Noch vor Saisonbeginn: Petr Svoboda kündigt beim Supersport-Team WRP Ducati

Am 28. November bestätigte das Ducati-Team WRP – das Kürzel steht für Wepol Racing Parts – Petr Svoboda für die Supersport-WM 2026. Svoboda und WRP haben bereits 2020 und 2021 in der mittlerweile abgeschafften Supersport-WM 300 zusammengearbeitet.

Werbung

Werbung

In diesem Jahr bestritt der 23-jährige Brünner die 300er-Nachwuchsserie sowie die IDM Sportbike. Nach einem Sturz auf dem Nürburgring Anfang September war die Saison für Svoboda mit einem Fersenbruch vorzeitig beendet.

Zwei Wochen vor dem Jerez-Test musste Svoboda erkennen, dass er noch nicht vollständig genesen ist und zog äußerst konsequent die Reißleine.

«WRP Racing bedauert, mitteilen zu müssen, dass Petr aus medizinischen Gründen nicht an der Supersport-WM 2026 teilnehmen kann», hieß es in einem Statement des Teams. «Nach einem langwierigen Genesungsprozess nach seinem Unfall in Misano 2024 kam er 2025 wieder zurück, bevor er Anfang der Saison durch einen weiteren unglücklichen Unfall erneut ausfiel. Seitdem ist er mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert und hat sich nun entschlossen, sich auf seine Gesundheit und vollständige Genesung zu konzentrieren. Daher hat er sich entschieden, sich vorerst vom Team zu trennen.»

Werbung

Werbung

Beim Jerez-Test am 21. und 22. Januar wird WRP in jedem Fall mit Matteo Ferrari teilnehmen. Möglicherweise nutzt man auch die Gelegenheit, um potenzielle Ersatzfahrer mit der verwaisten V2-Ducati fahren zu lassen.