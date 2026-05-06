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Kawasaki-Sensation knapp verpasst: Jeremy Alcoba fehlten 0,8 sec zum Sieg

Das Meeting auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn war das für Kawasaki bisher beste Rennwochenende der Supersport-WM 2026 – zumindest mit Jeremy Alcoba im Sattel der ZX-6R 636.

Supersport-WM

Jeremy Alcoba verpasste den Sieg um 0,8 sec
Jeremy Alcoba verpasste den Sieg um 0,8 sec
Foto: Kawasaki
Jeremy Alcoba verpasste den Sieg um 0,8 sec
© Kawasaki

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Acht Hersteller sind in der Supersport-WM 2026 engagiert, davon haben Ducati, Yamaha, Triumph und ZX Moto bereits Siege und/oder Podestplätze eingefahren. Von den übrigen Herstellern hatte man von Kawasaki

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Von seinem Saisonziel, den Titel einzufahren, hat sich Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti bereits nach den ersten beiden Events der Supersport-WM 2026 verabschiedet. Zu stark präsentierte sich die Armada der Ducati- und Yamaha-Piloten und zu schwach performte die ZX-6R 636 im Vergleich zur Konkurrenz.

Balance-System wurde vor dem Supersport-Meeting in Ungarn angepasst

Für das vierte Saisonmeeting griff der Weltverband FIM ein und erlaubte Kawasaki performancesteigernde Zugeständnisse. Während sich diese bei Dominique Aegerter nicht bemerkbar machten, brauste Teamkollege Jeremy Alcoba auf dem Balaton Circuit zu den bisher besten Ergebnis. Als Vierter im ersten Lauf verpasste der junge Spanier nur um 0,4 sec das Podium und den Sieg um 0,8 sec!

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«Ich bin sehr zufrieden mit dem vierten Platz. Wir hatten eine wirklich gute Pace und haben ein starkes Comeback hingelegt – zeitweise lag ich 1,5 Sekunden zurück. In den letzten vier Runden konnte ich einen Teil des Rückstands auf die Fahrer vor uns aufholen», erzählte Alcoba am Samstagnachmittag. «Ich hatte diesen Speed nicht erwartet, denn die Fahrer an der Spitze und auch ich selbst waren sehr stark, aber an einigen Stellen der Strecke hatten wir Schwierigkeiten. Ich finde, das Team und ich haben wirklich gute Arbeit geleistet, deshalb bin ich superglücklich.»

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Erstaunlich: Der 23-Jährige fuhr die zweitschnellste Rennrunde, die nur 0,142 sec langsamer als seine Zeit im Qualifying war.

Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Can Öncü
Can Öncü
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
Matteo Ferrari
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Öncü und Arenas
Öncü und Arenas
Foto: Gold & Goose
Simon Jespersen
Simon Jespersen
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Mahendra und Öttl
Mahendra und Öttl
Foto: Gold & Goose
Roberto Garcia
Roberto Garcia
Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
Matteo Ferrari
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise und Team
Sieger Valentin Debise und Team
Foto: Gold & Goose
Arenas, Debise, Öncü
Arenas, Debise, Öncü
Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise
Sieger Valentin Debise
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas gewinnt den zweiten Lauf
Albert Arenas gewinnt den zweiten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Albert Arenas
Sieger Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Öncü, Arenas, Garcia
Öncü, Arenas, Garcia
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
© Gold & Goose

Obwohl sich der Kawasaki-Pilot um sechs Startplätze verbesserte, konnte Alcoba seine Performance im zweiten Lauf nicht wiederholen und wurde Siebter.

«Insgesamt bin ich mit dem Wochenende ziemlich zufrieden. Ich finde, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet», attestierte Alcoba Fortschritte. «Ich habe alles daran gesetzt, ganz vorn mitzufahren und mit den Spitzenfahrern zu kämpfen. Schade war, dass wir ein Problem mit dem Hinterreifen hatten, das wir noch analysieren müssen. Trotz dieser Probleme haben wir weiter mit den Spitzenfahrern gekämpft. Die Geschwindigkeit ist da, aber in einigen Kurvenabschnitten haben wir definitiv Schwierigkeiten, daher müssen wir noch etwas herausholen. Wir hatten eine Chance, aber es war ein unglücklicher Tag. Ich denke, in Most können wir ein gutes Wochenende haben.»

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Alcoba verbesserte sich in der Gesamtwertung mit 65 Punkten auf den siebten Rang, punktgleich mit dem WM-Sechsten Lucas Mahias (Yamaha).

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Pos

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

18

30:59,919

1:42,847

25

02

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

18

+0,419

1:42,790

20

03

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

37

18

+0,509

1:42,812

16

04

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

11

18

+1,017

1:42,940

13

05

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

18

+2,524

1:42,738

11

06

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

69

18

+3,864

1:43,001

10

07

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

18

+5,588

1:42,887

9

08

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

18

+12,117

1:43,421

8

09

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

43

18

+13,801

1:43,118

7

10

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

94

18

+14,033

1:43,346

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