Jeremy Alcoba (24) überzeugt: Supersport-Kawasaki für 2026 noch besser

Schon in der ersten Saison mit der ZX-6R 636 glänzte Jeremy Alcoba mit starken Rundenzeiten und Ergebnissen. Für die Supersport-WM 2026 wurde die Kawasaki noch einmal nachgeschärft.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Wie viel besser ist die Supersport-Kawasaki für 2026 geworden?
Foto: Kawasaki
© Kawasaki

Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti war noch vor Beginn der Supersport-WM 2025 von der Schlagkraft der neuen ZX-6R 636 überzeugt. Und der Italiener sollte Recht behalten, auch wenn Jeremy Alcoba erst in Estoril – beim vorletzten Supersport-Meeting – das erste Podium einfahren konnte. Beim Saisonfinale in Jerez fuhr der junge Spanier im ersten Lauf mit Platz 2 das beste Saisonergebnis ein.

Für 2026 expandiert Puccetti auf zwei Motorräder und holte den zweifachen Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter ins Team; Ziel ist nicht weniger als der WM-Titel. Während der Schweizer aber nach den von schlechtem Wetter geprägten Wintertests noch mit der Anpassung an die ZX-6R beschäftigt ist, konnte Alcoba zuletzt in Portimão deutliche Verbesserungen feststellen.

«Es war ein weiterer Test im Nassen, aber wir haben an der Elektronik gearbeitet. Und ich bin froh, dass ich ein wirklich gutes Gefühl für das Motorrad bei Nässe entwickelt habe. Die Strecke war sehr rutschig, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, aber ich habe mich schnell wohlgefühlt», berichtete der 24-Jährige. «Die Ninja ZX-6R 636 ist besser als das Motorrad der letzten Saison, aber so richtig kann ich die Verbesserungen erst auf trockener Piste beurteilen. Dank der harten Arbeit des Teams über den Winter haben wir jedoch eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Ich hoffe, dass das Wetter in Australien besser ist, damit wir das Beste aus dem zweitägigen Test kurz vor dem Auftakt machen können.»

Phillip Island war im vergangenen Jahr eine gute Strecke für Alcoba. Als 14. der Startaufstellung brauste der Spanier im zweiten Lauf als Fünfter über die Ziellinie.

Zeiten Portimao-Test, Tag 1

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

SBK-WM

1:46,262 min

2.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

1:47,246

+ 0,984 sec

3.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

1:48,735

+ 2,473

4.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

1:50,317

+ 4,055

5.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

1:52,514

+ 6,252

6.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:53,565

+ 7,303

7.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

1:55,493

+ 9,231

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

1:55,547

+ 9,285

9.

ERC Endurance (BMW)

EWC

1:55,960

+ 9,698

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

1:56,954

+ 10,692

11.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

SBK-WM

1:57,042

+ 10,78

12.

Paul Jordan (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:58,028

+ 11,766

13.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

14.

Sam Lowes (GB/Ducati)

SBK-WM

Zeiten Portimao-Test, Tag 2

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I/Ducati)

SBK-WM

1:59,144 min

2.

Iker Lecuona (E/Ducati)

SBK-WM

1:59,183

+ 0,039 sec

3.

Jake Dixon (GB/Honda)

SBK-WM

2:00,111

+ 0,967

4.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

2:00,757

+ 1,613

5.

ERC Endurance (BMW)

EWC

2:00,867

+ 1,723

6.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

2:01,250

+ 2,106

7.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

2:01,610

+ 2,466

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

2:01,807

+ 2,663

9.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

2:03,207

+ 4,063

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

2:03,305

+ 4,161

11.

Yari Montella (I/Ducati)

SBK-WM

2:04,442

+ 5,298

12.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

2:08,051

+ 8,907

13.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

2:08,736

+ 9,592

14.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

