Philipp Öttl zeigt starke Aufholjagd: Trotz Vibrationen in die Top-6

Philipp Öttl erlebte bei der Supersport-WM im Balaton Park in Ungarn einen soliden Samstag , der aber nicht ohne einige Schwierigkeiten ablief. Vom zehnten Startplatz aus arbeitete sich der Ducati-Pilot im ersten Rennen bis auf Rang 6 nach vorne und überquerte die Ziellinie mit 5,8 Sekunden Rückstand auf Sieger Valentin Debise (ZX Moto).

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Dabei überzeugte Öttl mit Rundenzeiten auf Topniveau, die ihn phasenweise auf Augenhöhe mit der Spitze agieren ließen. Der Grundstein für das gute Resultat wurde bereits in der Anfangsphase gelegt. «Es war sauwichtig, gut durch die beiden ersten Kurven zu kommen. Das musste ich im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren. Bei Masia konnte man sehen, dass schnell etwas passiert, wenn man weiter hinten steht», erklärte der Ducati-Pilot rückblickend auf die Startphase. Markenkollege Masia, der als WM-Führender nach Ungarn reiste, wurde bereits in Kurve 2 aus dem Rennen gerissen.

Öttls Team fand bisher keine Lösung für die Vibrationen

Trotz der starken Performance blieb Öttl nicht von Problemen verschont. Vor allem Vibrationen stellten ihn und sein Team vor Herausforderungen. «Wir haben heute das Maximum herausgeholt. Ich hatte einige Probleme mit Vibrationen, was von der Kupplung kommt. Hier wird sehr hart gebremst, auch mit der Hinterradbremse. Mein Fahrstil kreiert am Kurveneingang diese Vibrationen. Das hat dann auch einen Einfluss aufs Vorderrad», schilderte der 29-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Ungarn.

Verschiedene Lösungsansätze brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg: «Wir haben ein paar Dinge probiert, doch wir bekommen es nicht richtig weg. Morgen werden wir einen anderen Weg einschlagen und hoffen, dass wir es lösen. Dann sollten wir einen Schritt machen, denn es fehlt nicht viel.»

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Im Vergleich zum Vortag sah der Deutsche dennoch eine klare Steigerung: «Gestern war beides nicht bei 100 Prozent – also Fahrer und Motorrad. Heute bin ich besser gefahren. Ich bin konstanter gefahren. Das Motorrad ist hier in gewissen Phasen schwierig zu fahren. Das ist hier aber auch eine spezielle Strecke. Es ist nicht wie in Assen, wo es super flüssig ist. Man kann hier nicht zu einer bewährten Abstimmung zurückkehren, weil es spezielle Ecken gibt.»

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Bessere Ausgangslage am Sonntag

Für das zweite Rennen am Sonntag verschafft sich Öttl mit Startplatz 9 eine bessere Ausgangslage. «Ich stehe eine Reihe weiter vorn als heute und zudem auf der Innenseite. Das sollte helfen. Eine Reihe weiter vorne ist immer gut. Der Fokus liegt auf dem Warm-up. Wir müssen versuchen, das Problem mit den Vibrationen zu lösen», betonte er mit Blick auf Lauf 2.