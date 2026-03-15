KTM-Einstieg in die Supersport-WM mit der 990 RC R – der Anfang ist gemacht

Dass das sächsische Team Freudenberg als offizielles Testteam von KTM die 990 RC-R für den Renneinsatz vorbereitet , war für KTM-Fans und für die seriennahe Weltmeisterschaft eine gute Nachricht. Das Projekt hat ein rennfertiges Paket für die Saison 2027 zum Ziel.

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Basis ist die für 17.990 Euro verfügbare Track-Version der 990 RC R. Damit sind bereits zwei wichtige Hürden zum möglichen Einsatz in der Supersport-WM erfüllt, denn ein V2-Motorrad darf laut Reglement nicht mehr als 990 ccm haben und nicht mehr als 26.400 Euro kosten.

Ein geschickter Schachzug: Testfahrer Jonas Folger fungiert gleichzeitig als Mentor im neuen ‹KTM 990 RC R-Cup› und könnte im Rahmen des Markenpokals viele Kilometer abspulen. Ausgetragen wird der Cup an sechs Terminen, unter anderem auf den WM-Strecken Misano und Most. Wildcard-Einsätze könnten noch in diesem Jahr erfolgen, jedoch zuerst im Rahmen der Euro Moto (bisher IDM).

Für den Einstieg in die Weltmeisterschaft wurde jedoch noch kein Datum genannt. Durch die Abschaffung der Supersport-WM 300 fehlt KTM als Hersteller in der seriennahen Weltmeisterschaft 2026. Mit Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Yamaha, QJ Moto, Triumph und ZX Moto sind in diesem Jahr bereits acht Hersteller an der mittleren Kategorie engagiert.

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Die technischen Daten der Supersport-KTM versprechen ein konkurrenzfähiges Paket: Das Getriebe wurde für den Renneinsatz abgestimmt, ein Trockengewicht von 170 Kilogramm, der Motor leistet 135 PS und 105 Nm Drehmoment bei 7000/min. Damit spielt die 990 RC R auf dem Niveau der Konkurrenz wie die Triumph Street Triple 765 RS. Die Ducati V2 und MV Agusta F3 800 haben zwar mehr Leistung in der Serie, aber sie werden über die Drosselklappenöffnung eingebremst.