Kampf der Konzepte in der Supersport-WM: Siegeszug der Dreizylindermotoren

Startnummer
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
Mattia Casadei (I/Ducati)
Simon Jespersen (DK/Ducati)
Leonardo Taccini (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
Alessandro Zaccone (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
Riccardo Rossi (I/Ducati)
Matteo Ferrari (I/Ducati)
Corentin Perolari (F/Honda)
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Andrea Giombini (I/MV Agusta)
Motozoo by Madforce Dubai
Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)
Flembbo by Racing Development
Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)
Marcos Ramirez (E/QJ Motor)
Oliver Bayliss (AUS/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
Tom Booth-Amos (GB/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)
Oliver König (CZ/Triumph)
Aldi Mahendra (RI/Yamaha)
Roberto Garcia (E/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
Pata Yamaha Ten Kate Racing
Filippo Farioli (I/Yamaha)
Andreas Kofler (A/Yamaha)
Xavi Cardelus (AND/Yamaha)
Valentin Debise (F/ZXMoto)
Federico Caricasulo (I/ZXMoto)