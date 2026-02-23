Weiter zum Inhalt
Phillip-Island-Sensation Albert Arenas: Erster SSP-Sieg und WM-Leader

In seinem erst zweiten Supersport-Rennen holte sich Albert Arenas auf Phillip Island den ersten Sieg. Der Yamaha-Pilot reist sensationell als WM-Führender nach Hause.

Kay Hettich
Von

Supersport-WM

Albert Arenas ist der erste Leader der Supersport-WM 2026
Albert Arenas ist der erste Leader der Supersport-WM 2026
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas ist der erste Leader der Supersport-WM 2026
© Gold & Goose

Obwohl Albert Arenas 2025 als WM-Achter (ein Podium) seine beste Moto2-Saison hinter sich brachte, nahm der Spanier das Angebot vom Yamaha-Team AS Racing für die Supersport-WM 2026 an. Es handelt sich hierbei um das Team des Schweizers Andrea Quadranti, das bis vergangene Saison den Semi-Werksauftritt von MV Agusta organisierte.

Einen besseren Einstand konnte Arenas auf Phillip Island nicht haben: Als Siebter im Qualifying verpasste der Yamaha-Pilot im ersten Lauf nur um 0,5 sec den Sprung auf das Podium und wurde Vierter. Dafür setzte Arenas im zweiten Rennen als einer von nur fünf Piloten von Beginn an auf Slick-Reifen und sparte sich den erforderlichen Boxenstopp – mit fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Aldi Mahendra gewann der frühere Moto2-Pilot souverän.

Ganz klar: Die richtige Reifenwahl war ein Schlüssel zum Erfolg. «Ich hatte mir am Morgen die Wettervorschau angeschaut und sah die Chance, dass es nicht lange regnen würde und wir eine trockene Piste haben können – außerdem fuhr ich schon im nassen Warm-up mit Slicks», erzählte der Spanier SPEEDWEEK.com. «Wegen des Winds, des Grips und der Temperaturen sagte ich mir, wag es. In der Startaufstellung sagte ich meinem Team noch, dass ich das eigentlich nicht entscheiden wollte, tat es dann aber doch.

Weil Lauf-1-Sieger Jaume Masia (Ducati) im zweiten Lauf nur Zehnter wurde, ist Arenas der erste Leader der Supersport-WM 2026. «An die WM-Führung hatte ich vorher nicht wirklich gedacht, man denkt eigentlich zuerst immer an den Sieg«, schmunzelte Arenas. «Ich wollte mich an die Klasse, das Motorrad, mein Team und das neue Umfeld gewöhnen und wieder Spaß am Motorradfahren haben. Dass ich im Rennen so stark war und gewinnen konnte, ist natürlich ein fantastisches Gefühl. Ich freue mich auch sehr für meinen Teamkollegen, der die gleiche Entscheidung getroffen und ebenfalls auf dem Podium landen konnte, sodass das Team einen Doppelsieg errungen hat. Ich fühle mich sehr wohl im Team, alle sind so professionell und ich arbeite sehr gut mit ihnen zusammen – es war ein besonderes Wochenende für uns.»

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Rennen

  4. Warm-up

  5. Startaufstellung

  6. Startaufstellung

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

29:19,159

1:33,364

25

02

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

18

+4,937

0,000

20

03

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+13,967

1:33,551

16

04

Andrea Giombini

Motozoo by Madforce Dubai

Andrea Giombini

88

18

+50,953

1:35,202

13

05

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+1:25,203

1:33,205

11

06

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1 Runde

1:33,181

10

07

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+1 Runde

1:33,132

9

08

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1 Runde

1:33,354

8

09

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+1 Runde

1:33,443

7

10

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+1 Runde

1:32,504

6

