Kawasaki will mit Aegerter und Alcoba an die Spitze der Supersport-WM

Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti war noch vor Saisonbeginn von der Schlagkraft der für 2025 neuen ZX-6R 636 überzeugt, aber erst in Estoril – beim vorletzten Supersport-Meeting – brauste Jeremy Alcoba zum ersten Mal auf das Podium.

«Wir dürfen nicht vergessen, dass Alcoba ein Rookie war und sich im Winter eine schwere Handverletzung zugezogen hat, die eine Operation erforderlich machte. All das zusammen hat uns in den ersten zwei Dritteln der Saison ausgebremst», erklärte 48-Jährige bei motosprint.it. «Im Finale konnten wir mit einigen Startplätzen aus der ersten Reihe und Podiumsplätzen ein Ausrufezeichen setzen.»

Die neue ZX-6R vereint die Stärken des bis 2023 eingesetzten Chassis, dessen Basis bis 2009 zurückreichte, und des leistungsstärkeren Motors mit 636 ccm.

«Die neue ZX-636 hat einen großen Schritt nach vorn gemacht, sie hat 12 bis 13 PS mehr als die alte 600er», verriet Puccetti. «Aber das ist nur ein Aspekt. Das Motorrad wurde in vielen technischen Belangen verbessert. Es ist kein völlig anderes Motorrad, die DNA ist dieselbe, aber es ist jetzt deutlich konkurrenzfähiger.»

Für 2026 expandierte Puccetti auf ein zweites Motorrad, das bekanntlich vom zweifachen Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter pilotiert werden wird.

