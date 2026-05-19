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Masia reagiert auf Arenas-Crash und kritisiert Balance in der Supersport-WM

Ducati-Pilot Jaume Masia äußerte sich nach der Kollision mit Albert Arenas zum Vorfall in Kurve 20 und kritisierte im gleichen Atemzug die Regeln und die Zugeständnisse für Yamaha und ZX Moto.

Supersport-WM

Jaume Masia
Jaume Masia
Foto: Gold & Goose
Jaume Masia
© Gold & Goose

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Nach dem umstrittenen Zwischenfall mit Albert Arenas meldete sich auch Unfallverursacher Jaume Masia zu Wort. Der Ducati-Pilot brachte den WM-Leader im zweiten Lauf der Supersport-WM in Most mit einem aggressiven Überholmanöver zu Sturz und erhielt dafür eine Long-Lap-Penalty. Während Arenas die Aktion scharf kritisierte, zeigte sich Masia zwar teilweise einsichtig, verteidigte sein Manöver jedoch grundsätzlich.

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«Ich ging zu ihm, um mich zu entschuldigen», schilderte Masia nach dem Rennen. «Ich überholte ihn ziemlich knapp. Doch in der Runde zuvor überholte er mich auch sehr aggressiv und ich musste das Motorrad aufrichten. Das ist Rennsport.»

Der Spanier erklärte, dass er die Szene nach dem Rennen nochmals analysiert habe. «Ich sah das Video und die Berührung mit meinem Fuß. Leider kam er dadurch zu Sturz. Das beschert mir ein schlechtes Gefühl.»

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Zu viel Risiko nach der Long-Lap-Penalty: Sturz in Kurve 15

Masia absolvierte die von der Rennleitung ausgesprochene Long-Lap-Penalty und startete anschließend eine aggressive Aufholjagd. Dabei fuhr der Ducati-Pilot die schnellste Rennrunde, riskierte jedoch zu viel und stürzte später selbst in Kurve 15. «Nach der Long-Lap pushte ich hart, um die Gruppe vor mir einzuholen. Das Renntempo war sehr hoch, dann machte ich einen kleinen Fehler und stürzte.»

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Sportlich war das Rennen für Masia besonders bitter, weil die Konkurrenz in der Meisterschaft massiv profitierte. Valentin Debise (ZX Moto) und Can Öncü (Yamaha) holten mit ihren starken Resultaten viele Punkte auf Arenas und Masia auf. Die Top-4 der Meisterschaft liegen nun innerhalb von lediglich 38 Punkten.

ZX Moto und Yamaha vorn: Ducati benachteiligt?

Masia nutzte die Gelegenheit außerdem für deutliche Kritik an der technischen Situation in der Supersport-WM. Der Ducati-Pilot fühlt sich gegenüber den anderen Marken benachteiligt. «Yamaha und ZX Moto leisten sehr gute Arbeit. Ich bin die einzige Ducati, die an der Spitze kämpft. Das ist die Realität», erklärte der Moto3-Weltmeister der Saison 2023. «Für mich und mein Team ist es nicht fair. Die anderen Motorräder erhalten immer mehr Zugeständnisse und wir nicht.»

Die Dominanz der Konkurrenz ärgert Masia zunehmend. «Wir kämpfen gegen die blauen Bikes», sagte er mit Blick auf die vielen Yamaha R9 im Spitzenfeld. «Es sieht aus, als wäre es eine Markenmeisterschaft von ihnen.»

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

19

30:04,119

1:34,231

25

02

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

19

+0,056

1:34,258

20

03

Oliver Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

32

19

+2,095

0,000

16

04

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

19

+2,835

1:34,381

13

05

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

11

19

+2,855

1:34,331

11

06

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

16

19

+6,056

1:34,368

10

07

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

65

19

+9,027

1:34,485

9

08

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

19

+9,035

1:34,516

8

09

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

7

19

+9,078

1:34,412

7

10

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

64

19

+10,262

1:34,419

6

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