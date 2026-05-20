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Keine WM-Punkte für Andreas Kofler (Yamaha): Keine Kraft, viele Schmerzen

Das Autodrom Most war für Andrea Kofler die wohl beste Chance auf Punkte in der Supersport-WM 2026. Das Wochenende in Tschechien lief für den Yamaha-Piloten nicht ganz wie erhofft.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Andrea Kofler hat eine gute Chance auf WM-Punkte verpasst
Andrea Kofler hat eine gute Chance auf WM-Punkte verpasst
Foto: Sebastian Joly/Motorsport Kofler
Andrea Kofler hat eine gute Chance auf WM-Punkte verpasst
© Sebastian Joly/Motorsport Kofler

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Im Artikel erwähnt

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Zwei Siege 2024 sowie einen dritten und vierten Platz 2025 – die IDM-Bilanz von Andrea Kofler in Most ist ausgesprochen gut. Und als der Österreicher in der Supersport-WM 2023 im Ducati-Team D34G als Ersatz einsprang, fuhr der 21-Jährige aus dem Stand als 15. und 14. in die Punkteränge. Die Hoffnung war also berechtigt, dass Kofler die ersten Punkte seiner ersten vollen WM-Saison einfahren kann.

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Als 18. fuhr der Yamaha-Pilot sein bestes Qualifying, doch wegen Bummelns wurde Kofler für den ersten Lauf um sechs Positionen strafversetzt. In Runde 5 hatte sich der Vöcklabrucker wieder auf Platz 18 vorgearbeitet und hatte Anschluss an die Top-15, stürzte dann aber. Das zweite Rennen endete auf der 24. Position.

«Mir ist die Kraft ausgegangen und dann haben vor allem auch die Schmerzen überwogen», fasste Kofler sein viertes Rennwochenende zusammen. «Es ist eigentlich ganz gut gegangen in Most im Vergleich vor allem zum letzten Stopp in Ungarn. Aber es sind mir leider ein paar Fehler passiert. Ich habe die Sturzfolgen gespürt, weshalb mir nach der ersten Hälfte die Luft ausgegangen ist.»

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Im Artikel erwähnt

Auch ohne die Bestätigung durch WM-Punkte: Kofler war in Tschechien bedeutend konkurrenzfähiger! «Ich verlasse Most mit einem positiven Gefühl, denn in der Quali war ich unter einer Sekunde an der Pole-Zeit dran und wir haben uns wieder weiterentwickelt», betonte der Polizist. «Es ist ein Lernjahr und von dem her ist jeder Schritt nach vorne wichtig.»

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Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Can Öncü
Can Öncü
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
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Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
Matteo Ferrari
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Öncü und Arenas
Öncü und Arenas
Foto: Gold & Goose
Simon Jespersen
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Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
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Tom Booth-Amos
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Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
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Foto: Gold & Goose
Mahendra und Öttl
Mahendra und Öttl
Foto: Gold & Goose
Roberto Garcia
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Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
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Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise und Team
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Arenas, Debise, Öncü
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Sieger Valentin Debise
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Albert Arenas gewinnt den zweiten Lauf
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Sieger Albert Arenas
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Öncü, Arenas, Garcia
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Valentin Debise

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Valentin Debise

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53

19

30:04,119

1:34,231

25

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+0,056

1:34,258

20

03

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

32

19

+2,095

0,000

16

04

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+2,835

1:34,381

13

05

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

19

+2,855

1:34,331

11

06

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

19

+6,056

1:34,368

10

07

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+9,027

1:34,485

9

08

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+9,035

1:34,516

8

09

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

19

+9,078

1:34,412

7

10

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

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64

19

+10,262

1:34,419

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