Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Lauf-1-Sieger Jaume Masià (Ducati): Auf Phillip Island dominant wie Bulega

Im vergangenen Jahr beeindruckte Jaume Masià als Supersport-Rookie als WM-Dritter. In die diesjährige Saison startete der Ducati-Pilot auf Phillip Island mit einem dominanten Sieg im ersten Lauf.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jaume Masia ist der erste Sieger der Supersport-WM 2026
Jaume Masia ist der erste Sieger der Supersport-WM 2026
Foto: Gold & Goose
Jaume Masia ist der erste Sieger der Supersport-WM 2026
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ähnlich wie Nicolò Bulega in der Superbike-Kategorie dominiert Jaume Masià auf Phillip Island die Supersport-WM. Außer im Warm-up am Samstagvormittag fuhr der Spanier in jeder Session Bestzeit; im Rennen über 18 Runden hatte der Ducati-Pilot stolze 5,5 sec Vorsprung auf Markenkollegen Philipp Öttl vom Team Feel Racing, der als Zweiter die Ziellinie kreuzte.

Werbung

Werbung

Hat der 25-Jährige aus Valencia mit einer solchen Dominanz gerechnet? «Früher hatte ich hier immer Probleme, aber wahrscheinlich, weil die Moto3 bei kühleren Bedingungen nach Phillip Island kommt», rätselt Masia selbst. «Zu dieser Jahreszeit ist das Wetter dagegen wunderschön und es macht mir hier riesigen Spaß. 2025 lief es hier auch schon gut, aber mit einem Jahr Supersport-Erfahrung sind wir noch besser geworden. Und ich denke, unser jetziges Paket ist erstklassig. Ich habe mehr Erfahrung mit dem Motorrad, mit dem Team und der Meisterschaft. Es ist also eine Kombination dieser Aspekte.»

Wen Jaume Masia für die Supersport-WM 2026 stark einschätzt

Nachdem Supersport-Weltmeister Stefano Manzi in die Superbike-Kategorie aufgestiegen ist, gelten in diesem Jahr neben Masia und Öttl auch Can Öncü (Yamaha) und Tom Booth-Amos (Triumph) auf den diesjährigen Titelgewinn. «Nicht nur», wirft Masia ein. «Ich habe auch Albert Arenas auf der Liste. Er war im GP-Paddock konkurrenzfähig und fuhr in der Moto2 Podestplätze ein. Außerdem schätze ich Jeremy Alcoba sehr stark ein. Er ist vielleicht nicht auf jeder Piste vorn dabei, aber vergangene Saison war er konkurrenzfähig.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zur Info: Yamaha-Pilot Arenas wurde im ersten Lauf Vierter, wohingegen Kawasaki-Ass Alcoba lediglich Zehnter wurde.

Werbung

Werbung

«Ich selbst war 2025 WM-Dritter und sehe mich in diesem Bereich auch in dieser Saison», ergänzte Masia. «Wir haben uns vorgenommen, in jedem Rennen vorn mitzumischen und zumindest um den Titel mitzukämpfen. Wenn uns das gelingt, egal ob erfolgreich oder nicht, haben wir einen guten Job abgeliefert.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Startaufstellung

  4. Startaufstellung

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

27:57,193

1:32,310

25

02

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

18

+5,521

1:32,441

20

03

Oli Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oli Bayliss

32

18

+7,266

1:32,851

16

04

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

+7,721

1:32,894

13

05

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+7,743

1:32,804

11

06

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+11,856

1:32,983

10

07

Ondrej Vostatek

Compos Racing Team

Ondrej Vostatek

50

18

+15,155

1:33,395

9

08

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

18

+15,313

1:33,152

8

09

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

18

+15,486

1:33,320

7

10

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+16,057

1:33,125

6

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Supersport-WM

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    14.–16.05.2026
    Zum Event
  1. Supersport-WM

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    14.–16.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien