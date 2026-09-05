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Bitter: Philipp Öttl auch am Sonntag in Magny-Cours auf letztem Startplatz

Mit Rang 3 im Training der Supersport-WM ist Philipp Öttl (Feel Ducati) in Magny-Cours stark ins Wochenende gestartet. Nach dem Fehler im Qualifying ging auch im ersten Rennen einiges schief.

Supersport-WM

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: gold & goose
Philipp Öttl
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Wie schnell er unterwegs sein kann, bewies Philipp Öttl im Training am Freitagmorgen mit Platz 3. Sein Sturz in der ersten Runde des Qualifyings sorgte dafür, dass er das erste Rennen auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours am Samstag vom letzten Platz in Angriff nehmen musste. Doch statt von dort aus durchs Feld zu pflügen und vielleicht noch in die Punkte zu fahren, strauchelte der Bayer. Dass ihm mit der zehntschnellsten Rennrunde mickrige 0,005 sec fehlten zu Platz 9, was eine Verbesserung auf den neunten Startplatz für Lauf 2 bedeutet hätte, passt ins Bild. Somit muss der Assen-Sieger auch am Sonntag von ganz hinten losfahren.

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«Das Motorrad war nach dem Sturz komplett kaputt und das Team musste es neu aufbauen», schilderte Öttl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte dann schon im Warm-up kein gutes Gefühl. Ein kleines Problem konnten wir lösen, weil die Lenkung nicht leichtgängig war, weil wir so viele neue Teile zusammengebaut haben. Nach dem Rennen kamen wir dann drauf, dass die Gabel nicht gleich war. Ich fühlte mich im Rennen nicht gut und kam fast nicht nach vorne. Dann fuhr ich an die Box, holte mir einen neuen Hinterreifen und habe anschließend alles riskiert. Ich war mit dem Motorrad, wie ich es vorgefunden habe, am Limit.»

Philipp Öttl: Probleme gelöst?

«Es schaut so aus, dass wir gefunden haben, woran es lag», ergänzte Öttl. «Ich hoffe, dass ich am Sonntag zu dem Gefühl zurückfinde, das ich am Freitag hatte. Ich hatte auch im Qualifying ein gutes Gefühl auf dem Motorrad, bevor es mich geschmissen hat. Dass das Wochenende dann so aus dem Ruder läuft – es ist selbstverschuldet. Normal darf mir so ein Fehler im Qualifying nicht passieren, zuerst muss man mal eine Runde setzen. Aber wenn du dich gut fühlst und denkst, das Vorderrad wird schon nicht wegrutschen, genau dann rutscht es weg. Was am Sonntag vom letzten Startplatz möglich ist? Keine Ahnung. Es liegen alle so eng beieinander, das ist eine harte Klasse. Alle Motorräder rennen gut und wir haben mit der Ducati sicher keinen Vorteil.»

Im Artikel erwähnt

Während im ersten Rennen die Yamaha-Piloten Can Öncü und Roberto Garcia sowie Valentin Debise aus dem Werksteam von ZX Moto auf dem Podium standen, brachte Josh Whatley die beste Ducati auf Position 6 ins Ziel – mit 5,7 sec Rückstand.

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