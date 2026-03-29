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Portimão Lauf 2: Debise zaubert, ZX Moto jubelt – zweiter Supersport-Sieg

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2026 war turbulent und dramatisch. Valentin Debise setzte sich mit der chinesischen ZX Moto gegen eine Yamaha-Armada und Ducati durch. Öttl Sechster, Aegerter 18.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jubel bei ZX MOTO: Debise holt zweiten Supersport-Sieg
Jubel bei ZX MOTO: Debise holt zweiten Supersport-Sieg
Foto: Gold & Goose
Jubel bei ZX MOTO: Debise holt zweiten Supersport-Sieg
© Gold & Goose

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Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-WM basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Von der Pole-Position ging daher Sensationssieger Valentin Debise mit der chinesischen ZX Moto ins Rennen. Die erste Reihe komplettierten die GMT94-Yamaha-Piloten Lucas Mahias und Roberto Garcia.

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In der stark besetzten zweiten Reihe nahmen Jaume Masia (Ducati), Albert Arenas (Yamaha) und Philipp Öttl (Ducati) Aufstellung. Der Schweizer Dominique Aegerter (Kawasaki) ging als 16. in das zweite Rennen, der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) als 21.

Das Wetter präsentierte sich auch am Sonntag frühsommerlich schön. Bei Rennstart um 14:00 Uhr Ortszeit herrschten angenehme 21 Grad Celsius und die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel. Mahias gewann den Start und bog vor seinem Landsmann Debise und Arenas als Führender in die erste Kurve ein. Öttl erwischte einen guten Start und reihte sich auf Platz 4 ein.

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Mahias und Debise machten sich vorn auf und davon und distanzierten den Dritten nach nur einer Runde bereits um 1,3 sec. Kurz hinter der Linie übernahm Öttl den dritten Platz und war damit erster Verfolger der Franzosen.

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Während Öttl unter Druck geriet und von einer Meute auf Platz 6 durchgereicht wurde, leistete ab Runde 3 Debise Führungsarbeit. Inzwischen näherte sich Dominique Aegerter (16.) den Punkterängen. Andreas Kofler auf Position 20.

In den nächsten Runden wurde es etwas weniger hektisch. Debise und Mahias lagen nach acht Runden um eine Sekunde vor Garcia und Arenas, die sich von der Verfolgergruppe gelöst hatten. Öttl hielt als Fünfter Corentin Perolari (Honda), Masia, Can Öncü (Yamaha) und Alessandro Zaccone (Ducati) in Schach.

In der zweiten Rennhälfte änderte sich zunächst nichts. Debise und Mahias zogen mit identischen Rundenzeiten ihre Runden, während Arenas Platz 3 übernahm, aber nicht schneller als die beiden Franzosen fahren konnte. Doch drei Runden vor dem Ende verpasste Debise den Bremspunkt und musste eine weite Linie fahren. Mahias und Arenas schlüpften durch, doch Debise steckte nicht auf und holte sich die Führung zurück.

Die letzten zwei Runden hatten es in sich: Mit Debise, Mahias, Arenas, Garcia und Masia kämpften fünf Piloten um den Sieg und in jeder Kurve änderten sich die Positionen. Am Ende jubelte erneut Debise, der nach 17 Runden vor Masia und Arenas den zweiten Sieg für ZX Moto in trockene Tücher brachte.

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In der Kampfgruppe um Platz 6 setzte sich Öttl durch. Als Siebter überzeugte Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba, der eine starke Schlussphase zeigte. Auch Honda-Ass Corentin Perolari begeisterte mit der betagten CBR600RR auf Platz 9. Die einzige Triumph in den Punkterängen brachte Tom Booth-Amos auf Platz 12 ins Ziel.

Bei Dominique Aegerter lief es überhaupt nicht: Nur Platz 18 mit 18 sec Rückstand. Andreas Kofler kam als 24. in die Wertung.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

17

29:34,570

1:43,623

25

02

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+0,720

1:43,887

20

03

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

17

+1,487

1:43,655

16

04

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1,508

1:43,615

13

05

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1,547

1:43,723

11

06

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

17

+6,486

1:43,974

10

07

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+7,042

1:44,024

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

17

+7,619

1:43,751

8

09

Corentin Perolari

Corentin Perolari

Honda World Supersport Team

Corentin Perolari

Corentin Perolari

6

17

+7,795

1:43,919

7

10

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+8,007

1:43,969

6

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