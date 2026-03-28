Portimão, Lauf 1: ZX MOTO sensationell – erster Supersport-Sieg für China

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2026 hatte sich am Freitag Can Öncü gesichert. Valentin Debise (ZX MOTO) und Lucas Mahias (Yamaha) komplettierten die erste Reihe. Philipp Öttl hatte als Fünfter eine gute Ausgangsposition für das erste Saisonrennen, was Dominique Aegerter (Kawasaki) als 16. nicht von sich behaupten konnte. Der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) ging von Position 21 in sein erstes WM-Rennen als Stammfahrer.

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Das Rennen über 17 Runden fand bei idealen äußeren Bedingungen statt. Der Himmel war bei Rennstart um 14:15 Uhr Ortszeit nur leicht bewölkt, die Temperaturen mit 21 Grad Celsius angenehm. Den Start gewann Öncü, dahinter reihten sich Mahias, Debise und Ducati-Pilot Jaume Masia ein. Öttl verlor Positionen und war Achter.

Nach der ersten Runde führte der Türke um fast 0,4 sec vor Debise und Mahias. Aber schon in Runde 2 bezahlte der Ten Kate Yamaha-Pilot seine furiose Fahrt mit einem Sturz. Nun führte eine ZX MOTO das Feld an.

Debise leistete fehlerfreie Führungsarbeit und brannte in Runde 4 in 1:43,694 min die zwischenzeitlich schnellste Rennrunde in den Asphalt. An der Spitze setzte sich eine Gruppe von acht Piloten ab, darunter Öttl. Aegerter fuhr dagegen mit neun Sekunden Rückstand auf Platz 17, Kofler auf 23.

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Nach acht von 17 Runden beeindruckte Debise mit einem Vorsprung von 1,6 sec – eine Sensation lag in der Luft! Um Platz 2 kämpften Masia mit den Yamaha-Piloten Mahias, Sergio Garcia und Albert Arenas. Zwei Sekunden dahinter rauften Öttl und Corentin Perolari (Honda) um die sechste Position. Derweil hatte sich Aegerter auf Platz 14 vorgearbeitet und hatte Anschluss bis zum Neunten.

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Im letzten Renndrittel profitierte Debise zusätzlich von Positionskämpfen hinter ihm. Fünf Runden vor dem Ende führte der Franzose mit der chinesischen 820RR deutlich um 3 sec vor seinen Verfolgern. Öttl hatte sich derweil auf Platz 6 durchgesetzt und kam der um Platz 2 kämpfenden Gruppe immer näher.

ZX MOTO schrieb in Portimao ein Stück Supersport-Geschichte

Routiniert und fehlerfrei legte Debise die restlichen Kilometer zurück und sorgte mit dem Sieg für eine Sensation: Es war erst das dritte Rennen von ZX MOTO in der Supersport-WM und es war der erste Triumph eines chinesischen Herstellers in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

Den zweiten Platz auf dem Podium sicherte sich Ducati-Pilot Jaume Masia, Dritter wurde der wie ein Löwe kämpfende Lucas Mahias (Yamaha).

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