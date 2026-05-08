Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Wie Jonas Folger die Supersport-KTM 990 RC R wettbewerbsfähig machen soll

An diesem Wochenende gibt Jonas Folger in Le Mans sein Comeback in der MotoGP. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärt er, womit er noch sein Geld verdient und worauf es bei einem Testfahrer ankommt.

Supersport-WM

KTM-Testfahrer Jonas Folger
KTM-Testfahrer Jonas Folger
Foto: thorsten horn
KTM-Testfahrer Jonas Folger
© thorsten horn

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach fast drei Jahren Abstinenz sehen wir Jonas Folger an diesem Wochenende wieder in der MotoGP, der fünffache GP-Sieger springt im Team Red Bull KTM Tech3 für den verletzten Maverick Vinales ein. Als Vorbereitung hatte er zwei Testtage mit der RC16 auf dem Highspeedkurs in Mugello.

Werbung

Werbung

Doch auch zuvor war Folger für KTM fleißig und testete zusammen mit dem Team Freudenberg in Most die neue Supersport-Maschine KTM 990 RC R, die zuerst für Gaststarts in der IDM-Nachfolgeserie Euro Moto vorbereitet wird und 2027 oder 2028 auch in der Supersport-WM zum Einsatz kommen soll.

Jonas Folger hat drei Aufgabenbereiche

Umtriebig ist der 32-Jährige auch sonst: «Im Endeffekt habe ich drei Aufgabenbereiche bei KTM. Das ist einmal von der Marketingseite der 990er-RC-R-Cup mit sechs Rennen im Jahr. Da bin ich Markenbotschafter für den Cup, Mentor und Coach. Mit dem bin ich viel unterwegs und habe auch viel Vor- und Nacharbeit. Als Zweites bin ich bei Carsten Freudenberg, was über KTM läuft, um die Supersport-Maschine für die Euro Moto, sowie langfristig gesehen für die Supersport-WM, bereit zu machen. Und dann habe ich noch einen dritten Vertrag mit dem KTM-Marketing Motorsport und fahre in diesem Zusammenhang die MotoGP-Doppelsitzer, mache Show-Events, Video- und Foto-Shootings etc. Da kommt schon einiges zusammen und ich bin mehr beschäftigt als mancher Vollzeitfahrer.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Jonas Folger mit der KTM 990 RC R in Most
Jonas Folger mit der KTM 990 RC R in Most
Foto: thorsten horn
Jonas Folger mit der KTM 990 RC R in Most
© thorsten horn

Werbung

Werbung

Fest steht schon jetzt: Die MotoGP in Le Mans wird nicht Folgers einziges Rennen in dieser Saison sein. Für den dritten Lauf der Euro Moto vom 26. bis 28. Juni in Most ist ein Wildcard-Einsatz mit der Supersport-KTM vorgesehen, weitere sollen folgen. «Wir hatten den Saisonauftakt auf dem Sachsenring anvisiert», erzählte der Bartträger. «Man muss sich immer ein Ziel setzen und darauf hinarbeiten, doch da wir sehr viel zu testen haben, hat das nicht funktioniert. Ich finde das aber nicht schlimm – nicht 100-prozentig sortiert dorthin zu gehen und etwas auf Biegen und Brechen zu machen, wäre ein Krampf geworden. Deshalb ist jetzt die neue Zielsetzung Most, und die ist viel realistischer als damals Sachsenring. Most macht auch deshalb Sinn, weil dort die Supersport-WM fährt und wir so gute Referenzen bekommen.»

Jonas Folger: «Das ändert nichts an meiner Performance»

Aktuell steht Jonas nur ein Testmotorrad zur Verfügung, was er aber nicht als nervliche Belastung empfindet. «Zum Test kommen und viel kaputt machen wäre extrem kontraproduktiv», verdeutlichte er. «Meine Performance ändert sich nicht, oder wird nicht davon beeinflusst, wenn nur ein Bike dasteht. Wir haben ja auch Ersatzteile dabei. Das heißt, dass es nicht so ist, dass wenn wir einen größeren Schaden hätten, ich gar nicht mehr fahren könnte.»

Das Ding kamikazemäßig bewegen bringt das Testteam nicht weiter.

jonas folger

Bereitwillig gab Folger in diesem Zusammenhang Auskunft darüber, wie er die ihm übertragene Aufgabe angeht: «Testen ist ja nicht auf Gedeih und Verderb pushen. Es kommt immer darauf an, was man testet. Das heißt, man muss auch bewusst fahren und nicht nur auf die Rundenzeit schauen. Es geht ums Feedback und ums Daten sammeln für verschiedene Bereiche. Einfach rausfahren und ballern, also das Ding kamikazemäßig bewegen, bringt das Testteam nicht weiter. Du musst das Bike kontrolliert kurz vor dem Limit bewegen. Vielleicht musst du auch mal anders fahren, sprich einen anderen Fahrstil probieren, damit du weißt, wie funktioniert das Teil. Einfach nur rausfahren und gib ihm macht keinen Sinn. Das Limitmanagement ist für einen Testfahrer wichtig. Man muss richtig einschätzen, wann kann ich wie viel geben. Wie viel Risiko ist man bereit zu gehen, dass man Aussagen korrekt treffen kann. Das liegt in meiner Verantwortung. Unterm Strich tut es nichts zur Sache, ob wir ein Bike oder zwei in der Garage stehen haben.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

150

2

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

117

3

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

97

4

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

89

5

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

88

6

Lucas Mahias

GMT94 Yamaha

65

7

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

65

8

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

57

9

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

57

10

Matteo Ferrari

WRP Racing

56

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM