Marcel Schrötter (32): Keine Supersport-WM, aber Perspektive mit BMW

Paola Ramos soll für Klint Forward den Titel in der WorldWCR 2026 holen
Nach dem Aus in der Moto2 fand Marcel Schrötter nach drei Jahren auch in der Supersport-WM kein Team. Der Bayer wird 2026 dennoch in einer Weltmeisterschaft unterwegs sein.
Spätestens mit der Veröffentlichung der Teilnehmerliste für die Supersport-WM 2026 war klar, dass die Karriere von Marcel Schrötter in der seriennahen Weltmeisterschaft zumindest vorerst beendet ist. Angesichts seines Alters von 32 Jahren ist eine Rückkehr zwar nicht unmöglich, aber schwierig.
Ein neues Engagement fand der Bayer im Endurance-Team ERC. Und weil die Weltmeisterschaft nur aus vier Events besteht, einigte sich Schrötter zudem mit dem IDM-Team GERT56, wobei die Endurance-Verpflichtung Vorrang haben wird. Einziger Konflikt ist das legendäre Suzuka 8h, das mit der IDM in Oschersleben kollidiert.
«Besonders bedanken möchte ich mich bei ERC Endurance aus Karlsruhe, die mir mit dem Engagement in der EWC einen Traum erfüllen», sagte der 32-Jährige. «Haben mir doch meine Einsätze in Suzuka gezeigt, dass mir dieser Teamsport gut liegt. Ich werde auch dort alles versuchen, mit meiner Erfahrung zum Erfolg beizutragen und das als schneller Fahrer und Teamplayer zugleich.»
In beiden Serien wird Schrötter eine BMW M1000RR pilotieren. «Auf die IDM freue ich mich deshalb besonders, weil mir diese Heimatnähe wieder mehr die Möglichkeit gibt, mit Fans und Partnern direkt in Kontakt zu kommen», ist sich Schrötter sicher. «Ich hoffe, sie machen regen Gebrauch von den Besuchsmöglichkeiten, dem offenen Fahrerlager und den spannenden Rennen. Obwohl ich alle Strecken kenne, bin ich doch auf einigen länger schon nicht mehr gewesen und benötige da noch den einen oder anderen Testkilometer. Dass mir das Team ein eigenes T-Bike im IDM-Spec zur Verfügung stellt und wir meistens mit Toni und JO gemeinsam unterwegs sind, stimmt mich optimistisch. Ich freue mich vor allem auf Brünn und die neu asphaltierte Strecke, sowie den Sachsenring, an den ich gerade aus Moto2-Zeiten beste Erinnerungen habe.»
Startnummer
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
40
Mattia Casadei (I/Ducati)
D34G WorldSSP Racing
43
Simon Jespersen (DK/Ducati)
EAB Racing
10
Leonardo Taccini (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
16
Alessandro Zaccone (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
65
Philipp Öttl (D/Ducati)
Feel Racing WorldSSP
5
Jaume Masia (E/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
70
Josh Whatley (GB/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
54
Riccardo Rossi (I/Ducati)
Renzi Corse
11
Matteo Ferrari (I/Ducati)
WRP Racing
55
Petr Svoboda (CZ/Ducati)
WRP Racing
22
Ana Carrasco (E/Honda)
Honda Racing WorldSSP
6
Corentin Perolari (F/Honda)
Honda Racing WorldSSP
52
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
77
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
88
Andrea Giombini (I/MV Agusta)
Motozoo by Madforce Dubai
73
Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)
Flembbo by Racing Development
3
Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
24
Marcos Ramirez (E/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
32
Oliver Bayliss (AUS/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
69
Tom Booth-Amos (GB/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
50
Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)
Compos Racing
25
Oliver König (CZ/Triumph)
Compos Racing
57
Aldi Mahendra (RI/Yamaha)
AS Racing
75
Albert Arenas (E/Yamaha)
AS Racing
37
Roberto Garcia (E/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
94
Lucas Mahias (F/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
31
Yuki Okamoto (J/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
61
Can Öncü (TR/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
7
Filippo Farioli (I/Yamaha)
VFT Racing
19
Andreas Kofler (A/Yamaha)
YamahaLube Kofler
20
Xavi Cardelus (AND/Yamaha)
Cerba Yamaha Racing
53
Valentin Debise (F/ZXMoto)
Evan Bros Racing
64
Federico Caricasulo (I/ZXMoto)
Evan Bros Racing
