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Kawasaki-Pilot Dominique Aegerter: Besser vorbereitet nach Portimão

Parallel zu einigen Teams der Superbike-WM in Portimão, testete das Supersport-Team Kawasaki Puccetti mit Dominique Aegerter in Cremona. Der Schweizer hat wichtige Fortschritte mit der ZX-6R gemacht.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter
© Gold & Goose

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Beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2026 auf Phillip Island hatte Dominique Aegerter unglaubliches Pech. Im ersten Lauf rollte der Schweizer auf Position 14 und im zweiten Hauptrennen als starker Vierter mit einem technischen Problem aus. So startete die Rückkehr des zweifachen Supersport-Weltmeisters mit zwei Nullern.

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Aegerter hatte sich jedoch auch noch nicht an die ZX-6R gewöhnt, die in Australien zudem nicht so konkurrenzfähig wie erwartet war – Teamkollege Jeremy Alcoba fuhr die Plätze 10 und 9 ein. Beides sollte bei einem zweitägigen Test am 13. und 14. März auf dem Cremona Circuit gelöst werden.

«Zum Glück blieb das Wetter anderthalb Tage lang gut. Das Team hat viele neue Komponenten nach Cremona mitgebracht und hart daran gearbeitet, die Probleme zu beheben, die uns beim Rennen in Australien behindert haben», erzählte der 35-Jährige. «Am ersten Tag bin ich etwa 30 Runden gefahren, und wir haben uns hauptsächlich auf die Elektronik konzentriert. Dieser Test war sehr wichtig, da wir endlich Zeit hatten, am Motorrad zu arbeiten.»

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Die Tests im Winter waren spärlich und bekanntlich von schlechtem Wetter geprägt. Der Cremona-Test reicht nach Einschätzung von Aegerter jedoch nicht aus, um Podestplätze anstreben zu können. «Wir sind definitiv besser vorbereitet als vor Phillip Island», betonte der Rohrbacher. «Vor uns liegt aber noch viel Arbeit, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben.»

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Zur Erinnerung: Teamchef Manuel Puccetti rief vor Saisonbeginn nicht weniger als den Titelgewinn als Ziel aus.

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