MotoE-Champion überzeugte beim Supersport-Auftakt: Dritter mit WRP Ducati
Mit Matteo Ferrari verpflichtete WRP Ducati einen erfahrenen Piloten für die Supersport-WM 2026. Der MotoE-Champion von 2019 bedankte sich beim Saisonauftakt mit einem Podestplatz für das Vertrauen.
Supersport-WM
Matteo Ferrari bescherte WRP Ducati einen PodestplatzMatteo Ferrari bescherte WRP Ducati einen PodestplatzFoto: WRP Wepol Racing
Matteo Ferrari bescherte WRP Ducati einen Podestplatz© WRP Wepol Racing
Auch weil die MotoE-Serie nach der vergangenen Saison vorerst eingestampft wurde, schaute sich Matteo Ferrari bereits unterjährig nach Optionen für seine Karriere um. Bei WRP Ducati – das Kürzel steht für Wepol Racing Parts – wurde der Italiener mit offenen Armen empfangen, denn dass die Zusammenarbeit mit Marcel Schrötter nicht fortgesetzt werden würde, war frühzeitig klar. In Estoril und Jerez baute das tschechische Team ein drittes Motorrad für den 29-Jährigen auf. Und auch wenn ein 13. Platz das beste Ergebnis war, einigte man sich für die Supersport-WM 2026.
Ferrari ist ein Tausendsassa mit vielfältigen Erfahrungen: Von Moto3 und Moto2 fuhr der Routinier in der italienischen Meisterschaft Supersport- und Superbike-Motorräder und half 2020 im Barni-Team sogar in der Weltmeisterschaft aus. Matteo Ferrari spielte seine Erfahrung aus Beim Supersport-Saisonauftakt auf Phillip Island nutzte Ferrera seinen immensen Erfahrungsschatz und fuhr nach einem soliden sechsten Platz im ersten Lauf im Sonntagsrennen als Dritter auf das Podium. Der Ducati-Pilot setzte als einer von nur fünf Piloten auf Slick-Reifen, die auf der nur anfänglich feuchten Piste die richtige Wahl waren.
«Wir standen vor einer schwierigen Entscheidung in der Startaufstellung. Ich bin zwei Runden mit Regenreifen gefahren, fand die Strecke aber nicht so nass und habe mich deshalb für einen Wechsel entschieden. Das war eine wichtige Entscheidung», schilderte der Italiener. «Wir waren schon beim Test und danach in jeder Session schnell unterwegs und haben uns stetig gesteigert. Ich wusste, dass der sechste Platz am Samstag nicht das Maximum war. Das motivierte mich für den zweiten Lauf. Die Bedingungen waren zu Beginn schwierig. Das Team wollte mich zu Regenreifen überreden, aber ich ging das Risiko ein. Wir hatten ein großartiges Rennen.»
In der Gesamtwertung belegt Ferrari einen Punkt vor Philipp Öttl den dritten Rang.
Die Reifenwahl für das Rennen war 50:50SKM-Tuning-Spezialist Frank Krekeler
Als technischer Direktor bei WRP freute sich auch Tuning-Spezialist Frank Krekeler von SKM über das erfolgreiche Rennwochenende in Australien. «Wir haben uns stetig verbessert und an den Motorrädern gearbeitet. Alles lief gut und wir waren zuversichtlich», erzählte der Deutsche. «Am Sonntag hatten wir schwierige Bedingungen. Die Reifenwahl für das Rennen war 50:50, aber wir haben alles richtig gemacht, Matteo konnte die Risiken managen, hat keine Fehler gemacht und einen Podiumsplatz eingefahren. Wir hatten eine tolle Woche, super Stimmung, alle waren glücklich. Es ist fantastisch, so in die Saison zu starten.»
  • Supersport-WM
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Warm-up
  3. Rennen
  4. Warm-up
  5. Startaufstellung
  6. Startaufstellung
  7. Superpole
  8. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Albert ArenasAS Racing Team
Albert Arenas
75
18
29:19,159
1:33,364
25
02
Aldi Satya Mahendra AS Racing Team
Aldi Satya Mahendra
57
18
+4,937
0,000
20
03
Matteo FerrariWRP Racing
Matteo Ferrari
11
18
+13,967
1:33,551
16
04
Andrea GiombiniMotozoo by Madforce Dubai
Andrea Giombini
88
18
+50,953
1:35,202
13
05
Can ÖncüPata Yamaha Ten Kate Racing
Can Öncü
61
18
+1:25,203
1:33,205
11
06
Roberto GarciaYamaha Motor France
Roberto Garcia
37
17
+1 Runde
1:33,181
10
07
Alessandro ZacconeEcosantagata Althea Racing Team
Alessandro Zaccone
16
17
+1 Runde
1:33,132
9
08
Lucas MahiasYamaha Motor France
Lucas Mahias
94
17
+1 Runde
1:33,354
8
09
Jeremy AlcobaKawasaki WorldSSP Team
Jeremy Alcoba
52
17
+1 Runde
1:33,443
7
10
Jaume MasiáOrelac Racing VerdNatura
Jaume Masiá
5
17
+1 Runde
1:32,504
6
  1. Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
