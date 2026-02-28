Nur zwei MV Agusta, aber Andrea Giombini (21) überraschte als Vierter

Weil der Schweizer Andrea Quadranti mit seinem Team für die Supersport-WM 2026 zu Yamaha wechselte und Motozoo auf ein Motorrad reduzierte, schrumpfte das Aufgebot von MV Agusta auf nur noch zwei Motorräder. Eine F3 800 pilotiert Rookie Andrea Giombini bei Motozoo, die zweite Jacopo Cretaro im Team Flembbo.

Nach einem beschaulichen 21. Platz im ersten Lauf sorgte Giombini als Vierter im zweiten Rennen für das beste MV-Ergebnis beim Saisonauftakt auf Phillip Island. «Es war von Anfang an ein extrem schwieriges Wochenende mit mehreren Problemen, die mich unter Druck setzten», sagte der 21-Jährige. «Das letzte Rennen hat uns jedoch belohnt: Niemand hat uns etwas geschenkt, wir haben es uns verdient. Es war ein besonderes Ergebnis, aber ein verdientes. Es gibt noch viel zu tun, und wir werden uns in Portimão auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir bereits Verbesserungspotenzial identifiziert haben.»

So groß der Jubel und die Freude über das starke Ergebnis des Italieners auch waren, es kam unter besonderen Umständen zustande. Denn Giombini war einer von nur fünf Piloten, die sich für Slicks entschieden haben und die – abgesehen vom ausgefallenen Aegerter – im Rennen die ersten vier Positionen eingenommen haben.

«Das Wochenende war aufgrund der beiden Stürze im Training und des technischen Problems im FP1 kompliziert, was uns Zeit und Selbstvertrauen gekostet hat. Unsere Strategie war jedoch ausgezeichnet, und Andrea hat einen tollen Job gemacht», lobte dagegen Motozoo-Teammanager Fabio Uccelli. «Es war alles andere als einfach, mit einem Motorrad, das er noch nicht kennt, auf einer Strecke, die er nicht kennt, mit Slick-Reifen auf nasser Fahrbahn die ersten Runden zu fahren. Es war wirklich eine großartige Teamleistung.»