Oliver König (Triumph): «Dieses Comeback macht Sinn»

An der Superbike-WM ist Oliver König einst kolossal gescheitert, 2026 unternimmt der Tscheche mit Triumph einen neuen Anlauf, allerdings in der Supersport-WM.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Als Elfter der Supersport-WM 300 wagte Oliver König mit Orelac Kawasaki den direkten Aufstieg in die Superbike-WM 2022 – beim Saisonauftakt war er zarte 20 Jahre alt. Es war absehbar, dass der Tscheche scheitern würde. In zwei Jahren holte König lediglich drei WM-Punkte und wechselte kaum erfolgreicher in die IDM Superbike 2024.

Erst in diesem Jahr machte der Prager einen Schritt zurück und bestritt die spanische Supersport-Serie – und wurde als bester Yamaha-Pilot mit drei Podestplätzen guter Vierter. Für König ein guter Zeitpunkt, um eine Rückkehr in die Weltmeisterschaft in Betracht zu ziehen.

Der mittlerweile 23-Jährige einigte sich mit Compos Racing und wird an der Seite seines Landsmanns Ondrej Vostatek eine Triumph Street Triple RS fahren.

«Ich bin sprachlos. Ich kann nur Danke für diese Chance sagen und versichern, dass ich mein Bestes geben werde», sagte König. «Es gibt Angebote, die man nicht ablehnen kann, so wie diese Möglichkeit, zur Weltmeisterschaft zurückzukehren. Schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, dass wir das erforderliche Potenzial haben und dieses Comeback Sinn macht.»

Teilnehmer der Supersport-WM 2026

Startnummer

Fahrer (Nation/Motorrad)

Team

40

Mattia Casadei (I/Ducati)

D34G WorldSSP Racing

43

Simon Jespersen (DK/Ducati)

EAB Racing

10

Leonardo Taccini (I/Ducati)

Ecosantagata Althea Racing

16

Alessandro Zaccone (I/Ducati)

Ecosantagata Althea Racing

65

Philipp Öttl (D/Ducati)

Feel Racing WorldSSP

5

Jaume Masia (E/Ducati)

Orelac Racing Verdnatura

70

Josh Whatley (GB/Ducati)

Orelac Racing Verdnatura

54

Riccardo Rossi (I/Ducati)

Renzi Corse

11

Matteo Ferrari (I/Ducati)

WRP Racing

55

Petr Svoboda (CZ/Ducati)

WRP Racing

22

Ana Carrasco (E/Honda)

Honda Racing WorldSSP

6

Corentin Perolari (F/Honda)

Honda Racing WorldSSP

52

Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)

Kawasaki WorldSSP

77

Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)

Kawasaki WorldSSP

88

Andrea Giombini (I/MV Agusta)

Motozoo by Madforce Dubai

73

Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)

Flembbo by Racing Development

3

Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)

QJ Motor Factory Racing

24

Marcos Ramirez (E/QJ Motor)

QJ Motor Factory Racing

32

Oliver Bayliss (AUS/Triumph)

PTR Triumph Factory Racing

69

Tom Booth-Amos (GB/Triumph)

PTR Triumph Factory Racing

50

Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)

Compos Racing

25

Oliver König (CZ/Triumph)

Compos Racing

57

Aldi Mahendra (RI/Yamaha)

AS Racing

75

Albert Arenas (E/Yamaha)

AS Racing

37

Roberto Garcia (E/Yamaha)

GMT94-YAMAHA

94

Lucas Mahias (F/Yamaha)

GMT94-YAMAHA

31

Yuki Okamoto (J/Yamaha)

Pata Yamaha Ten Kate Racing

61

Can Öncü (TR/Yamaha)

Pata Yamaha Ten Kate Racing

7

Filippo Farioli (I/Yamaha)

VFT Racing

19

Andreas Kofler (A/Yamaha)

YamahaLube Kofler

20

Xavi Cardelus (AND/Yamaha)

Cerba Yamaha Racing

53

Valentin Debise (F/ZXMoto)

Evan Bros Racing

64

Federico Caricasulo (I/ZXMoto)

Evan Bros Racing

