Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Noch vor Saisonbeginn: Petr Svoboda kündigt beim Supersport-Team WRP Ducati

Nur etwa fünf Wochen liegen zwischen der Bekanntgabe der Verpflichtung und der Trennung von Petr Svoboda durch WRP Ducati. Der Hintergrund ist die angeschlagene Gesundheit des Tschechen.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Petr Svoboda zog für die Supersport-WM 2026 die Reißleine
Petr Svoboda zog für die Supersport-WM 2026 die Reißleine
Foto: WRP Racing
Petr Svoboda zog für die Supersport-WM 2026 die Reißleine
© WRP Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am 28. November bestätigte das Ducati-Team WRP – das Kürzel steht für Wepol Racing Parts – Petr Svoboda für die Supersport-WM 2026. Svoboda und WRP haben bereits 2020 und 2021 in der mittlerweile abgeschafften Supersport-WM 300 zusammengearbeitet.

Werbung

Werbung

In diesem Jahr bestritt der 23-jährige Brünner die 300er-Nachwuchsserie sowie die IDM Sportbike. Nach einem Sturz auf dem Nürburgring Anfang September war die Saison für Svoboda mit einem Fersenbruch vorzeitig beendet.

Zwei Wochen vor dem Jerez-Test musste Svoboda erkennen, dass er noch nicht vollständig genesen ist und zog äußerst konsequent die Reißleine.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«WRP Racing bedauert, mitteilen zu müssen, dass Petr aus medizinischen Gründen nicht an der Supersport-WM 2026 teilnehmen kann», hieß es in einem Statement des Teams. «Nach einem langwierigen Genesungsprozess nach seinem Unfall in Misano 2024 kam er 2025 wieder zurück, bevor er Anfang der Saison durch einen weiteren unglücklichen Unfall erneut ausfiel. Seitdem ist er mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert und hat sich nun entschlossen, sich auf seine Gesundheit und vollständige Genesung zu konzentrieren. Daher hat er sich entschieden, sich vorerst vom Team zu trennen.»

Werbung

Werbung

Beim Jerez-Test am 21. und 22. Januar wird WRP in jedem Fall mit Matteo Ferrari teilnehmen. Möglicherweise nutzt man auch die Gelegenheit, um potenzielle Ersatzfahrer mit der verwaisten V2-Ducati fahren zu lassen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien