati hier auch gegenüber Yamaha ein wenig im Vorteil. Grundsätzlich werden wir an jedem Rennwochenende kämpfen, und wie in der vergangenen Saison habe ich mir die Top-3 zum Ziel gesetzt. Mein Traum wäre, bis zum Saisonende um den Titel mitfahren zu können.»

Kombinierte Zeiten Supersport-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Jaume Masia (E)

Ducati

1:32,525 min

2.

Oliver Bayliss (AUS)

Triumph

1:32,559

+ 0,034 sec

3.

Tom Booth-Amos (GB)

Triumph

1:32,713

+ 0,188

4.

Philipp Öttl (D)

Ducati

1:32,758

+ 0,233

5.

Lucas Mahias (F)

Yamaha

1:32,859

+ 0,334

6.

Ondrej Vostatek (CZ)

Triumph

1:32,862

+ 0,337

7.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati

1:33,001

+ 0,476

8.

Jeremy Alcoba (E)

Kawasaki

1:33,016

+ 0,491

9.

Albert Arenas (E)

Yamaha

1:33,075

+ 0,550

10.

Valentin Debise (F)

ZXMoto

1:33,079

+ 0,554

11.

Josh Whatley (GB)

Ducati

1:33,108

+ 0,583

12.

Can Öncü (TR)

Yamaha

1:33,123

+ 0,598

13.

Aldi Mahendra (RI)

Yamaha

1:33,152

+ 0,627

14.

Matteo Ferrari (I)

Ducati

1:33,153

+ 0,628

15.

Xavi Cardelus (AND)

Yamaha

1:33,167

+ 0,642

16.

Simon Jespersen (DK)

Ducati

1:33,186

+ 0,661

17.

Roberto Garcia (E)

Yamaha

1:33,261

+ 0,736

18.

Mattia Casadei (I)

Ducati

1:33,283

+ 0,758

19.

Filippo Farioli (I)

Yamaha

1:33,293

+ 0,768

20.

Oliver König (CZ)

Triumph

1:33,371

+ 0,846

21.

Leonardo Taccini (I)

Ducati

1:33,499

+ 0,974

22.

Federico Caricasulo (I)

ZXMoto

1:33,585

+ 1,060

23.

Jacopo Cretaro (I)

MV Agusta

1:33,876

+ 1,351

24.

Dominique Aegerter (CH)

Kawasaki

1:34,174

+ 1,649

25.

Yuki Okamoto (J)

Yamaha

1:34,250

+ 1,725

26.

Borja Jimenez (E)

Ducati

1:34,441

+ 1,916

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati

1:34,535

+ 2,010

28.

Andrea Giombini (I)

MV Agusta

1:35,186

+ 2,661

