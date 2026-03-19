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Nach SSP-Pleite auf Phillip-Island: Kawasaki für Portimão zuversichtlich

Kawasaki erlebte beim Supersport-Auftakt in Australien mit beiden Piloten Enttäuschungen. «Wir haben die richtige Richtung gefunden», sagte Jeremy Alcoba nach einem Test in Cremona.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jeremy Alcoba hat für Portimao Hoffnung geschöpft
Jeremy Alcoba hat für Portimao Hoffnung geschöpft
Foto: Kawasaki
Jeremy Alcoba hat für Portimao Hoffnung geschöpft
© Kawasaki

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Kawasaki peilt in der Supersport-WM 2026 den Titel an, aber der Saisonauftakt in Australien verlief enttäuschend. In Europa müssen regelmäßige Top-Platzierungen herausspringen, und Jeremy Alcoba ist optimistisch, dass das möglich ist.

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Als einziger Kawasaki-Pilot kam der Spanier mit der ZX-6R 636 gegen Ende der vergangenen Saison immer besser in Schwung und fuhr in Estoril und Jerez zwei Podestplätze ein. Bei einem zweitägigen Test auf dem Cremona Circuit am 13. und 14. März wurden die Weichen für das bevorstehende Meeting in Portimão und die nächsten Rennen gestellt. Abgesehen von etwas Regen am zweiten Tag waren die Bedingungen gut.

«Ich bin wirklich froh, dass wir in Cremona getestet haben – auf dieser Piste hatten wir 2025 ordentlich zu kämpfen», erzählte der 24-Jährige. «Wir haben viele neue Dinge getestet, die sich als positiv erwiesen haben. Gleichzeitig habe ich mein Gefühl für die Strecke verbessert, sodass ich trotz härterer Reifen die Zeiten vom letzten Jahr erreichen konnte. Wir haben die richtige Richtung gefunden, und das stimmt mich optimistisch für den nächsten Lauf.»

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In seiner ersten Supersport-Saison fuhr Alcoba auf dem Algarve International Circuit als Vierter der Superpole die soliden Plätze 9 und 6 ein. «Wir müssen immerzu weiterarbeiten, denn wir wollen das Niveau erreichen, von dem wir wissen, dass es in unserer Reichweite liegt», betonte der Spanier.

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