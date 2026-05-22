Entwicklungshelfer Philipp Öttl: Über diesen Einsatz freut sich auch Ducati

Superbike WM • Neu
Trotz Schmerzen: Jake Dixon (Honda) will in Aragon sein SBK-Debüt geben
Im Rahmen der Superbike-WM-Tests in Misano waren auch eine Handvoll Supersport-Fahrer dabei, von denen Philipp Öttl der mit Abstand schnellste war. Was für den Bayer auf dem Programm stand.
Am 7. Mai berichtete SPEEDWEEK.com von
Öttl hatte an der Adriaküste verschiedene Aufgaben zu erledigen: In den beiden Sessions am Mittwoch sowie in der ersten am Donnerstag konzentrierte er sich auf Arbeiten am aktuellen Motorrad, am Donnerstagnachmittag war er dann mit der neuen V2 unterwegs.
«Es ging ums Teile probieren, ums Aussortieren», schilderte Philipp. «Wir haben eine Schwinge und andere Felgen probiert, das Fahrwerk haben wir nicht angerührt. Das waren alles Grundarbeiten, inklusive Sitzposition, damit daraus ein Rennmotorrad wird.»
Das Team Feel Racing und Ducati bringen Öttl viel Vertrauen entgegen, in dem er in die Entwicklung für das neue Motorrad intensiv eingebunden wird. Deshalb wäre der Wunsch des Assen-Siegers, dass er für 2027 «bleiben kann, wo ich momentan bin. Ich fühle mich im Team sehr wohl und möchte auch gerne bei Ducati bleiben, weil das ein guter Hersteller ist. Ich glaube auch, dass Ducati meine Testarbeit sieht, denn sie haben wichtigere Aufgaben als Supersport – MotoGP und Superbike sind hoch im Kurs. Ich mache diese Arbeit gerne und möchte mich mit 30 Jahren auch für die Zukunft empfehlen. Wir leisten gute Arbeit, mein Team weiß, wie man ein Motorrad entwickelt.»
In Most kam Öttl zuletzt wegen
Positiv für den Süddeutschen: Er fuhr über eine halbe Sekunde schneller als der zweitbeste Supersport-Fahrer
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:31,769 min
2.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:32,182
+ 0,413 sec
3.
Yari Montella (I)
Ducati
1:32,282
+ 0,513
4.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:32,284
+ 0,515
5.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:32,399
+ 0,630
6.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:32,430
+ 0,661
7.
Garret Gerloff (USA)
Kawasaki
1:32,457
+ 0,688
8.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:32,496
+ 0,727
9.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:32,515
+ 0,746
10.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:32,561
+ 0,792
11.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:32,561
+ 0,792
12.
Xavi Vierge (E)
Yamaha
1:32,737
+ 0,968
13.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:32,997
+ 1,228
14.
Tommy Bridewell (GB)
Ducati
1:33,059
+ 1,290
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:33,119
+ 1,350
16.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:33,218
+ 1,449
17.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:33,345
+ 1,576
18.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:33,405
+ 1,636
19.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:33,652
+ 1,883
20.
Hannes Soomer (EST)
BMW
1:34,000
+ 2,231
21.
Alessandro Delbianco (I)
Yamaha
1:34,148
+ 2,379
22.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP
1:36,909
+ 5,140
23.
Michele Pirro (I)
Ducati
1:37,060
+ 5,291
24.
Kevin Zannoni (I)
Ducati SSP
1:37,458
+ 5,689
25.
Alessandro Zaccone (I)
Ducati SSP
1:37,563
+ 5,794
26.
Mattia Casadei (I)
Ducati SSP
1:37,890
+ 6,121
27.
Riccardo Rossi (I)
Ducati SSP
1:38,534
+ 6,765
28.
Matteo Ferrari (I)
Ducati SSP
1:38,668
+ 6,899
29.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP 2027
1:39,548
+ 7,779
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