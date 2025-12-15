Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Kawasaki will mit Aegerter und Alcoba an die Spitze der Supersport-WM

Nach einem Lernjahr mit der neuen Kawasaki ZX-6R 636 geht das Puccetti-Team mit Dominique Aegerter und Jeremy Alcoba in der Supersport-WM 2026 in den Angriff über.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Kawasaki will mit Aegerter und Alcoba an die Spitze der Supersport-WM
Kawasaki will mit Aegerter und Alcoba an die Spitze der Supersport-WM
Foto: Kawasaki WorldSBK
Kawasaki will mit Aegerter und Alcoba an die Spitze der Supersport-WM
© Kawasaki WorldSBK

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti war noch vor Saisonbeginn von der Schlagkraft der für 2025 neuen ZX-6R 636 überzeugt, aber erst in Estoril – beim vorletzten Supersport-Meeting – brauste Jeremy Alcoba zum ersten Mal auf das Podium.

Werbung

Werbung

«Wir dürfen nicht vergessen, dass Alcoba ein Rookie war und sich im Winter eine schwere Handverletzung zugezogen hat, die eine Operation erforderlich machte. All das zusammen hat uns in den ersten zwei Dritteln der Saison ausgebremst», erklärte 48-Jährige bei motosprint.it. «Im Finale konnten wir mit einigen Startplätzen aus der ersten Reihe und Podiumsplätzen ein Ausrufezeichen setzen.»

Die neue ZX-6R vereint die Stärken des bis 2023 eingesetzten Chassis, dessen Basis bis 2009 zurückreichte, und des leistungsstärkeren Motors mit 636 ccm.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Die neue ZX-636 hat einen großen Schritt nach vorn gemacht, sie hat 12 bis 13 PS mehr als die alte 600er», verriet Puccetti. «Aber das ist nur ein Aspekt. Das Motorrad wurde in vielen technischen Belangen verbessert. Es ist kein völlig anderes Motorrad, die DNA ist dieselbe, aber es ist jetzt deutlich konkurrenzfähiger.»

Werbung

Werbung

Für 2026 expandierte Puccetti auf ein zweites Motorrad, das bekanntlich vom zweifachen Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter pilotiert werden wird.

«Dominique ist dreimaliger Weltmeister, das dürfen wir nicht vergessen. Ziel war es, Jeremy mit einem sehr schnellen und erfahrenen Fahrer zusammenzubringen, damit wir mit beiden Spitzenplätze anstreben können», sagte der Italiener. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zwei oder drei Tests durchzuführen, damit er sich an ein Motorrad mit 100 PS weniger und ohne elektronische Hilfsmittel gewöhnt. Es handelt sich um einen geplanten Anpassungsprozess an die mittlere Kategorie.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien