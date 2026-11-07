Renzi Corse vertraut seine V2-Ducati einem Nachwuchstalent an: Jesus Torres

Renzi Corse Ducati stieg 2024 mit Simone Corsi in die Supersport-Weltmeisterschaft ein und verpflichtete für das zweite Jahr Valentin Debise, der dem Team von Stefano Renzi zwei Siege und fünf Podestplätze bescherte. Weniger gut verlief die Supersport-WM 2026: Riccardo Rossi schaffte es nicht in die Top-20 und wurde bei Saisonmitte durch Héctor Garzó ersetzt, der jedoch ebenfalls keine Punkte einfuhr.

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Für die Saison 2027 ging das Renzi-Team einen neuen Weg und schaute sich im Markenpokal V2 Future Champ Academy nach einem geeigneten Fahrer um. Dieser Cup wurde in diesem Jahr erstmals ausgetragen und fand u.a. bei den Meetings in Misano und Cremona auch im Rahmen der Superbike-WM statt. Umgesetzt wird diese Serie von Ducati-Testfahrer Michele Pirro und seinem Unternehmen Garage 51. Zielgruppe sind junge Rennfahrer unter und über 21 Jahren. Als Motorrad wird die Panigale V2 eingesetzt.

Gewinner der Debüt-Saison wurde Jesus Torres, der in elf Rennen zwei Siege und sechs weitere Top-3-Ergebnisse erreichte. Der 20-Jährige wurde vom Fleck weg von Renzi Corse für die Supersport-WM 2027 verpflichtet.

«Das Team ist stolz und freut sich, den Gewinner der allerersten Lenovo V2 Future Champ Academy Garage 51 Ducati als Teil seines Projekts für 2027 willkommen zu heißen», heißt es in einem Statement des Teams. «Ein neues Abenteuer beginnt, das frische Energie, große Ambitionen und die Entschlossenheit mitbringt, alles zu geben. Das gesamte Renzi Corse-Team kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen und diese spannende neue Reise zu beginnen!»

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Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:

Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E) Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I) ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I) Honda: Ana Carrasco (E), Perolari? QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL) AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND) GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), Unai Orradre (E) Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A) VFT Yamaha: Filippo Farioli (I) PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB) Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J) Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), Ryusei Yamanaka (J) Feel Ducati: Philipp Öttl (D) Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen Althea Ducati: Alessandro Zaccone (I), noch offen D34G Ducati: Dennis Foggia (I) Renzi Corse Ducati: Jesus Torres (E)