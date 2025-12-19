Oliver König (Triumph): «Dieses Comeback macht Sinn»

Als Elfter der Supersport-WM 300 wagte Oliver König mit Orelac Kawasaki den direkten Aufstieg in die Superbike-WM 2022 – beim Saisonauftakt war er zarte 20 Jahre alt. Es war absehbar, dass der Tscheche scheitern würde. In zwei Jahren holte König lediglich drei WM-Punkte und wechselte kaum erfolgreicher in die IDM Superbike 2024.

Erst in diesem Jahr machte der Prager einen Schritt zurück und bestritt die spanische Supersport-Serie – und wurde als bester Yamaha-Pilot mit drei Podestplätzen guter Vierter. Für König ein guter Zeitpunkt, um eine Rückkehr in die Weltmeisterschaft in Betracht zu ziehen.

Der mittlerweile 23-Jährige einigte sich mit Compos Racing und wird an der Seite seines Landsmanns Ondrej Vostatek eine Triumph Street Triple RS fahren.

«Ich bin sprachlos. Ich kann nur Danke für diese Chance sagen und versichern, dass ich mein Bestes geben werde», sagte König. «Es gibt Angebote, die man nicht ablehnen kann, so wie diese Möglichkeit, zur Weltmeisterschaft zurückzukehren. Schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, dass wir das erforderliche Potenzial haben und dieses Comeback Sinn macht.»

Teilnehmer der Supersport-WM 2026

Startnummer Fahrer (Nation/Motorrad) Team 40 Mattia Casadei (I/Ducati) D34G WorldSSP Racing 43 Simon Jespersen (DK/Ducati) EAB Racing 10 Leonardo Taccini (I/Ducati) Ecosantagata Althea Racing 16 Alessandro Zaccone (I/Ducati) Ecosantagata Althea Racing 65 Philipp Öttl (D/Ducati) Feel Racing WorldSSP 5 Jaume Masia (E/Ducati) Orelac Racing Verdnatura 70 Josh Whatley (GB/Ducati) Orelac Racing Verdnatura 54 Riccardo Rossi (I/Ducati) Renzi Corse 11 Matteo Ferrari (I/Ducati) WRP Racing 55 Petr Svoboda (CZ/Ducati) WRP Racing 22 Ana Carrasco (E/Honda) Honda Racing WorldSSP 6 Corentin Perolari (F/Honda) Honda Racing WorldSSP 52 Jeremy Alcoba (E/Kawasaki) Kawasaki WorldSSP 77 Dominique Aegerter (CH/Kawasaki) Kawasaki WorldSSP 88 Andrea Giombini (I/MV Agusta) Motozoo by Madforce Dubai 73 Jacopo Cretaro (I/MV Agusta) Flembbo by Racing Development 3 Raffaele De Rosa (I/QJ Motor) QJ Motor Factory Racing 24 Marcos Ramirez (E/QJ Motor) QJ Motor Factory Racing 32 Oliver Bayliss (AUS/Triumph) PTR Triumph Factory Racing 69 Tom Booth-Amos (GB/Triumph) PTR Triumph Factory Racing 50 Ondrej Vostatek (CZ/Triumph) Compos Racing 25 Oliver König (CZ/Triumph) Compos Racing 57 Aldi Mahendra (RI/Yamaha) AS Racing 75 Albert Arenas (E/Yamaha) AS Racing 37 Roberto Garcia (E/Yamaha) GMT94-YAMAHA 94 Lucas Mahias (F/Yamaha) GMT94-YAMAHA 31 Yuki Okamoto (J/Yamaha) Pata Yamaha Ten Kate Racing 61 Can Öncü (TR/Yamaha) Pata Yamaha Ten Kate Racing 7 Filippo Farioli (I/Yamaha) VFT Racing 19 Andreas Kofler (A/Yamaha) YamahaLube Kofler 20 Xavi Cardelus (AND/Yamaha) Cerba Yamaha Racing 53 Valentin Debise (F/ZXMoto) Evan Bros Racing 64 Federico Caricasulo (I/ZXMoto) Evan Bros Racing