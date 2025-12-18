Marcel Schrötter (32): Keine Supersport-WM, aber Perspektive mit BMW

Spätestens mit der Veröffentlichung der Teilnehmerliste für die Supersport-WM 2026 war klar, dass die Karriere von Marcel Schrötter in der seriennahen Weltmeisterschaft zumindest vorerst beendet ist. Angesichts seines Alters von 32 Jahren ist eine Rückkehr zwar nicht unmöglich, aber schwierig.

Ein neues Engagement fand der Bayer im Endurance-Team ERC. Und weil die Weltmeisterschaft nur aus vier Events besteht, einigte sich Schrötter zudem mit dem IDM-Team GERT56, wobei die Endurance-Verpflichtung Vorrang haben wird. Einziger Konflikt ist das legendäre Suzuka 8h, das mit der IDM in Oschersleben kollidiert.

«Besonders bedanken möchte ich mich bei ERC Endurance aus Karlsruhe, die mir mit dem Engagement in der EWC einen Traum erfüllen», sagte der 32-Jährige. «Haben mir doch meine Einsätze in Suzuka gezeigt, dass mir dieser Teamsport gut liegt. Ich werde auch dort alles versuchen, mit meiner Erfahrung zum Erfolg beizutragen und das als schneller Fahrer und Teamplayer zugleich.»

In beiden Serien wird Schrötter eine BMW M1000RR pilotieren. «Auf die IDM freue ich mich deshalb besonders, weil mir diese Heimatnähe wieder mehr die Möglichkeit gibt, mit Fans und Partnern direkt in Kontakt zu kommen», ist sich Schrötter sicher. «Ich hoffe, sie machen regen Gebrauch von den Besuchsmöglichkeiten, dem offenen Fahrerlager und den spannenden Rennen. Obwohl ich alle Strecken kenne, bin ich doch auf einigen länger schon nicht mehr gewesen und benötige da noch den einen oder anderen Testkilometer. Dass mir das Team ein eigenes T-Bike im IDM-Spec zur Verfügung stellt und wir meistens mit Toni und JO gemeinsam unterwegs sind, stimmt mich optimistisch. Ich freue mich vor allem auf Brünn und die neu asphaltierte Strecke, sowie den Sachsenring, an den ich gerade aus Moto2-Zeiten beste Erinnerungen habe.»

Teilnehmer Supersport-WM 2026

Startnummer Fahrer (Nation/Motorrad) Team 40 Mattia Casadei (I/Ducati) D34G WorldSSP Racing 43 Simon Jespersen (DK/Ducati) EAB Racing 10 Leonardo Taccini (I/Ducati) Ecosantagata Althea Racing 16 Alessandro Zaccone (I/Ducati) Ecosantagata Althea Racing 65 Philipp Öttl (D/Ducati) Feel Racing WorldSSP 5 Jaume Masia (E/Ducati) Orelac Racing Verdnatura 70 Josh Whatley (GB/Ducati) Orelac Racing Verdnatura 54 Riccardo Rossi (I/Ducati) Renzi Corse 11 Matteo Ferrari (I/Ducati) WRP Racing 55 Petr Svoboda (CZ/Ducati) WRP Racing 22 Ana Carrasco (E/Honda) Honda Racing WorldSSP 6 Corentin Perolari (F/Honda) Honda Racing WorldSSP 52 Jeremy Alcoba (E/Kawasaki) Kawasaki WorldSSP 77 Dominique Aegerter (CH/Kawasaki) Kawasaki WorldSSP 88 Andrea Giombini (I/MV Agusta) Motozoo by Madforce Dubai 73 Jacopo Cretaro (I/MV Agusta) Flembbo by Racing Development 3 Raffaele De Rosa (I/QJ Motor) QJ Motor Factory Racing 24 Marcos Ramirez (E/QJ Motor) QJ Motor Factory Racing 32 Oliver Bayliss (AUS/Triumph) PTR Triumph Factory Racing 69 Tom Booth-Amos (GB/Triumph) PTR Triumph Factory Racing 50 Ondrej Vostatek (CZ/Triumph) Compos Racing 25 Oliver König (CZ/Triumph) Compos Racing 57 Aldi Mahendra (RI/Yamaha) AS Racing 75 Albert Arenas (E/Yamaha) AS Racing 37 Roberto Garcia (E/Yamaha) GMT94-YAMAHA 94 Lucas Mahias (F/Yamaha) GMT94-YAMAHA 31 Yuki Okamoto (J/Yamaha) Pata Yamaha Ten Kate Racing 61 Can Öncü (TR/Yamaha) Pata Yamaha Ten Kate Racing 7 Filippo Farioli (I/Yamaha) VFT Racing 19 Andreas Kofler (A/Yamaha) YamahaLube Kofler 20 Xavi Cardelus (AND/Yamaha) Cerba Yamaha Racing 53 Valentin Debise (F/ZXMoto) Evan Bros Racing 64 Federico Caricasulo (I/ZXMoto) Evan Bros Racing