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Längst nicht mehr zweitklassig: Supersport-WM umkämpft wie die Moto2

Die heutige Supersport-WM braucht den Vergleich mit der Moto2 nicht mehr zu scheuen. Die Rennen sind umkämpft und die Rundenzeiten sind auf einem hohen Niveau.

Von

Kay Hettich und Ivo Schützbach

Supersport-WM

Die Rennen der Supersport-WM 2026 sind extrem umkämpft
Die Rennen der Supersport-WM 2026 sind extrem umkämpft
Foto: Gold & Goose
Die Rennen der Supersport-WM 2026 sind extrem umkämpft
© Gold & Goose

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Galt die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft lange als zweitklassig, hat sich das in den vergangenen Jahren massiv geändert. Der Wechsel von Moto2-Piloten sowie die Einführung der Next-Generation-Motorräder haben diesen Prozess beschleunigt.

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Diese Entwicklung beobachtete auch der etablierte Teamchef Andrea Quadranti. Der Tessiner organisierte zwischen 2014 und 2018 den Werksauftritt von MV Agusta in der Superbike-WM und in der Supersport-Kategorie bis 2025. Seit diesem Jahr ist Quadranti mit Yamaha verbunden und führt mit seinem Aushängeschild Albert Arenas die Gesamtwertung der Supersport-WM an.

«Das Niveau der Supersport-Klasse steigt schon seit ein paar Jahren und 2026 ist unglaublich. Vor ein paar Jahren fuhren nur die Top-5 innerhalb einer Sekunde, jetzt ist es eng wie in der Moto2», stellte der Schweizer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach fest. «Auch Arenas bekam zu spüren, dass man auch als erfahrener Moto2-Pilot in der Supersport-WM nicht jedes Rennen mit mehreren Sekunden Vorsprung gewinnen kann.»

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Die Motorräder der Supersport-Kategorie reichen von einem klassischen 600-ccm-Vierzylinder bis zwei Drei- und Zweizylinder-Motoren mit über 900 ccm. Die Yamaha R9 ist das aktuelle Weltmeistermotorrad. Ein komplexes Balancesystem sorgt für Chancengleichheit.

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«Das fahrerische Level ist hoch, aber auch die Bikes», weiß Quadranti. «Wobei ich mit dem Balancesystem ein Problem habe. Wenn ich meinen Yamaha-Hut absetze und objektiv von außen schaue, sehe ich Dinge, die so nicht sein dürften.»

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