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Leistungsexplosion nach Kawasaki-Kündigung: Jeremy Alcoba mit Pole-Rekord

Seit dieser Woche befindet sich Jeremy Alcoba offiziell auf Jobsuche. Beim Supersport-Event in Cremona machte der Kawasaki-Pilot mit der Pole-Position vor allem Werbung in eigener Sache.

Supersport-WM

Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
© Gold & Goose

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Es sind schwierige Tage für Jeremy Alcoba. Seine zweite Supersport-Saison mit Kawasaki verläuft unter den Erwartungen. Erst beim siebten Saisonmeeting sprang das erste Top-5-Ergebnis heraus – wenigstens pünktlich zum Heimrennen seines Puccetti-Teams in Misano. Anschließend in Donington Park brauste der Spanier als Dritter erstmals auf das Podest.

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Zu diesem Zeitpunkt war Teamchef Manuel Puccetti aber bereits damit beschäftigt, ein neues Fahrer-Duo zu suchen. Wenige Tage vor dem Meeting auf dem Cremona Circuit gab Kawasaki die Verpflichtung von Jaume Masià für die Supersport-WM 2027 bekannt. Und da Ende August bereits Sportbike-Pilot David Salvador unter Vertrag genommen wurde, müssen sich Alcoba und sein Teamkollege Dominique Aegerter neue Teams suchen.

Jeremy Alcoba beeindruckt mit Pole-Position in Rekordzeit

Alcoba gab am Freitag die passende Antwort: Im freien Training bereits Dritter, brauste der 24-Jährige im Qualifying in Rekordzeit auf Pole-Position. Es ist die erste Kawasaki-Pole seit Philipp Öttl in Jerez 2021!

Im Artikel erwähnt

«Ich habe lange nicht mehr auf der Pole-Position gestanden – ich bin auch nicht so gut darin, eine schnelle Runde herauszuquetschen», gestand Alcoba. «Wir haben bei den letzten Rennen aber Fortschritte gemacht und waren hier auch testen, wodurch wir schon im Training eine ausgezeichnete Basis hatten. Meine schnellste Runde fuhr ich ganz allein, ohne Windschatten, und es wurde ein Rekord – natürlich freue ich mich riesig. Wahrscheinlich war es einfach mal an der Zeit für eine Pole.»

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Für den Spanier ist es die erste Pole-Position in der seriennahen Weltmeisterschaft. Zuletzt war ihm ein erster Startplatz auf dem TT Circuit Assen 2021 in der Moto3-Kategorie gelungen.

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