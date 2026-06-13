Misano, Lauf 1: ZX Moto-Sieg vor zwei Yamaha – Öttl wurde abgeschossen

Am Freitag hatte sich Ten Kate-Pilot Can Öncü die Pole-Position gesichert, gefolgt von seinem Yamaha-Markenkollegen und WM-Leader Albert Arenas. Die erste Reihe komplettierte Saisonüberraschung Valentin Debise mit der chinesischen ZX Moto.

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Als Vierter und damit bester Ducati-Pilot hatte Philipp Öttl eine ausgezeichnete Ausgangsposition, was man von Dominique Aegerter (Kawasaki) auf Startplatz 19 nicht behaupten konnte. Der Schweizer musste auf seine Stärke im Renntrimm vertrauen.

Das Rennen über 18 Runden fand bei schweißtreibenden Bedingungen statt. Bei Sonnenschein und 29 Grad Celsius im Schatten heizte der Asphalt den Piloten in der Startaufstellung mit 52 Grad zusätzlich ein.

Den Start gewann der Pole-Setter, der vor Arenas, Debise, Zaccone und Öttl als Führender in die erste Kurve einbog. Öncü legte ab der ersten Kurve eine hohe Pace an, die Arenas aber mitgehen konnte – der Spanier schnappte sich nach einigen Kurven die Führung.

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Philipp Öttl wurde in Runde 2 abgeschossen

Runde 2 brachte das unverschuldete Aus für Öttl – der Bayer wurde von Matteo Ferrari in den Kies befördert. Mit der schnellsten Rennrunde in 1:37,650 min holte sich derweil Öncü in Runde 3 die Führung zurück. Arenas, Debise, Zaccone und Jaume Masià bildeten die Top-5. Aegerter hatte als 18. Anschluss bis Platz 15.

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Nach sechs Runden schien Debise stärker zu werden. Zeitweise führte der Franzose das Rennen an. Zwischen Arenas, Öncü und Debise entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Die Top-3 fuhren innerhalb von 0,3 sec; die Top-7 waren von 1,6 sec getrennt. Aegerter fuhr als 16. weiter in derselben Kampfgruppe wie zu Beginn. Der Österreicher Andreas Kofler hatte das Rennen mittlerweile aufgeben.

Bei Halbzeit führte Arenas das Rennen an, dahinter Debise und Öncü, der die Rundenzeiten der Top-2 aber nicht mehr ganz mitgehen konnte und zunehmend unter Druck von Masia geriet. Mit sechs Runden Rückstand hatte Öttl das Rennen wieder aufgenommen, um zumindest Informationen für den zweiten Lauf am Sonntag zu sammeln.

Wie häufig wurde Triumph-Pilot Tom Booth-Amos in der zweiten Rennhälfte stärker und stärker. Der Engländer hatte sich in Runde 11 auf Platz 5 vorgearbeitet. An der Spitze suchte Arenas mit der schnellsten Rennrunde in 1:37,311 min die Entscheidung, doch ZX Moto-Pilot Debise hielt mit dem WM-Leader mit und brannte seinerseits eine 1:37,216 min in den Asphalt. Aegerter fuhr am Hinterrad seines Kawasaki-Teamkollegen Jeremy Alcoba auf Platz 15.

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Zu Beginn des letzten Renndrittels hatten sich Arenas und Debise um 2,3 sec von Öncü, Masia und Booth-Amos abgesetzt, die um den letzten Podiumsplatz kämpften. Aegerter hatte sich seinen Alcoba geschnappt und war 14. Der überrundete Öttl fuhr am Ende die Rundenzeiten der Spitze – der Ducati-Pilot wurde um eine starke Gelegenheit beraubt.

Erst in der letzten Runde attackierte Debise den Führenden Arenas, der zuerst konterte, sich am Ende aber doch um 0,1 sec knapp geschlagen geben. Es ist bereits der sechste Sieg des 34-Jährigen im ersten Jahr der ZX Moto.

Als Zweiter baute Yamaha-Pilot Arenas die WM-Führung dennoch aus, denn in der Kampfgruppe um Platz 3 ging es drunter und drüber. Masia und Booth-Amos bogen nebeneinander auf die Zielgerade ein. Nach einem Kontakt stürzte der innen fahrende Masia, dessen Motorrad alleine die Ziellinie überquerte. Booth-Amos wurde Vierter, konnte durch den Zwischenfall aber nicht mehr Öncü auf Platz 3 attackieren. Bester Ducati-Pilot wurde Alessandro Zaccone auf Platz 5.

Durch den Masia-Sturz spülte es Aegerter als besten Kawasaki-Pilot auf Platz 13. Es ist ein versöhnliches Ergebnis für den zweifachen Supersport-Weltmeister.

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Mit der sechstschnellsten Rennrunde sicherte sich Philipp Öttl eine guten Startposition für den zweiten Lauf am Sonntag.