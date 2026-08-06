Oliver Bayliss erwägt Wechsel in die BSB – um es wie Vater Troy zu machen?

Troy Bayliss ist eine Ikone der Superbike-WM: Dreimal wurde er Champion und gewann 52 Rennen, als es pro Veranstaltung noch zwei und keine drei Läufe wie heute gab. Nach seinem Titelgewinn in der Britischen Superbike-Meisterschaft 1999 bot ihn Ducati 2000 als Ersatz für den verletzten Carl Fogarty auf – womit seine beeindruckende internationale Laufbahn begann.

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Sohn Oli, geboren am 20. September 2003 in Monaco und seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, wuchs mit dem Rennsport auf und kam 2022 in die Supersport-WM. Nach drei Saisons mit Ducati-Teams wechselte er 2025 zu Triumph und eroberte in diesem Jahr als Dritter auf Phillip Island sowie in Brüx (Most) seine besten Karriereresultate. In der Gesamtwertung wurde Bayliss 16., 21., 14., und 14., zur Sommerpause liegt er auf dem 13. WM-Rang. Sein Talent ist unbestritten, ein Aufwärtstrend erkennbar. Aus dem Schatten seines berühmten Vaters konnte er sich bislang aber nicht lösen.

Troy hat in den vergangenen Jahren zwar im Hintergrund einige Strippen gezogen, sich im Tagesgeschäft aber weitgehend herausgehalten. Das hat sich in den vergangenen Wochen geändert, er nimmt den Junior wieder mehr bei der Hand.

Bayliss möchte Superbike fahren

Oli Bayliss möchte 2027 Superbike fahren, hat dazu in der Weltmeisterschaft aber keine Gelegenheit. Die Idee von Troy: Den Umweg über die BSB nehmen, dort den Titel erobern und dann in die Superbike-WM aufsteigen – natürlich mit Ducati.

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Es zeichnet sich ab, dass das Triumph-Werksteam in der Supersport-WM für 2027 zwei neue Fahrer suchen muss, denn mit dem aktuellen WM-Fünften Tom Booth-Amos wird es nicht weitergehen und Bayliss ist ebenfalls auf dem Absprung.

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Für Bayliss gibt es neben dem Beweggrund, dass er ein großes Motorrad steuern möchte, noch einen weiteren: Als Nummer-2-Fahrer bei Triumph muss er zum Budget beitragen, in der BSB kann er Geld verdienen.

Vieles deutet daraufhin, dass Bayliss beim Ducati-Team Nitrous Competition von David Williams andockt, für den dieses Jahr Kyle Ryde und Glenn Irwin fahren und derzeit die Gesamtränge 1 und 9 belegen.

BSB-Promoter Stuart Higgs hat größtes Interesse daran, den Namen Bayliss in seine Meisterschaft zu bringen. Insider wetten darauf, dass er – falls nötig – seinen Teil dazu beitragen wird, dass der Ducati-Deal mit Oli zustande kommt.

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