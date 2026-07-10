Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Kove mit neuer 650RR – Hoffnungen der Supersport-WM-Teams sind zerschlagen

In der Supersport-WM 2026 sind acht Hersteller involviert, so viele wie in keiner anderen Rundstrecken-Weltmeisterschaft. Weitere planen den Einstieg, das weckt bei einigen Teams Begehrlichkeiten.

Supersport-WM

Die neue Kove 650RR – nicht für Supersport geeignet
Die neue Kove 650RR – nicht für Supersport geeignet
Foto: kove
Die neue Kove 650RR – nicht für Supersport geeignet
© kove

Werbung

Werbung

Mit Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Yamaha und ZX Moto sind acht Hersteller in der Supersport-WM 2026 dabei, wobei sich die Engagements stark unterscheiden. Kawasaki sowie die beiden China-Marken QJ und ZX leisten sich Werksteams; Honda, Triumph und Yamaha sorgen immerhin für Werksunterstützung. Ducati hat eine so gute Serienmaschine, dass ihnen die Teams die Panigale V2 auch ohne großartigen Werkssupport aus den Händen reißen – und MV Agusta ist ein Privatauftritt des Motozoo-Teams.

Werbung

Werbung

Von den Herstellern aus Europa und Japan sind in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Investitionen in den Rennsport zu erwarten, die Hoffnungen der Supersport-WM-Teams ohne gefestigte Herstellerbindung liegen deshalb auf neuen Marken aus China.

Sensationelles Debütjahr von ZX Moto

ZX Moto, die neue Firma von Kove-Gründer Zhang Xue, hat sich für die erste Saison in der Supersport-WM mit dem langjährigen Spitzenteam Evan Bros verbündet und fährt seit dem ersten Rennen vorne mit. Valentin Debise liegt vor dem Event in England an diesem Wochenende auf dem zweiten WM-Rang hinter Albert Arenas aus dem Schweizer Team AS Yamaha. Der Franzose hat bereits sechs Läufe gewonnen und sorgt in China für nie zuvor dagewesenes Interesse an der Supersport-WM.

QJ Motor stieg bereits 2024 in die Supersport-WM ein, die SRK800RR ist aber bis heute nicht schlagkräftig und Punkte liegen mit ihr unter normalen Umständen selbst für gute Fahrer wie Raffaele De Rosa und Marcos Ramirez außer Reichweite.

Werbung

Werbung

Mehrere Teams im Supersport-Paddock hegen Hoffnungen, dass Kove für 2027 den Einstieg in die mittlere Hubraumkategorie wagt. Sie gewannen im Vorjahr die Supersport-300-WM und treten in der neuen Sportbike-WM in dieser Saison mit der Vierzylindermaschine 450RR und einem Werksteam an.

Kove und CF Moto schmieden Pläne

Bislang hat Kove drei Sportmotorräder im Programm: die 250RR, 350RR und 450RR. Im Dezember 2025 war erstmals die 650RR zu sehen, die mit ihrem Hubraum theoretisch für die Supersport-WM geeignet wäre. Bei der Einstufung der Bikes zieht der Motorrad-Weltverband FIM aber weitere Parameter wie Gewicht, Leistung und Sportlichkeit in Betracht. Inzwischen ist klar: Die Kove 650RR wird keine Homologation für die Supersport-WM erhalten, sondern als Sportbike kategorisiert.

Weitere Hoffnungen liegen auf dem Einstieg von CF Moto, doch auch dort tut sich nichts. In der Superbike-WM werden wir die Marke frühestens 2028 sehen. Experten haben den Entscheidungsträgern bei CF Moto immer wieder geraten, zuerst Erfahrungen in der Supersport-WM zu sammeln. Um diesbezügliche Pläne ist es aber ebenfalls still geworden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

251

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

195

3

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

179

4

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

159

5

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

122

6

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

115

7

Matteo Ferrari

WRP Racing

110

8

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

109

9

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

100

10

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

95

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Supersport-WM

    Live

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Supersport-WM

    Live

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM