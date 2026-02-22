Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Philipp Öttl nach Chaosrennen: Der Grat zwischen Held und Narr war schmal

Der zweite Lauf der Supersport-WM in Australien war eine Reifenlotterie, fünf Fahrer gingen ein großes Risiko ein. Philipp Öttl (Feel Ducati) erklärte SPEEDWEEK.com, weshalb er sich dagegen entschied.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl vor Domi Aegerter
Philipp Öttl vor Domi Aegerter
Foto: gold & goose
Philipp Öttl vor Domi Aegerter
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Platz 2 im ersten Rennen am Samstag hatten Philipp Öttl und sein Team Feel Racing einen prächtigen Start in die Saison. Für den zweiten Lauf am Sonntag waren die Voraussetzungen gänzlich anders. Seit der Nacht hatte es immer wieder geregnet oder genieselt, doch die malerische Rennstrecke auf der Insel trocknet mit Wind und Temperaturen um die 25 Grad Celsius erstaunlich schnell ab. Das führte dazu, dass sich lediglich fünf der 28 Fahrer für Slicks entschieden, der Rest ging auf Nummer sicher und wählte Regenreifen.

Werbung

Werbung

Wie sich herausstellte, war das die richtige Wahl, weil die Piste mit jeder Runde schneller wurde und sämtliche Piloten mit Regenreifen zum Räderwechsel an die Box mussten, wofür 73 sec zwischen Ein- und Ausfahrt aus der Boxengasse vorgeschrieben waren.

Die Top-4 – Albert Arenas, Aldi Mahendra, Matteo Ferrari, Andrea Giombini – waren allesamt auf Slicks gestartet, sparten sich den Boxenstopp und kamen an der Spitze des Feldes in dieser Reihenfolge ins Ziel. Dominique Aegerter war der Fünfte, der den richtigen Riecher für die Reifen hatte, doch die Kawasaki des Schweizers gab in der vorletzten Runde auf Position 4 liegend erneut den Geist auf.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Philipp Öttl orientierte sich an den direkten Gegnern

Öttl kam von Startplatz 2 und entschied sich wie alle in den ersten beiden Reihen für Regenreifen. Nach 18 Runden sah der Bayer überrundet als Elfter die Zielflagge. «Das war wieder mal so ein typisches Phillip-Island-Rennen, bei dem du alles richtig machen kannst, oder alles verkehrt, oder mittendrin – wir haben mittendrin erwischt. Mir sind die fünf Punkte lieber als keine. Wir haben uns gemeinsam als Team für die Regenreifen entschieden und ich würde es wieder so machen. Can Öncü ist eine Runde früher an die Box gefahren, aber am Anfang war es so, dass es geregnet hat und dann wieder nicht. Ich hätte Can nachfahren müssen, sonst haben wir alles richtig gemacht.» Der Türke aus dem Team Ten Kate Yamaha wurde als Bester mit einem Boxenstopp Fünfter.

Werbung

Werbung

Das ist nicht tragisch, dabei neige ich normal zum Überdramatisieren.

philipp öttl

Öttl reist mit dem Pokal für den zweiten Platz am Samstag nach Hause, mit 25 Punkten liegt er auf dem vierten Gesamtrang. Nur Albert Arenas (38, AS Yamaha), Jaume Masia (31, Orelac Ducati) und Matteo Ferrari (26, WRP Ducati) waren erfolgreicher.

«Wir waren immer schnell, Australien ist eine Strecke, die ich gerne mag und wo es mir auch in der Vergangenheit schon gut gegangen ist», betonte Philipp gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich bin zufrieden. Wir schauen Rennen für Rennen und sind konkurrenzfähig. So ein elfter Platz passiert dir in Australien leicht mal – Masia wurde 10. und Oli Bayliss 12. Und Booth-Amos machte einen Punkt in zwei Rennen. Wenn dir so ein Ergebnis passiert, dann in Australien. Das ist nicht tragisch, dabei neige ich normal zum Überdramatisieren. Arenas habe ich auf der Liste, der ist letztes Jahr in der Moto2 auf dem Podium gestanden und ein Topfahrer.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Rennen

  4. Warm-up

  5. Startaufstellung

  6. Startaufstellung

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

29:19,159

1:33,364

25

02

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

18

+4,937

0,000

20

03

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+13,967

1:33,551

16

04

Andrea Giombini

Motozoo by Madforce Dubai

Andrea Giombini

88

18

+50,953

1:35,202

13

05

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+1:25,203

1:33,205

11

06

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1 Runde

1:33,181

10

07

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+1 Runde

1:33,132

9

08

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1 Runde

1:33,354

8

09

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+1 Runde

1:33,443

7

10

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+1 Runde

1:32,504

6

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien