Nach FIM-Freigabe der QJ Motor: Marcos Ramirez vor Supersport-Debüt

Die QJ Motor SRK800RS debütierte beim Meeting in Magny-Cours 2025 und fuhr auf Anhieb in die Punkteränge, was mit dem Vorgängermodell in 1,5 Jahren nicht geklappt hatte. Kurz zuvor hatte die FIM im September beide Homologation-Phasen als erfüllt bestätigt.

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Doch wenige Tage vor dem Europaauftakt der Supersport-WM 2026 wurde die Freigabe überraschend zurückgezogen . Raffaele De Rosa und Marcos Ramirez waren deshalb in Portimão zum Zuschauen verdammt. QJ Motor bezeichnete dies in einem Statement lapidar als bürokratische Hürde. Tatsächlich soll ein nicht rechtzeitig geliefertes Bauteil eines Zulieferers die Fertigstellung der erforderlichen 250 Motorräder verhindert haben.

Drei Wochen später sind die Fronten geklärt und die FIM bestätigte die Homologation des chinesischen Motorrades erneut. Am kommenden Wochenende werden die QJ-Piloten in Assen in die Saison einsteigen. Für den Spanier ist es gleichzeitig das Debüt in der seriennahen Weltmeisterschaft.

«Seit meinem Eintritt ins QJMOTOR Factory Racing Team habe ich mich darauf gefreut, die SRK800RS zu fahren – und jetzt ist es endlich so weit«, kommentierte der frühere Moto2-Pilot. «Wir haben den Winter über hart gearbeitet, um das Motorrad weiterzuentwickeln und uns auf die Supersport-Saison vorzubereiten. Wir sind alle hochmotiviert. Ich kenne die Strecke in Assen und hoffe, schnell das beste Set-up für unser Motorrad auf dieser traditionsreichen Strecke zu finden.»

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