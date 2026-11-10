Bestätigt: Philipp Öttl und Feel Racing machen in Supersport-WM 2027 weiter

Philipp Öttl hatte im Ducati-Team Feel Racing zwei Aufgaben. Zum einen war der Bayer Einsatzfahrer, zum anderen half er als Entwicklungsfahrer bei den Vorbereitungen auf 2027. Denn im nächsten Jahr wird sich vieles ändern, dann wird die Leistung der Supersport-Maschinen von heute zirka 145 auf dann 130 PS reduziert. Ducati wird nächstes Jahr mit der neuen Panigale V2 antreten, die bereits seit 2025 käuflich ist. Triumph hat eine Street Triple RS mit neuem Dreizylindermotor mit 800 statt jetzt 765 ccm. ZX Moto und QJ Motor, zukünftig mit Partner Ten Kate, bringen ebenfalls neue Homologationsmodelle. Und Honda konnte sich immerhin zu einem Facelift der CBR600RR durchringen. Außerdem neu: Michelin löst Pirelli als Ausrüster der Einheitsreifen ab.

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Dass die Saison 2026 nicht wie erwünscht verlief – in Assen wurde jedoch der erste gemeinsame Sieg gefeiert – war dem Balancesystem geschuldet, wodurch die Panigale 955 nur selten kunkurrenzfähig war. Schon seit Wochen war man sich einig, dass es gemeinsam weitergehen soll – es wurden auch keine anderweitigen Gespräche geführt –, aber erst am Dienstagnachmittag wurde die Verlängerung des 30-Jährigen von Feel Racing offiziell bestätigt.

«Ich freue mich sehr darauf, den Weg mit Philipp fortzusetzen, insbesondere mit Blick auf eine Saison voller großer Neuerungen, wie sie das Jahr 2027 verspricht», betonte Teamchef Alberto Casolari. «Die Einführung eines neuen Motorradmodells ist immer eine ebenso komplexe wie spannende Herausforderung, und wir sind überzeugt, dass Philipp der richtige Fahrer ist, um diesen ritt zu meistern. Seine Erfahrung und sein Feedback sind entscheidend, um das Gesamtpaket weiterzuentwickeln und es von Anfang an wettbewerbsfähig zu machen. Wir sind hochmotiviert, in eine Saison zu starten, die äußerst spannend und voller Herausforderungen sein wird.»

2027 ist bereits die dritte Supersport-Saison von Öttl mit Feel Racing, das in der Superbike-WM hinter dem Werksauftritt von Aruba.it Ducati steht. «Ich bin wirklich dankbar, dass ich eine weitere Saison mit dem Feel Racing Team zusammenarbeiten darf. Das zeugt von gegenseitigem Vertrauen und der Überzeugung von diesem Projekt», weiß der Deutsche. «Die neue Panigale V2 wird eine große Herausforderung darstellen, aber ich glaube, dass sie enormes Potenzial hat Ich kann es kaum erwarten, den Test in Valencia in Angriff zu nehmen.»

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