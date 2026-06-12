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Misano, Superpole: Yamaha und ZX Moto in Reihe 1 – Öttl bester Ducati-Pilot

In der Superpole der Supersport-WM 2026 in Misano überzeugte Yamaha Can Öncü und Albert Arenas auf den Startplätzen 1 und 2, als Dritter ZX Moto-Ass Valentin Debise. Philipp Öttl glänzt als Vierter.

Supersport-WM

Philipp Öttl holte Startplatz 4 heraus
Philipp Öttl holte Startplatz 4 heraus
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl holte Startplatz 4 heraus
© Gold & Goose

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Wie schon das freie Training am Vormittag fand auch die Superpole der Supersport-WM 2026 auf dem Misano World Circuit bei schönstem Sommerwetter statt. Weil die mittlere Kategorie nur ein freies Training hat, nutzten die Piloten die meiste Zeit des 40-minütigen Qualifyings für die Abstimmung der Motorräder.

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Am Vormittag hatte überraschend Ducati-Pilot Simon Jespersen (EAB Racing) in 1:37,202 min die schnellste Zeit gefahren. Mit 0,148 sec Rückstand war Markenkollege Philipp Öttl (Feel Racing) Zweitschnellster. Die Top-18 lagen innerhalb nur einer Sekunde!

Nach sieben Minuten fuhr Öttl in 1:37,154 min die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält seit 2023 Nicolò Bulega auf Ducati in 1:36,495 min.

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Die Top-5 nach zehn Minuten: Öttl, Alessandro Zaccone (Ducati), Can Öncü (Yamaha), Tom Booth-Amos (Triumph) und Matteo Ferrari (Ducati). Domi Aegerter folgte mit 0,8 sec Rückstand auf Platz 15, Andreas Kofler (Yamaha) war 27.

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Seltsam: WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) war nur Zwölfter.

Bei Halbzeit preschte in 1:36,791 min mit einem Paukenschlag auf Platz 1. Hinter Öttl hatte sich Arenas auf die dritte Position gesteigert. Der fünffache Saisonsieger Valentin Debise (ZX Moto) lauerte auf Platz 9.

Als sich Teams und Fahrer bei noch zehn Minuten auf den letzten Run vorbereiteten, führte unverändert Öncü. Auf Platz 2 folgte Ferrari und Öttl als Dritter. Aegerter war auf 19 zurückgefallen. Von den Top-Piloten war vor allem der WM-Zweite Jaume Masia (Ducati) auf der zwölften Position unter Zugzwang.

An der bei Halbzeit gefahrenen Rundenzeit von Öncü bissen sich die Supersport-Asse trotz Sektorbestzeiten die Zeiten aus. Als dann bei noch 2:44 Minuten die Session nach einem Sturz von Héctor Garzó abgebrochen werden musste, schien die Superpole entschieden – doch es erfolgte ein Restart und jeder Fahrer hatte noch eine letzte Runde.

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Aber es blieb dabei: Nach Portimão und Most gewann Öncü (Yamaha) zum dritten Mal in diesem Jahr die Superpole. Die erste Reihe komplettieren Arenas (Yamaha) und Debise (ZX Moto).

Für Philipp Öttl geht das erste Rennen am Samstagnachmittag als bester Ducati-Pilot aus der zweiten Reihe von Platz 4 los. Für Triumph holte Booth-Amos als Siebter die beste Startposition heraus. Jaume Masià (Ducati) rettete sich auf Platz 10.

Wie umkämpft die Supersport-WM heutzutage ist, sieht man an Dominique Aegerter: Mit nur 0,678 sec Rückstand qualifizierte sich der Schweizer lediglich als 18. Andreas Kofler wurde 28.

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Fahrer

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Start Nr

01

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

02

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

03

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

04

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

65

05

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

11

06

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

16

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Tom Booth-Amos

69

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PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

32

09

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Mattia Casadei

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Jaume Masiá

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