Portimão-Sensation ZX Moto: Dreijahresplan zum Supersport-Titel
Mit einem Doppelsieg am zweiten Rennwochenende der Supersport-WM 2026 gelang Valentin Debise mit der neuen ZX Moto eine kaum für möglich gehaltene Leistung. Dem Zeitplan sind die Chinesen weit voraus.
Wie schwer es ist, ein konkurrenzfähiges Motorrad zu bauen, mussten viele etablierte Werke erfahren. Umso schwieriger ist es für ein junges Unternehmen wie ZX Moto, auch wenn Firmengründer Zhang Xue zuvor bei Kove die Basis für den Gewinn der 300er-WM 2025 gelegt hatte. Dem Supersport-Neueinsteiger ZX Moto aus China hat man daher von Anfang an viel zugetraut, aber einen
Das Werksteam wird von Evan Bros Racing organisiert, das zuvor mit Yamaha Erfolge gefeiert hat. Der Stolz beim italienischen Team und bei ZX Moto ist nachvollziehbar riesig.
«Nach neun Jahren mit Yamaha brauchten wir eine neue Motivation», sagte Teamchef Fabio Evangelista bei
ZX Moto: Supersport-Projekt läuft über mindestens drei Jahre
An einer Weltmeisterschaft nimmt kein Hersteller teil, um das Feld aufzufüllen – auch nicht ZX Moto. Nach den früh erreichten Siegen scheint man dem Zeitplan weit voraus zu sein.
«Vielleicht haben wir das Ausmaß unseres Erfolgs noch gar nicht richtig erfasst», grübelte Evangelista. «Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt. Mit einem neuen Motorrad kann man nicht erwarten, aus dem Stand Rennen zu gewinnen. Man muss Schritt für Schritt vorgehen. Aber wir haben sofort Vertrauen aufgebaut. Das Team ist jung, hochmotiviert und unglaublich schnell. In den vergangenen Monaten kam praktisch täglich ein Paket mit neuen Teilen an. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist beeindruckend.»
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