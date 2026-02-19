Kawasaki-Teamchef: Aus diesem Grund liegt Dominique Aegerter weit hinten

Nach drei Jahren auf dem Superbike kehrt Dominique Aegerter in die Supersport-WM zurück, in jene Klasse, in der er 2021 und 2022 mit Ten Kate Yamaha Champion wurde und 27 von 44 Rennen gewann. Bei den Wintertests im Januar in Jerez und Portimao konnte er keine Runde im Trockenen drehen, die Einstellungsfahrten am Montag und Dienstag auf Phillip Island waren seine Feuertaufe.

In der kombinierten Zeitenliste der vier Test-Sessions strandete der Schweizer aus dem Kawasaki-Werksteam im 28 Mann starken Fahrerfeld mit 1,6 sec Rückstand auf den Schnellsten Jaume Masia (Orelac Ducati) auf Rang 24. Aegerters Teamkollege Jeremy Alcoba schaffte es in der letzten Session immerhin noch auf Platz 8 und verlor eine knappe halbe Sekunde zur Spitze.

Manuel Puccetti: «Reine Geld- und Zeitverschwendung»

«Unser erster Test im November war nur ein Kennenlernen», holte Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des Phillip Island Grand Prix Circuit etwas aus. «Dominique stieg von der 1000er auf die 636 um und muss seinen Stil nach drei Jahren Superbike anpassen. Um das Motorrad kennenzulernen, setzten wir zwei teure Tests im Januar an, diese waren aber reine Geld- und Zeitverschwendung, weil es ständig nass war. Die richtige Arbeit begann für uns erst hier, eine der vier Sessions war aber erneut nass. Dominique fuhr insgesamt also kaum im Trockenen, aus diesem Grund liegt er weit hinten. Das ist nicht seine Schuld und auch nicht unsere. Es braucht Zeit, dass er zurückkommt.»

Domi Aegerter fehlen viele Kilometer

«Du kannst mich verrückt nennen, aber ich erwarte von Alcoba am Wochenende einen Podestplatz», ergänzte der Italiener. «Wir haben für die Rennen gearbeitet und nie alles für eine schnelle Runde zusammengefügt. Speziell auf dieser Strecke hängt während des Tests viel davon ab, für welchen Arbeitsweg sich ein Team entscheidet. Wenn du für die Renndistanz schuftest, dann sind deine Rundenzeiten langsam. Jeremy hat das Potenzial für das Podium. Mit Dominique leisten wir andere Arbeit und versuchen, sein Vertrauen für die 636 aufzubauen. Wir müssen auch unser Motorrad an ihn anpassen. Dafür braucht er Kilometer – wir bekommen das hin, es ist nur eine Frage der Zeit. Vor dem Winter sagte ich, dass er 2000 Kilometer im Trockenen testen muss, damit er sich anpassen kann. Das sind sechs oder sieben Tage, aber wir taten nichts, weil es ständig regnete. Jetzt fehlen ihm diese Kilometer. Zwischen hier und den nächsten Rennen in Portimao müssen wir viel fahren, um das aufzuholen, was fehlt.»

Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jaume Masia (E) Ducati 1:32,525 min 2. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 1:32,559 + 0,034 sec 3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 1:32,713 + 0,188 4. Philipp Öttl (D) Ducati 1:32,758 + 0,233 5. Lucas Mahias (F) Yamaha 1:32,859 + 0,334 6. Ondrej Vostatek (CZ) Triumph 1:32,862 + 0,337 7. Alessandro Zaccone (I) Ducati 1:33,001 + 0,476 8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 1:33,016 + 0,491 9. Albert Arenas (E) Yamaha 1:33,075 + 0,550 10. Valentin Debise (F) ZXMoto 1:33,079 + 0,554 11. Josh Whatley (GB) Ducati 1:33,108 + 0,583 12. Can Öncü (TR) Yamaha 1:33,123 + 0,598 13. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 1:33,152 + 0,627 14. Matteo Ferrari (I) Ducati 1:33,153 + 0,628 15. Xavi Cardelus (AND) Yamaha 1:33,167 + 0,642 16. Simon Jespersen (DK) Ducati 1:33,186 + 0,661 17. Roberto Garcia (E) Yamaha 1:33,261 + 0,736 18. Mattia Casadei (I) Ducati 1:33,283 + 0,758 19. Filippo Farioli (I) Yamaha 1:33,293 + 0,768 20. Oliver König (CZ) Triumph 1:33,371 + 0,846 21. Leonardo Taccini (I) Ducati 1:33,499 + 0,974 22. Federico Caricasulo (I) ZXMoto 1:33,585 + 1,060 23. Jacopo Cretaro (I) MV Agusta 1:33,876 + 1,351 24. Dominique Aegerter (CH) Kawasaki 1:34,174 + 1,649 25. Yuki Okamoto (J) Yamaha 1:34,250 + 1,725 26. Borja Jimenez (E) Ducati 1:34,441 + 1,916 27. Riccardo Rossi (I) Ducati 1:34,535 + 2,010 28. Andrea Giombini (I) MV Agusta 1:35,186 + 2,661