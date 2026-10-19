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Jeremy Alcoba nach Kawasaki-Siegen: Abrechnung mit den Kritikern

Vier Siege bei den letzten drei Events brachten Jeremy Alcoba auf WM-Platz 3. Nach dem Supersport-Finale in Jerez sprach der Kawasaki-Pilot über ungewöhnliche Abstimmungen und Vorwürfe gegen ihn.

Von

Ivo Schützbach und Sebastian Fränzschky

Supersport-WM

Starker WM-Endspurt: Jeremy Alcoba gewann vier der finalen sechs Rennen
Starker WM-Endspurt: Jeremy Alcoba gewann vier der finalen sechs Rennen
Foto: Gold & Goose
Starker WM-Endspurt: Jeremy Alcoba gewann vier der finalen sechs Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit einem weiteren Sieg krönte Jeremy Alcoba beim Saisonfinale der Supersport-WM in Jerez seinen beeindruckenden Endspurt. Der Kawasaki-Pilot führte, als das letzte Rennen des Jahres in Runde 12 abgebrochen wurde. Mit diesem Erfolg zog er in der Meisterschaft noch an Yamaha-Pilot Can Öncü vorbei und sicherte sich den dritten Gesamtrang.

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Bei den abschließenden drei Rennwochenenden war Alcoba der stärkste Fahrer im Feld. Er gewann beide Läufe in Cremona, ließ in Estoril einen weiteren Sieg und einen dritten Platz folgen und beendete die Saison in Jerez mit den Positionen 2 und 1. Vier Siege und zwei weitere Podestplätze aus sechs Rennen unterstreichen, welchen Schritt der Spanier mit seiner Kawasaki gemacht hat.

«Was kann ich sagen? Ich habe daran geglaubt, hart dafür gearbeitet und deshalb verdienen wir es. Vor ein paar Rennen haben wir etwas gefunden und waren seitdem schneller. Bereits im vergangenen Jahr funktionierte das Motorrad bei den abschließenden Rennen besser», erklärte Alcoba beim Treffen mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach in Jerez.

Im Artikel erwähnt

Wie Kawasaki im Laufe der Supersport-WM 2026 stärker wurde

Dass auch sein Teamkollege Dominique Aegerter zum Saisonende stärker wurde, wertete er als Bestätigung für das Potenzial des Pakets. «Wir haben extra hart gepusht und hatten ein richtig gutes Gefühl. Auch Domi fühlte sich wohl auf dem Motorrad und war bei den abschließenden Rennen schnell. Ich konnte zeigen, dass das Motorrad gut ist. Dann kam der Rest von selbst», hielt der Kawasaki-Pilot fest.

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An seinen eigenen Fähigkeiten hatte Alcoba auch in der schwierigeren Phase nicht gezweifelt. «Ich wusste, wie man Rennen gewinnt. Ich lebe, um zu gewinnen. Ich wusste immer, wie hoch mein Potenzial ist. Ich wusste, was zu tun ist», betonte er.

Jubel bei Puccetti-Kawasaki: Doppelsieg beim Saisonfinale in Jerez!
Jubel bei Puccetti-Kawasaki: Doppelsieg beim Saisonfinale in Jerez!
Foto: Gold & Goose
Jubel bei Puccetti-Kawasaki: Doppelsieg beim Saisonfinale in Jerez!
© Gold & Goose

Aegerter hatte die beiden zusätzlichen Tests in Cremona als hilfreichen Faktor für den Aufwärtstrend genannt. Alcoba wollte den Durchbruch dagegen nicht eindeutig darauf zurückführen. Einen entscheidenden Ansatz hatte seine Mannschaft nach seiner Einschätzung schon zuvor entdeckt. «Ich kann nicht sagen, ob es an den Tests lag. Ich weiß es nicht. Im zweiten Misano-Rennen haben wir definitiv etwas gefunden. Und das haben wir dann in Cremona bestätigt», schilderte der Spanier.

Bemerkenswert ist, dass die erfolgreiche Abstimmung offenbar nicht den Erwartungen der Kawasaki-Techniker entspricht. Was theoretisch wenig überzeugend erscheint, gibt Alcoba auf der Strecke das nötige Vertrauen. «Wenn man die Kawasaki-Leute nach den Abstimmungen fragt, dann sieht man ihre Verzweiflung. Sie sagen, dass das so nicht funktioniert. Doch ich kam damit gut zurecht, das Motorrad funktionierte so sehr gut. Vielleicht haben wir eine Tür für zukünftige Fahrer geöffnet», erklärte Alcoba.

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Der Endspurt gelang mit einem bewährten Motorrad, dessen Konkurrenzfähigkeit zwischenzeitlich infrage gestellt worden war. Für Alcoba war die Rückkehr an die Spitze deshalb auch das Ergebnis intensiver Auseinandersetzungen um den richtigen Weg. «Klar ist, dass das Motorrad nicht neu ist. Viele haben sich gefragt, was wir an der Kawasaki gemacht haben, um sie erneut konkurrenzfähig zu machen. Wir haben intensiv gearbeitet, wir haben daran geglaubt, aber auch hart in der Box gekämpft. Schlussendlich konnten wir es genießen und das bestmögliche Ergebnis holen», fasste er zusammen.

Alcobas Abrechnung mit den Kritikern

Auf die Bedeutung des dritten WM-Platzes angesprochen, fiel seine Antwort zunächst überraschend nüchtern aus. Schnell wurde jedoch deutlich, dass das Ergebnis für ihn auch eine persönliche Genugtuung darstellt. «Es bedeutet mir nicht viel. Natürlich hat es eine gewisse Bedeutung, weil es einen Punkt in dieser Saison gab, an dem viele Finger auf mich gerichtet waren. Es hieß, ich würde nicht trainieren, nur Party machen und dies und das. Zum Teil stimmte es, doch ich bin 24 Jahre alt. Dennoch habe ich jeden Tag trainiert und mein Leben gelebt», entgegnete Alcoba.

Der Spanier wehrte sich dagegen, Freizeit und sportlichen Ehrgeiz als unvereinbar darzustellen. «Wenn Elitesportler darauf verzichten, mit ihren Freunden zu feiern, dann haben sie kein Leben. Man lebt nur einmal und muss das Leben auch genießen. Man muss abschalten, die Rennwochenenden verdauen – egal, ob sie gut oder schlecht waren», erklärte er.

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Vier Siege in den letzten sechs Rennen lieferten ihm die sportlichen Argumente. Mit Blick auf seine Kritiker hatte der WM-Dritte deshalb noch eine deutlichere Botschaft: «Es bedeutet mir viel, wenn ich an die Leute denke, die Mist über mich erzählen», stellte Alcoba klar.

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01

52

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

12

21:52,861

1:42,364

25

02

77

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

12

+0,482

1:42,578

20

03

11

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

12

+0,720

1:42,622

16

04

61

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

12

+0,936

1:42,311

13

05

53

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

12

+1,987

1:42,761

11

06

16

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

12

+2,177

1:42,571

10

07

94

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

12

+2,734

1:42,604

9

08

37

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

12

+2,985

1:42,539

8

09

40

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

12

+4,001

1:42,681

7

10

7

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

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1:42,720

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