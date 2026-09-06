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Pleiten, Pech, Pannen: Bei Philipp Öttl lief in Magny-Cours nichts zusammen

Das Meeting der Supersport-WM 2026 in Magny-Cours war für Philipp Öttl ein Reinfall der höchsten Kategorie. Der Ducati-Pilot hatte unglaubliches Pech.

Supersport-WM

Philipp Öttl kann sein Pech nicht fassen
Philipp Öttl kann sein Pech nicht fassen
Foto: Feel Racing
Philipp Öttl kann sein Pech nicht fassen
© Feel Racing

Im Artikel erwähnt

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Nur im freien Training konnte Philipp Öttl als Dritter zeigen, zu welcher Performance er und seine V2-Ducati auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours fähig sind. Ein früher Sturz in der Superpole – der Bayer fuhr keine gezeitete Runde – läutete das für Öttl schlechteste Rennwochenende der Supersport-WM 2026 ein.

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Statt aus der elften Startreihe durchs Feld zu pflügen, strauchelte der Bayer und kam als 28. in die Wertung. Später stellte sich heraus, dass es im Bereich der Lenkung ein Problem gab. Ein Boxenstopp für einen Reifenwechsel, um mit einer schnellen Rundenzeit zumindest einen besseren Startplatz für den zweiten Lauf zu erreichen, erwies sich nachträglich ebenfalls als Fehler – 0,005 sec fehlten.

Damit nicht genug: Durch einen gebrochenen Auspuff ging auch im zweiten Lauf nichts nach vorn. Wie viel Pech kann man haben?

Im Artikel erwähnt

«Am Freitag sind wir gut gestartet, aber dann habe ich einen Fehler gemacht, und von diesem Moment an hatten wir einfach nur Pech», stöhnte Öttl. «Insgesamt war dieses Wochenende für uns sehr unglücklich und schwierig. Zu Beginn von Rennen 2 heute hatten wir ein Problem mit der Auspuffanlage, das uns etwas Leistung gekostet hat. Kurz vor der roten Flagge musste ich deswegen an die Box fahren, sodass wir nach dem Neustart des Rennens nicht mehr viel ausrichten konnten. Ich bin wirklich enttäuscht, dass wir unser wahres Potenzial nicht zeigen konnten. Jetzt werden wir versuchen, in Cremona unser Bestes zu geben. Wir haben dort vorher einen Testtag, also wollen wir uns so gut wie möglich vorbereiten.»

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Magny-Cours war für Öttl das mit Abstand schlechteste Wochenende seiner Supersport-Karriere. Dass der 30-Jährige in beiden Rennen keinen WM-Punkt einfahren konnte, gab es seit seinem Einstieg 2020 noch nie. In der Gesamtwertung belegt der Assen-Sieger mit 139 Punkten dennoch den siebten Rang.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

37

5

8:21,143

1:39,947

25

02

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

5

+0,414

1:39,743

20

03

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

5

+0,761

1:40,197

16

04

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

5

+0,841

1:40,195

13

05

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

5

+1,071

1:40,189

11

06

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

7

5

+1,629

1:40,129

10

07

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

5

+1,713

1:39,904

9

08

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

64

5

+2,919

1:39,804

8

09

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

5

+3,330

1:39,984

7

10

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

94

5

+3,581

1:40,225

6

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