Portimão Lauf 2: Debise zaubert, ZX Moto jubelt – zweiter Supersport-Sieg

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-WM basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Von der Pole-Position ging daher Sensationssieger Valentin Debise mit der chinesischen ZX Moto ins Rennen. Die erste Reihe komplettierten die GMT94-Yamaha-Piloten Lucas Mahias und Roberto Garcia.

Werbung

Werbung

In der stark besetzten zweiten Reihe nahmen Jaume Masia (Ducati), Albert Arenas (Yamaha) und Philipp Öttl (Ducati) Aufstellung. Der Schweizer Dominique Aegerter (Kawasaki) ging als 16. in das zweite Rennen, der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) als 21.

Das Wetter präsentierte sich auch am Sonntag frühsommerlich schön. Bei Rennstart um 14:00 Uhr Ortszeit herrschten angenehme 21 Grad Celsius und die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel. Mahias gewann den Start und bog vor seinem Landsmann Debise und Arenas als Führender in die erste Kurve ein. Öttl erwischte einen guten Start und reihte sich auf Platz 4 ein.

Mahias und Debise machten sich vorn auf und davon und distanzierten den Dritten nach nur einer Runde bereits um 1,3 sec. Kurz hinter der Linie übernahm Öttl den dritten Platz und war damit erster Verfolger der Franzosen.

Werbung

Werbung

Während Öttl unter Druck geriet und von einer Meute auf Platz 6 durchgereicht wurde, leistete ab Runde 3 Debise Führungsarbeit. Inzwischen näherte sich Dominique Aegerter (16.) den Punkterängen. Andreas Kofler auf Position 20.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

In den nächsten Runden wurde es etwas weniger hektisch. Debise und Mahias lagen nach acht Runden um eine Sekunde vor Garcia und Arenas, die sich von der Verfolgergruppe gelöst hatten. Öttl hielt als Fünfter Corentin Perolari (Honda), Masia, Can Öncü (Yamaha) und Alessandro Zaccone (Ducati) in Schach.

In der zweiten Rennhälfte änderte sich zunächst nichts. Debise und Mahias zogen mit identischen Rundenzeiten ihre Runden, während Arenas Platz 3 übernahm, aber nicht schneller als die beiden Franzosen fahren konnte. Doch drei Runden vor dem Ende verpasste Debise den Bremspunkt und musste eine weite Linie fahren. Mahias und Arenas schlüpften durch, doch Debise steckte nicht auf und holte sich die Führung zurück.

Die letzten zwei Runden hatten es in sich: Mit Debise, Mahias, Arenas, Garcia und Masia kämpften fünf Piloten um den Sieg und in jeder Kurve änderten sich die Positionen. Am Ende jubelte erneut Debise, der nach 17 Runden vor Masia und Arenas den zweiten Sieg für ZX Moto in trockene Tücher brachte.

Werbung

Werbung

In der Kampfgruppe um Platz 6 setzte sich Öttl durch. Als Siebter überzeugte Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba, der eine starke Schlussphase zeigte. Auch Honda-Ass Corentin Perolari begeisterte mit der betagten CBR600RR auf Platz 9. Die einzige Triumph in den Punkterängen brachte Tom Booth-Amos auf Platz 12 ins Ziel.