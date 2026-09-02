Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Lucas Mahias über das Geheimnis von Magny-Cours: «Man riskiert einen Sturz»

Seit 2003 gastiert die seriennahe Weltmeisterschaft auf dem Circuit de Nevers in Magny-Cours. Was die Traditionspiste so heikel macht, erklärt Supersport-Ass Lucas Mahias (Yamaha).

Supersport-WM

Lucas Mahias kennt sich in Magny-Cours aus
Lucas Mahias kennt sich in Magny-Cours aus
Foto: Gold & Goose
Lucas Mahias kennt sich in Magny-Cours aus
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im Teilnehmerfeld der Superbike-Kategorie fehlt zwar ein Franzose, dafür stehen in der Supersport-WM gleich fünf in der Startaufstellung – Stammfahrer sind Valentin Debise (ZX Moto), Lucas Mahias (Yamaha) und Corentin Perolari (Honda). Dazu tritt das französische MV‑Agusta-Team Flembbo mit Lokalmatador Samuel Di Sora anstatt mit dem erfolglosen Jacopo Cretaro an und das Yamaha-Team GMT94 organisiert den Gaststart von Mathieu Gines.

Werbung

Werbung

Was alle gemein haben: Motivation bis in die Haarspitzen und erstklassige Streckenkenntnisse. Letzteres betrifft die Eigenarten des bei Nässe sehr rutschigen Asphalts, aber auch die Linienwahl. Denn der Circuit de Nevers hat ein technisch anspruchsvolles Layout, das keinen natürlichen Rhythmus zulässt. Oft geht es mit sehr hohem Tempo auf die langsamsten Kurven der gesamten Saison zu, zum Teil auch bergab. Zum Beispiel am Ende der Gegengerade, eingangs der 'Adelaide'-Spitzkehre. Dort bremst man von 290 km/h auf unter 50 km/h herunter. Verbremser und rennentscheidende Manöver sind an dieser Stelle vorprogrammiert.

Für Mahias – Magny-Cours-Sieger 2019 und 2020 – sind die schnellen Kurven 1 bis 3, die zur ikonischen Adelaide hinführen. Dort muss von 290 km/h auf 50 km/h verzögert werden. «Man fährt die erste Kurve innen an und lässt sich danach etwa 1,5 Meter hinaustreiben und wählt seinen Scheitelpunkt. Wenn man zu nah an der weißen Linie ist, ist man schon etwas zu weit und riskiert einen Sturz», erklärte der Franzose. «Das ist kein einfacher Abschnitt. Man könnte meinen, es sei einfach nur eine Kurve mit Vollgas, aber man muss die perfekte Linie fahren.»

Im Artikel erwähnt

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

291

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

209

3

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

195

4

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

178

5

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

165

6

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

139

7

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

126

8

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

119

9

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

118

10

Matteo Ferrari

WRP Racing

114

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM