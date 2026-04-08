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Portimão-Sensation ZX Moto: Dreijahresplan zum Supersport-Titel

Mit einem Doppelsieg am zweiten Rennwochenende der Supersport-WM 2026 gelang Valentin Debise mit der neuen ZX Moto eine kaum für möglich gehaltene Leistung. Dem Zeitplan sind die Chinesen weit voraus.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

ZX Moto hat einen Dreijahresplan für die Supersport-WM
ZX Moto hat einen Dreijahresplan für die Supersport-WM
Foto: Evan Bros ZX Moto
ZX Moto hat einen Dreijahresplan für die Supersport-WM
© Evan Bros ZX Moto

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Wie schwer es ist, ein konkurrenzfähiges Motorrad zu bauen, mussten viele etablierte Werke erfahren. Umso schwieriger ist es für ein junges Unternehmen wie ZX Moto, auch wenn Firmengründer Zhang Xue zuvor bei Kove die Basis für den Gewinn der 300er-WM 2025 gelegt hatte. Dem Supersport-Neueinsteiger ZX Moto aus China hat man daher von Anfang an viel zugetraut, aber einen Doppelsieg von Valentin Debise beim erst zweiten Saisonmeeting haben selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet.

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Das Werksteam wird von Evan Bros Racing organisiert, das zuvor mit Yamaha Erfolge gefeiert hat. Der Stolz beim italienischen Team und bei ZX Moto ist nachvollziehbar riesig.

«Nach neun Jahren mit Yamaha brauchten wir eine neue Motivation», sagte Teamchef Fabio Evangelista bei GPOne. «Meine Techniker mussten etwas entwickeln und aufbauen. Bei Yamaha war das nicht einfach, denn das Motorrad kommt bereits vordefiniert an. Hier hatten wir jedoch die Möglichkeit, direkt am Projekt mitzuarbeiten. Zhang Xue sagte klipp und klar, dass er mit uns zusammenarbeiten möchte. Er hat mit niemandem sonst gesprochen. Von da an ging alles seinen Lauf.»

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ZX Moto: Supersport-Projekt läuft über mindestens drei Jahre

An einer Weltmeisterschaft nimmt kein Hersteller teil, um das Feld aufzufüllen – auch nicht ZX Moto. Nach den früh erreichten Siegen scheint man dem Zeitplan weit voraus zu sein.

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«Vielleicht haben wir das Ausmaß unseres Erfolgs noch gar nicht richtig erfasst», grübelte Evangelista. «Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt. Mit einem neuen Motorrad kann man nicht erwarten, aus dem Stand Rennen zu gewinnen. Man muss Schritt für Schritt vorgehen. Aber wir haben sofort Vertrauen aufgebaut. Das Team ist jung, hochmotiviert und unglaublich schnell. In den vergangenen Monaten kam praktisch täglich ein Paket mit neuen Teilen an. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist beeindruckend.»

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

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01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

17

29:34,570

1:43,623

25

02

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+0,720

1:43,887

20

03

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

17

+1,487

1:43,655

16

04

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1,508

1:43,615

13

05

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1,547

1:43,723

11

06

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

17

+6,486

1:43,974

10

07

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+7,042

1:44,024

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

17

+7,619

1:43,751

8

09

Corentin Perolari

Corentin Perolari

Honda World Supersport Team

Corentin Perolari

Corentin Perolari

6

17

+7,795

1:43,919

7

10

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+8,007

1:43,969

6

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