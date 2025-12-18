Weiter zum Inhalt
Marcel Schrötter (32): Keine Supersport-WM, aber Perspektive mit BMW

Nach dem Aus in der Moto2 fand Marcel Schrötter nach drei Jahren auch in der Supersport-WM kein Team. Der Bayer wird 2026 dennoch in einer Weltmeisterschaft unterwegs sein.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Foto: GERT56
Spätestens mit der Veröffentlichung der Teilnehmerliste für die Supersport-WM 2026 war klar, dass die Karriere von Marcel Schrötter in der seriennahen Weltmeisterschaft zumindest vorerst beendet ist. Angesichts seines Alters von 32 Jahren ist eine Rückkehr zwar nicht unmöglich, aber schwierig.

Ein neues Engagement fand der Bayer im Endurance-Team ERC. Und weil die Weltmeisterschaft nur aus vier Events besteht, einigte sich Schrötter zudem mit dem IDM-Team GERT56, wobei die Endurance-Verpflichtung Vorrang haben wird. Einziger Konflikt ist das legendäre Suzuka 8h, das mit der IDM in Oschersleben kollidiert.

«Besonders bedanken möchte ich mich bei ERC Endurance aus Karlsruhe, die mir mit dem Engagement in der EWC einen Traum erfüllen», sagte der 32-Jährige. «Haben mir doch meine Einsätze in Suzuka gezeigt, dass mir dieser Teamsport gut liegt. Ich werde auch dort alles versuchen, mit meiner Erfahrung zum Erfolg beizutragen und das als schneller Fahrer und Teamplayer zugleich.»

In beiden Serien wird Schrötter eine BMW M1000RR pilotieren. «Auf die IDM freue ich mich deshalb besonders, weil mir diese Heimatnähe wieder mehr die Möglichkeit gibt, mit Fans und Partnern direkt in Kontakt zu kommen», ist sich Schrötter sicher. «Ich hoffe, sie machen regen Gebrauch von den Besuchsmöglichkeiten, dem offenen Fahrerlager und den spannenden Rennen. Obwohl ich alle Strecken kenne, bin ich doch auf einigen länger schon nicht mehr gewesen und benötige da noch den einen oder anderen Testkilometer. Dass mir das Team ein eigenes T-Bike im IDM-Spec zur Verfügung stellt und wir meistens mit Toni und JO gemeinsam unterwegs sind, stimmt mich optimistisch. Ich freue mich vor allem auf Brünn und die neu asphaltierte Strecke, sowie den Sachsenring, an den ich gerade aus Moto2-Zeiten beste Erinnerungen habe.»

Teilnehmer Supersport-WM 2026

Startnummer

Fahrer (Nation/Motorrad)

Team

40

Mattia Casadei (I/Ducati)

D34G WorldSSP Racing

43

Simon Jespersen (DK/Ducati)

EAB Racing

10

Leonardo Taccini (I/Ducati)

Ecosantagata Althea Racing

16

Alessandro Zaccone (I/Ducati)

Ecosantagata Althea Racing

65

Philipp Öttl (D/Ducati)

Feel Racing WorldSSP

5

Jaume Masia (E/Ducati)

Orelac Racing Verdnatura

70

Josh Whatley (GB/Ducati)

Orelac Racing Verdnatura

54

Riccardo Rossi (I/Ducati)

Renzi Corse

11

Matteo Ferrari (I/Ducati)

WRP Racing

55

Petr Svoboda (CZ/Ducati)

WRP Racing

22

Ana Carrasco (E/Honda)

Honda Racing WorldSSP

6

Corentin Perolari (F/Honda)

Honda Racing WorldSSP

52

Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)

Kawasaki WorldSSP

77

Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)

Kawasaki WorldSSP

88

Andrea Giombini (I/MV Agusta)

Motozoo by Madforce Dubai

73

Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)

Flembbo by Racing Development

3

Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)

QJ Motor Factory Racing

24

Marcos Ramirez (E/QJ Motor)

QJ Motor Factory Racing

32

Oliver Bayliss (AUS/Triumph)

PTR Triumph Factory Racing

69

Tom Booth-Amos (GB/Triumph)

PTR Triumph Factory Racing

50

Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)

Compos Racing

25

Oliver König (CZ/Triumph)

Compos Racing

57

Aldi Mahendra (RI/Yamaha)

AS Racing

75

Albert Arenas (E/Yamaha)

AS Racing

37

Roberto Garcia (E/Yamaha)

GMT94-YAMAHA

94

Lucas Mahias (F/Yamaha)

GMT94-YAMAHA

31

Yuki Okamoto (J/Yamaha)

Pata Yamaha Ten Kate Racing

61

Can Öncü (TR/Yamaha)

Pata Yamaha Ten Kate Racing

7

Filippo Farioli (I/Yamaha)

VFT Racing

19

Andreas Kofler (A/Yamaha)

YamahaLube Kofler

20

Xavi Cardelus (AND/Yamaha)

Cerba Yamaha Racing

53

Valentin Debise (F/ZXMoto)

Evan Bros Racing

64

Federico Caricasulo (I/ZXMoto)

Evan Bros Racing

