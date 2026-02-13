Weiter zum Inhalt
Kampf der Konzepte in der Supersport-WM: Siegeszug der Dreizylindermotoren
Einst wurde die Supersport-WM von Vierzylinder-Motorrädern dominiert, doch 2026 hat sich ein anderes Konzept durchgesetzt. Vier von acht Herstellern setzen auf einen kernigen Dreizylindermotor.
Supersport-WM
Marcel Schrötter kämpft hier mit einer V2-Ducati gegen vier DreizylinderMarcel Schrötter kämpft hier mit einer V2-Ducati gegen vier DreizylinderFoto: Gold & Goose
Marcel Schrötter kämpft hier mit einer V2-Ducati gegen vier Dreizylinder© Gold & Goose
Durch die Verankerung der Next-Generation-Regel (NG) im Reglement der Supersport-WM 2022, hat die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft eine Transformation durchgemacht. Ducati und Triumph kehrten zurück, 2024 stieg QJ Motor neu ein und in diesem Jahr ZXMoto.
Acht Hersteller sind in der Supersport-WM 2026 mit 33 Piloten engagiert, und nur Honda hat noch eine klassische 600er mit dem üblichen Reihenvierzylindermotor am Start. Kawasaki auch, doch mit einem Hubraum von 636 ccm fällt die aktuelle ZX-6R unter das NG-Reglement, genauso wie die QJ Motor mit 778 ccm. Mit nur sechs Motorrädern bilden die Vierzylinder-Motorräder zahlenmäßig die zweitkleinste Gruppe. Sieben Teams mit zehn Fahrern haben sich für den Einsatz einer Ducati entschieden, die standesgemäß von einem V2-Motor angetrieben wird.
Nachdem MV Agusta und Triumph traditionell auf Dreizylindermotoren setzen, schwenkte Yamaha 2025 mit der R9 auf dieses Konzept um und auch ZXMoto sah für die 820RR-RS darin das größte Potenzial. Somit sind 17 Motorräder der Startaufstellung mit einem kernig klingenden Dreizylindermotor ausgestattet – quantitativ die größte Gruppe.
Den bisher einzigen WM-Titel mit einem Dreizylindermotorrad fuhr im vergangenen Jahr Yamaha-Pilot Stefano Manzi ein.
Teams und Fahrer der Supersport-WM 2026
Startnummer
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
40
Mattia Casadei (I/Ducati)
D34G WorldSSP Racing
43
Simon Jespersen (DK/Ducati)
EAB Racing
10
Leonardo Taccini (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
16
Alessandro Zaccone (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
65
Philipp Öttl (D/Ducati)
Feel Racing WorldSSP
5
Jaume Masia (E/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
70
Josh Whatley (GB/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
54
Riccardo Rossi (I/Ducati)
Renzi Corse
11
Matteo Ferrari (I/Ducati)
WRP Racing
91
Borja Jimenez (E/Ducati)
WRP Racing
22
Ana Carrasco (E/Honda)
Honda Racing WorldSSP
6
Corentin Perolari (F/Honda)
Honda Racing WorldSSP
52
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
77
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
88
Andrea Giombini (I/MV Agusta)
Motozoo by Madforce Dubai
73
Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)
Flembbo by Racing Development
3
Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
24
Marcos Ramirez (E/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
32
Oliver Bayliss (AUS/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
69
Tom Booth-Amos (GB/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
50
Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)
Compos Racing
25
Oliver König (CZ/Triumph)
Compos Racing
57
Aldi Mahendra (RI/Yamaha)
AS Racing
75
Albert Arenas (E/Yamaha)
AS Racing
37
Roberto Garcia (E/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
94
Lucas Mahias (F/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
31
Yuki Okamoto (J/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
61
Can Öncü (TR/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
7
Filippo Farioli (I/Yamaha)
VFT Racing
19
Andreas Kofler (A/Yamaha)
YamahaLube Kofler
20
Xavi Cardelus (AND/Yamaha)
Cerba Yamaha Racing
53
Valentin Debise (F/ZXMoto)
Evan Bros Racing
64
Federico Caricasulo (I/ZXMoto)
Evan Bros Racing
