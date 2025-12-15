Kawasaki will mit Aegerter und Alcoba an die Spitze der Supersport-WM

Motorrad-Frauen-WM
Nach einem Lernjahr mit der neuen Kawasaki ZX-6R 636 geht das Puccetti-Team mit Dominique Aegerter und Jeremy Alcoba in der Supersport-WM 2026 in den Angriff über.
Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti war noch vor Saisonbeginn von der Schlagkraft der für 2025 neuen ZX-6R 636 überzeugt, aber erst in Estoril – beim vorletzten Supersport-Meeting – brauste Jeremy Alcoba zum ersten Mal auf das Podium.
«Wir dürfen nicht vergessen, dass Alcoba ein Rookie war und sich im Winter eine schwere Handverletzung zugezogen hat, die eine Operation erforderlich machte. All das zusammen hat uns in den ersten zwei Dritteln der Saison ausgebremst», erklärte 48-Jährige bei motosprint.it. «Im Finale konnten wir mit einigen Startplätzen aus der ersten Reihe und Podiumsplätzen ein Ausrufezeichen setzen.»
Die neue ZX-6R vereint die Stärken des bis 2023 eingesetzten Chassis, dessen Basis bis 2009 zurückreichte, und des leistungsstärkeren Motors mit 636 ccm.
«Die neue ZX-636 hat einen großen Schritt nach vorn gemacht, sie hat 12 bis 13 PS mehr als die alte 600er», verriet Puccetti. «Aber das ist nur ein Aspekt. Das Motorrad wurde in vielen technischen Belangen verbessert. Es ist kein völlig anderes Motorrad, die DNA ist dieselbe, aber es ist jetzt deutlich konkurrenzfähiger.»
Für 2026 expandierte Puccetti auf ein zweites Motorrad, das bekanntlich vom zweifachen Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter pilotiert werden wird.
«Dominique ist dreimaliger Weltmeister, das dürfen wir nicht vergessen. Ziel war es, Jeremy mit einem sehr schnellen und erfahrenen Fahrer zusammenzubringen, damit wir mit beiden Spitzenplätze anstreben können», sagte der Italiener. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zwei oder drei Tests durchzuführen, damit er sich an ein Motorrad mit 100 PS weniger und ohne elektronische Hilfsmittel gewöhnt. Es handelt sich um einen geplanten Anpassungsprozess an die mittlere Kategorie.»
