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Kein Glück am 30. Geburtstag: Philipp Öttl stürzte in der Startrunde

Zum 30. Geburtstag erlebte Philipp Öttl bei der Supersport-WM im Balaton Park ein enttäuschendes Sonntags-Rennen. Nach frühem Sturz blieb der Ducati-Pilot ohne Punkte.

Sebastian Fränzschky

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl erlebte in Ungarn keinen guten Sonntag
Philipp Öttl erlebte in Ungarn keinen guten Sonntag
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl erlebte in Ungarn keinen guten Sonntag
© Gold & Goose

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Für Philipp Öttl hätte es ein besonderer Tag werden sollen: Am Sonntag feierte der Ducati-Pilot seinen 30. Geburtstag – doch im zweiten Lauf der Supersport-WM im Balaton Park gab es sportlich nichts zu feiern.

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Bereits der Start verlief alles andere als optimal. Von Position 8 ins Rennen gegangen, verlor Öttl in den ersten Metern mehrere Plätze. «Ich war mir nicht sicher, ob ich zu früh gestartet bin. Ich verlor auf jeden Fall einige Positionen beim Start», schilderte der Deutsche beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Ungarn.

Sturz in Kurve 5 begrub alle Hoffnungen

In der Anfangsphase unterlief ihm dann ein folgenschwerer Fehler: «In die erste Kurve hinein habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Dann verschätzte ich mich in Kurve 5 beim Anbremsen. Ich kam von der Linie auf den schmutzigen Teil der Strecke. Und dort rutschte das Motorrad weg.»

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Der Sturz bedeutete faktisch das vorzeitige Aus im Kampf um Punkte. Dennoch setzte Öttl das Rennen fort – aus taktischen Gründen: «Ich bin weitergefahren, weil ich dann im Falle eines Rennabbruchs startberechtigt gewesen wäre. Dann wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen.» Am Ende wurde er mit sechs Runden Rückstand jedoch nicht gewertet.

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Dabei hatte sich der Tag zunächst vielversprechend entwickelt. «Die Änderungen, die wir im Warm-up gemacht haben, hatten positive Auswirkungen. Ich fühlte mich sehr gut. Es war richtig schade, dass das Rennen so zeitig vorbei war», erklärte Öttl, der das Wochenende insgesamt ernüchtert bilanzierte: «Das war ein Tag, an dem leider gar nichts zusammengepasst hat.»

Öttl verliert wichtige Punkte, ist aber weiterhin WM-Vierter

Besonders bitter: Im Kampf um die Weltmeisterschaft wäre deutlich mehr möglich gewesen, denn mit Ausnahme von Yamaha-Pilot Albert Arenas ließen alle Spitzenfahrer einige Punkte liegen. «Heute hätten wir viele Punkte auf Debise gutmachen können», ärgerte sich der Ducati-Pilot. Stattdessen baute Albert Arenas mit seinem Sieg die WM-Führung weiter aus. Nach vier von zwölf Rennwochenenden liegt Öttl als Vierter 61 Punkte zurück.

Ein strukturelles Problem sieht der Bayer weiterhin im Qualifying: «Wir müssen unser Qualifying verbessern, damit ich weiter vorne starten kann.» Zudem spielte der Balaton Park den Ducati-Piloten nicht in die Karten: «Dieser Kurs ist keine unserer stärkeren Strecken. Drei Yamahas auf dem Podium verdeutlichen das.»

Mit Blick auf das nächste Rennwochenende in Most zeigt sich Öttl dennoch vorsichtig optimistisch: «Wir sind WM-Vierter, das ist nicht schlecht. Die anderen sind aber konstanter vorne dabei.» Und weiter: «Most ist eine Strecke, auf der unser Motorrad besser funktioniert. Yamaha war dort aber im vergangenen Jahr auch stark. Andererseits waren sie im letzten Jahr auf allen Strecken stark.»

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Pos

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

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01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

30:59,919

1:42,847

25

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+0,419

1:42,790

20

03

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

18

+0,509

1:42,812

16

04

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+1,017

1:42,940

13

05

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

+2,524

1:42,738

11

06

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

18

+3,864

1:43,001

10

07

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+5,588

1:42,887

9

08

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+12,117

1:43,421

8

09

Simon Jespersen

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

Simon Jespersen

43

18

+13,801

1:43,118

7

10

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

18

+14,033

1:43,346

6

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