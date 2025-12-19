Oliver König (Triumph): «Dieses Comeback macht Sinn»

Superbike WM • Neu
Ducati feiert und ehrt MotoGP-Champion Marc Márquez mit einem Superbike
An der Superbike-WM ist Oliver König einst kolossal gescheitert, 2026 unternimmt der Tscheche mit Triumph einen neuen Anlauf, allerdings in der Supersport-WM.
Als Elfter der Supersport-WM 300 wagte Oliver König mit Orelac Kawasaki den direkten Aufstieg in die Superbike-WM 2022 – beim Saisonauftakt war er zarte 20 Jahre alt. Es war absehbar, dass der Tscheche scheitern würde. In zwei Jahren holte König lediglich drei WM-Punkte und wechselte kaum erfolgreicher in die IDM Superbike 2024.
Erst in diesem Jahr machte der Prager einen Schritt zurück und bestritt die spanische Supersport-Serie – und wurde als bester Yamaha-Pilot mit drei Podestplätzen guter Vierter. Für König ein guter Zeitpunkt, um eine Rückkehr in die Weltmeisterschaft in Betracht zu ziehen.
Der mittlerweile 23-Jährige einigte sich mit Compos Racing und wird an der Seite seines Landsmanns Ondrej Vostatek eine Triumph Street Triple RS fahren.
«Ich bin sprachlos. Ich kann nur Danke für diese Chance sagen und versichern, dass ich mein Bestes geben werde», sagte König. «Es gibt Angebote, die man nicht ablehnen kann, so wie diese Möglichkeit, zur Weltmeisterschaft zurückzukehren. Schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, dass wir das erforderliche Potenzial haben und dieses Comeback Sinn macht.»
Startnummer
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
40
Mattia Casadei (I/Ducati)
D34G WorldSSP Racing
43
Simon Jespersen (DK/Ducati)
EAB Racing
10
Leonardo Taccini (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
16
Alessandro Zaccone (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
65
Philipp Öttl (D/Ducati)
Feel Racing WorldSSP
5
Jaume Masia (E/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
70
Josh Whatley (GB/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
54
Riccardo Rossi (I/Ducati)
Renzi Corse
11
Matteo Ferrari (I/Ducati)
WRP Racing
55
Petr Svoboda (CZ/Ducati)
WRP Racing
22
Ana Carrasco (E/Honda)
Honda Racing WorldSSP
6
Corentin Perolari (F/Honda)
Honda Racing WorldSSP
52
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
77
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
88
Andrea Giombini (I/MV Agusta)
Motozoo by Madforce Dubai
73
Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)
Flembbo by Racing Development
3
Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
24
Marcos Ramirez (E/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
32
Oliver Bayliss (AUS/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
69
Tom Booth-Amos (GB/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
50
Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)
Compos Racing
25
Oliver König (CZ/Triumph)
Compos Racing
57
Aldi Mahendra (RI/Yamaha)
AS Racing
75
Albert Arenas (E/Yamaha)
AS Racing
37
Roberto Garcia (E/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
94
Lucas Mahias (F/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
31
Yuki Okamoto (J/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
61
Can Öncü (TR/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
7
Filippo Farioli (I/Yamaha)
VFT Racing
19
Andreas Kofler (A/Yamaha)
YamahaLube Kofler
20
Xavi Cardelus (AND/Yamaha)
Cerba Yamaha Racing
53
Valentin Debise (F/ZXMoto)
Evan Bros Racing
64
Federico Caricasulo (I/ZXMoto)
Evan Bros Racing
