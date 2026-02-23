Phillip-Island-Sensation Albert Arenas: Erster SSP-Sieg und WM-Leader

Obwohl Albert Arenas 2025 als WM-Achter (ein Podium) seine beste Moto2-Saison hinter sich brachte, nahm der Spanier das Angebot vom Yamaha-Team AS Racing für die Supersport-WM 2026 an. Es handelt sich hierbei um das Team des Schweizers Andrea Quadranti, das bis vergangene Saison den Semi-Werksauftritt von MV Agusta organisierte.

Einen besseren Einstand konnte Arenas auf Phillip Island nicht haben: Als Siebter im Qualifying verpasste der Yamaha-Pilot im ersten Lauf nur um 0,5 sec den Sprung auf das Podium und wurde Vierter. Dafür setzte Arenas im zweiten Rennen als einer von nur fünf Piloten von Beginn an auf Slick-Reifen und sparte sich den erforderlichen Boxenstopp – mit fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Aldi Mahendra gewann der frühere Moto2-Pilot souverän.

Ganz klar: Die richtige Reifenwahl war ein Schlüssel zum Erfolg. «Ich hatte mir am Morgen die Wettervorschau angeschaut und sah die Chance, dass es nicht lange regnen würde und wir eine trockene Piste haben können – außerdem fuhr ich schon im nassen Warm-up mit Slicks», erzählte der Spanier SPEEDWEEK.com. «Wegen des Winds, des Grips und der Temperaturen sagte ich mir, wag es. In der Startaufstellung sagte ich meinem Team noch, dass ich das eigentlich nicht entscheiden wollte, tat es dann aber doch.

