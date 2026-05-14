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Philipp Öttl vor Most-Auftakt: «Ohne Strom geht gar nichts!»

Ducati-Pilot Philipp Öttl schaut besorgt auf die Situation im Autodrom Most. Mittlerweile gibt es wieder Strom im Fahrerlager, doch noch ist nicht klar, wie sicher die Energiebereitstellung ist.

Supersport-WM

Philipp Öttl kommt mit guten Erinnerungen nach Most
Philipp Öttl kommt mit guten Erinnerungen nach Most
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl kommt mit guten Erinnerungen nach Most
© Gold & Goose

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Das Rennwochenende der Superbike-WM in Most begann mit einem ernsten Zwischenfall im zweiten Fahrerlager. Im Bereich, in denen die kleinen Teams mit ihren Zelten, Reifenlieferant Pirelli sowie die Hospitalitys der Werke untergebracht sind, brach ein Feuer in einem Hauptverteilerkasten aus. Augenzeugen berichteten von Explosionen und starker Rauchentwicklung.

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Mittlerweile gibt es wieder Strom im Fahrerlager, doch wie sicher die Energieversorung ist, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Wir trafen uns am Freitagnachmittag mit Philipp Öttl und sprachen über den chaotischen Auftakt in Tschechien.

«Was man aktuell im Paddock-Talk hört ist nicht ganz so positiv», erklärte Öttl um 14:00 Uhr Ortszeit. «Ohne Strom geht gar nichts. Für die Hälfte vom Paddock gibt es keinen Strom. Die meisten Teams stehen hier hinten im Teil, der keinen Strom hat. Die Voraussetzungen müssen für alle gleich sein. Andererseits habe ich es noch nie erlebt, dass ein Trainingstag abgesagt werden musste wegen so einem Problem.»

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Öttl Feel-Racing-Mannschaft ist im oberen Teil untergebracht, der nicht vom Stromausfall betroffen war. Das Team kann das Motorrad somit vorbereiten, doch von Reifenlieferant Pirelli hat man noch keine fertigen Räder erhalten. Die Maschinen standen am Nachmittag still.

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Ungarn abgehakt, gute Erinnerungen an Most

Das zurückliegende Wochenende in Ungarn lief für Öttl nicht nach Wunsch. Am Sonntag stürzte der Deutsche. Der Frust nach dem enttäuschenden Balaton-Wochenende hat sich aber wieder gelegt. «Ich war nach dem Balaton-Wochenende beim Supermoto-Training, das hat gut getan. Wichtig ist, dass wir uns hier in Most wieder von einer besseren Seite zeigen. Wir müssen wieder dorthin kommen, wo wir vor drei oder vier Wochen waren. Aber ich denke, wir haben hier ein gutes Paket, mit dem wir vorne mitfahren können», erklärte der 30-Jährige SPEEDWEEK.com.

Das Autodrom Most sollte der Ducati Panigale V2 besser liegen als Balaton Park. «Ja, ich denke schon, dass der Kurs ein bisschen besser zur Ducati passt. Es ist ein sehr flüssiger Kurs, der auch sehr schnell ist. Das sollte unserem Paket entgegenkommen. Doch das Feld ist im Moment sehr ausgeglichen. Yamaha war in Ungarn sehr stark, doch das ist ein Kurs, der Yamaha entgegenkommt», so Öttl.

Vor einem Jahr feierte Öttl in Most sein erstes Podium mit Ducati in der Supersport-WM. Auch in diesem Jahr nimmt er die Top-3 ins Visier. «Ein Podium ist immer gut – viele Punkte und man hat ein Ergebnis zum vorzeigen. Most ist eine Strecke, auf der ich gute Erfahrungen habe. Auch mit Kawasaki lief es hier gut. Es lief hier generell gut. Ich gehe aber immer positiv in jedes Wochenende. In Ungarn lief es nicht gut, doch der Speed war da. Ein Rennfahrer ohne den nötigen Speed ist schlecht. Doch wenn man schnell ist, dann ist es gut», kommentierte der Ducati-Pilot.

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