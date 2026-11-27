Das Supersport-Team von Kawasaki stellte sich für die Saison 2027 neu auf, daran konnten auch die aufstrebenden Ergebnisse von Jeremy Alcoba (vier Siege und sechs Podestplätze in den letzten sechs Rennen) und Dominique Aegerter (Platz 2 im letzten Saisonrennen) nichts mehr ändern. Ihre Nachfolger debütierten auf der ZX-6R 636 im Rahmen eines zweitägigen Tests am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf dem Circuito de Jerez.

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Insbesondere für Jaume Masià ist der Wechsel auf das japanische Motorrad eine riesige Umstellung – der Spanier fuhr in den vergangenen zwei Jahren eine Ducati Panigale V2. Nach einem verhaltenen ersten Tag, markierte der 26-Jährige am Ende des Tests und nach 99 Runden in 1:42,520 min die schnellste Zeit der anwesenden Supersport-Piloten.

«Es waren zwei sehr positive Testtage», sagte der aus Valencia stammende Masia erleichtert. «Ich bin wirklich glücklich darüber, wie mich das Team aufgenommen hat. Ich habe intensiv an mir selbst und an meinem Fahrstil gearbeitet, der sich im Vergleich zu meiner bisherigen Herangehensweise deutlich verändert hat. Das ist erst der Anfang, aber ich glaube, dass wir alles haben, was wir für eine erfolgreiche Saison 2027 benötigen.»

Teamkollege David Salvador fühlte sich auf dem Motorrad auf Anhieb wie zu Hause, denn der 23-Jährige fuhr in der Sportbike-WM das identische Bike, das lediglich auf etwa 90 PS gedrosselt war. Mit 112 Runden fuhr der Vizeweltmeister die meisten Runden und beendete den Test mit einer persönlichen Bestzeit von 1:42,873 min.

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«Es war ein unglaublicher Test. Es gab sehr viel zu lernen und auszuprobieren, aber sowohl das Team als auch das Motorrad waren fantastisch», frohlockte Salvador. «Ich verstehe mich bereits ausgezeichnet mit meiner neuen technischen Crew und möchte mich bei allen für die harte Arbeit in dieser Woche bedanken. Besonders froh bin ich darüber, dass ich die neuen Reifen ausprobieren konnte. Insgesamt war dieser Test extrem wichtig und hat mir ermöglicht, mich auf meine erste Supersport-Saison bestmöglich vorzubereiten.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2

Pos Fahrer (Motorrad) Zeit Diff 1. Axel Basani (Bimota) 1:38,987 min 2. Alex Lowes (Bimota) 1:39,118 + 0,131 min 3. Michael vd Mark (BMW) 1:39,368 + 0,381 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:39,435 + 0,448 5. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:39,610 + 0,623 6. Jake Dixon (Honda) 1:39,717 + 0,730 7. Sam Lowes (Ducati) 1:41,246 + 2,259 8. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:42,520 + 3,533 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42,873 + 3,886 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43,090 + 4,103

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1