Keine Ten-Kate-Festspiele in Assen – aber das erste Podium mit Can Öncü

Als Nachfolger des in die Superbike-WM aufgestiegenen Weltmeisters Stefano Manzi deponierte Yamaha Vizeweltmeister Can Öncü bei Ten Kate Racing. Das niederländische Team ist mit zwölf Fahrerweltmeisterschaften das erfolgreichste der Supersport-Kategorie. Doch der Türke glänzte auf Phillip Island und Portimão nicht wie erhofft und kam als WM-Achter mit 41 Punkten Rückstand zum dritten Saisonmeeting.

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Assen ist für Ten Kate das wichtigste Rennen des Jahres. Die Werkstatt in Nieuwleusen ist nur 50 km vom TT Circuit entfernt und die wichtigsten Sponsoren und Unterstützer sind beim Heimrennen vor Ort. Zudem zelebrierte man in diesem Jahr das 25. Jubiläum im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft.

«Wir haben für dieses Event keine Kosten und Mühen gescheut», erklärte Teammanager Kervin Bos. «Am Freitagabend haben wir unsere Sonderlackierung präsentiert und am Samstag ein VIP-Dinner veranstaltet. Über das Wochenende konnten wir mehr als 400 Gäste begrüßen!»

Es war also ein guter Ort und Zeitpunkt, um einen Neustart vorzunehmen.

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Was im Rennen passiert ist, ist inakzeptabel. Teammanager Kervin Bos

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Im ersten Lauf kämpfte Öncü um den Sieg, als er von Tom Booth-Amos (Triumph) mit einem übermotivierten Überholversuch in den Kies befördert wurde. Die Enttäuschung nach Platz 10 war groß, auch wegen der Entscheidung der Rennleitung. «Was im Rennen passiert ist, ist inakzeptabel», schimpfte Bos. «Die Berührung wurde von einem anderen Fahrer verursacht und hat Cans Rennen komplett ruiniert. Der andere Fahrer erhielt lediglich eine Platzstrafe, die im Nachhinein zu milde war, wie auch die Rennleitung später einräumte.»

Im Sonntagsrennen sprang für den 22-Jährigen als Dritter endlich das erste Podium der Saison heraus, mit nur 1,1 sec Rückstand auf Sieger Philipp Öttl (Ducati). «Das Highlight des Wochenendes war letztendlich Cans Podiumsplatzierung. Er fuhr ein sehr starkes Rennen und hatte definitiv die Chance auf den Sieg, die jedoch leider durch die rote Flagge verhindert wurde», bedauerte Bos. «Ich denke, wir haben an diesem Wochenende mit ihm endlich einen Schritt nach vorn gemacht und sind da, wo wir sein wollen, und darauf werden wir weiter aufbauen.»

Gelungener Neustart. Can Öncü

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