  3. Superbike-WM

  5. Supersport-WM

  7. News

Nur zwei MV Agusta, aber Andrea Giombini (21) überraschte als Vierter

Das Kontingent von MV Agusta-Piloten ist in der Supersport-WM 2026 stark geschrumpft. Auf Phillip Island ließ Rookie Andrea Giombini mit Platz 4 im zweiten Lauf aufhorchen. Glück oder verdient?

Kay Hettich
Von

Supersport-WM

Einer von nur zwei MV Agusta-Piloten: Andrea Giombini
Einer von nur zwei MV Agusta-Piloten: Andrea Giombini
Foto: Motozoo
Einer von nur zwei MV Agusta-Piloten: Andrea Giombini
© Motozoo

Weil der Schweizer Andrea Quadranti mit seinem Team für die Supersport-WM 2026 zu Yamaha wechselte und Motozoo auf ein Motorrad reduzierte, schrumpfte das Aufgebot von MV Agusta auf nur noch zwei Motorräder. Eine F3 800 pilotiert Rookie Andrea Giombini bei Motozoo, die zweite Jacopo Cretaro im Team Flembbo.

Willkommen zurück auf Phillip Island
Willkommen zurück auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Josh Whatley
Josh Whatley
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Jaume Masia
Jaume Masia
Foto: Gold & Goose
Lucas Mahias
Lucas Mahias
Foto: Gold & Goose
Thomas Booth-Amos
Thomas Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Josh Whatley
Josh Whatley
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Josh Whatley
Josh Whatley
Foto: Gold & Goose
Oliver Bayliss
Oliver Bayliss
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Jaume Masia
Jaume Masia
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Aldi Satya Mahendra, Albert Arenas & Matteo Ferrari
Aldi Satya Mahendra, Albert Arenas & Matteo Ferrari
Foto: Gold & Goose
Sieger Albert Arenas
Sieger Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Willkommen zurück auf Phillip Island
© Gold & Goose

Nach einem beschaulichen 21. Platz im ersten Lauf sorgte Giombini als Vierter im zweiten Rennen für das beste MV-Ergebnis beim Saisonauftakt auf Phillip Island. «Es war von Anfang an ein extrem schwieriges Wochenende mit mehreren Problemen, die mich unter Druck setzten», sagte der 21-Jährige. «Das letzte Rennen hat uns jedoch belohnt: Niemand hat uns etwas geschenkt, wir haben es uns verdient. Es war ein besonderes Ergebnis, aber ein verdientes. Es gibt noch viel zu tun, und wir werden uns in Portimão auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir bereits Verbesserungspotenzial identifiziert haben.»

So groß der Jubel und die Freude über das starke Ergebnis des Italieners auch waren, es kam unter besonderen Umständen zustande. Denn Giombini war einer von nur fünf Piloten, die sich für Slicks entschieden haben und die – abgesehen vom ausgefallenen Aegerter – im Rennen die ersten vier Positionen eingenommen haben.

«Das Wochenende war aufgrund der beiden Stürze im Training und des technischen Problems im FP1 kompliziert, was uns Zeit und Selbstvertrauen gekostet hat. Unsere Strategie war jedoch ausgezeichnet, und Andrea hat einen tollen Job gemacht», lobte dagegen Motozoo-Teammanager Fabio Uccelli. «Es war alles andere als einfach, mit einem Motorrad, das er noch nicht kennt, auf einer Strecke, die er nicht kennt, mit Slick-Reifen auf nasser Fahrbahn die ersten Runden zu fahren. Es war wirklich eine großartige Teamleistung.»

Seit Einführung der Next-Generation-Regel im Jahr 2022 erreichte MV Agusta in jeder Saison mehrere Podestplätze. Die fahrerische Qualität war mit Niki Tuuli, Marcel Schrötter und Bo Bendsneyder jedoch höher als in diesem Jahr.

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Rennen

  4. Warm-up

  5. Startaufstellung

  6. Startaufstellung

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

29:19,159

1:33,364

25

02

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+4,937

0,000

20

03

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+13,967

1:33,551

16

04

Placeholder

Andrea Giombini

Motozoo by Madforce Dubai

Placeholder

Andrea Giombini

88

18

+50,953

1:35,202

13

05

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+1:25,203

1:33,205

11

06

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1 Runde

1:33,181

10

07

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+1 Runde

1:33,132

9

08

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1 Runde

1:33,354

8

09

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+1 Runde

1:33,443

7

10

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+1 Runde

1:32,504

6

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien