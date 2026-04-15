Nach FIM-Freigabe der QJ Motor: Marcos Ramirez vor Supersport-Debüt
Mit einem Rennwochenende Verspätung beginnt auch für QJ Motor die Supersport-WM 2026. In Assen sehen wir auch erstmals Neuzugang Marcos Ramirez im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft.
Die QJ Motor SRK800RS debütierte beim Meeting in Magny-Cours 2025 und fuhr auf Anhieb in die Punkteränge, was mit dem Vorgängermodell in 1,5 Jahren nicht geklappt hatte. Kurz zuvor hatte die FIM im September beide Homologation-Phasen als erfüllt bestätigt.
Doch wenige Tage vor dem Europaauftakt der Supersport-WM 2026 wurde
Drei Wochen später sind die Fronten geklärt und
«Seit meinem Eintritt ins QJMOTOR Factory Racing Team habe ich mich darauf gefreut, die SRK800RS zu fahren – und jetzt ist es endlich so weit«, kommentierte der frühere Moto2-Pilot. «Wir haben den Winter über hart gearbeitet, um das Motorrad weiterzuentwickeln und uns auf die Supersport-Saison vorzubereiten. Wir sind alle hochmotiviert. Ich kenne die Strecke in Assen und hoffe, schnell das beste Set-up für unser Motorrad auf dieser traditionsreichen Strecke zu finden.»
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