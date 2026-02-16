Kawasaki-Fiasko: Schweizer Domi Aegerter am Montagnachmittag Vorletzter

Den ersten Testtag des Kawasaki-Werksteams auf Phillip Island als schlecht zu bezeichnen, wäre gelobt. Der japanische Hersteller tritt an, um nach langer Durststrecke wieder den WM-Titel zu holen – das gelang seit Kenan Sofuoglu 2016 nicht mehr.

2025 kam das neue Homologationsmodell der ZX-6R mit 636 ccm, Jeremy Alcoba fuhr zum Saisonende zweimal aufs Podium und wurde in seinem Rookie-Jahr WM-Achter. Kawasaki verdoppelte sein Engagement für 2026 und verpflichtete mit Dominique Aegerter einen zweifachen Supersport-Weltmeister (mit Ten Kate Yamaha) und 27-fachen Laufsieger. «Wenn wir die Weltmeisterschaft nicht gewinnen, ist das eine Enttäuschung», sagte Teamchef Manuel Puccetti während des Winters.

Stand heute würden nur besonders risikofreudige Spielernaturen darauf wetten. Die erste Testsession am Montagvormittag war mit den Positionen 14 und 19 von Alcoba und Aegerter bereits bedenklich, bei wärmeren Bedingungen am Nachmittag stürzten sie auf die Ränge 22 und 27 ab. Unfassbar: Aegerter wurde im 28 Mann starken Fahrerfeld mit 2,420 sec Rückstand auf den Schnellsten Jaume Masia (Orelac Ducati) Vorletzter! In der kombinierten Zeitenliste beider Sessions bedeutet das Platz 22 für den Rohrbacher.

Kawasaki ist nicht bereit

«Das war unser erster Test im Trockenen, wir sind noch nicht bereit, um schnell zu fahren», hielt Domi beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager von Phillip Island fest. Er räumte ungewohnt wortkarg ein, dass so ein großer Rückstand bis zum ersten Rennen am kommenden Wochenende schwierig aufzuholen sei und ortet Schwächen am Motorrad in sämtlichen Bereichen.

«Gut ist, dass wir Grip haben, aber den haben die anderen auch», flüchtete sich der Kawasaki-Werksfahrer in Galgenhumor. «Viele Kleinigkeiten verhindern, dass ich schnell fahren kann. Wo ich am Nachmittag war: Ich habe alles gegeben und war Vorletzter – das ist verrückt. Es liegt nicht nur an mir. Das Team ist dran und arbeitet.»

