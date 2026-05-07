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Roberto Garcia (Yamaha) blieb nach Sturz cool: Erstes Supersport-Podest

Das Talent von Roberto Garcia blitzte schon häufiger auf, der Sprung auf das Supersport-Podest gelang dem Yamaha-Piloten jedoch nicht. Platz 3 auf dem Balaton Circuit soll der Anfang gewesen sein.

Von

Sebastian Fränzschky und Kay Hettich

Supersport-WM

War dieser Podestplatz der Durchbruch von Roberto Garcia?
War dieser Podestplatz der Durchbruch von Roberto Garcia?
Foto: Gold & Goose
War dieser Podestplatz der Durchbruch von Roberto Garcia?
© Gold & Goose

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Seit Misano 2025 bestreitet Roberto Garcia als Nachfolger von Michael Rinaldi mit dem Yamaha-Team GMT94 die Supersport-WM und beeindruckte als Rookie mit Top-5-Ergebnissen. Diese Performance setzte der erst 19-Jährige in diesem Jahr nahtlos fort und immer häufiger sah man ihn an der Spitze kämpfen.

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Doch in Assen erlebte der junge Spanier ein Desaster: Sturz in beiden Rennen und auch am vergangenen Wochenende im ersten Lauf auf dem Balaton Circuit rutschte der Yamaha-Pilot aus. Im zweiten Rennen feierte der Teenager dafür ein fulminantes Comeback und holte als Dritter seinen ersten Podestplatz in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

«Ich bin überglücklich», sagte Garcia im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Sebastian Fränzschky erleichtert. «Ich kämpfte schon auf Phillip Island und Portimão an der Spitze, aber dort gelang mir nicht das bestmögliche Ergebnis. Und nach Assen habe ich es hier im ersten Lauf übertrieben. Ein paar Runden vor dem Ende habe ich zu sehr gepusht und stürzte im letzten Sektor. Am Sonntag blieb ich ruhiger und habe auf jede kleine Bodenwelle geachtet. Vor mir haben sie sich mächtig duelliert, deshalb hielt ich mich zurück.»

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Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
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Foto: Gold & Goose
Can Öncü
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Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Öncü und Arenas
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Foto: Gold & Goose
Simon Jespersen
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Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
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Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
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Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
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Foto: Gold & Goose
Mahendra und Öttl
Mahendra und Öttl
Foto: Gold & Goose
Roberto Garcia
Roberto Garcia
Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
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Foto: Gold & Goose
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise und Team
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Foto: Gold & Goose
Arenas, Debise, Öncü
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Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise
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Albert Arenas gewinnt den zweiten Lauf
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Foto: Gold & Goose
Sieger Albert Arenas
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Öncü, Arenas, Garcia
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
© Gold & Goose

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Der erste Podestplatz verleiht einem Rennfahrer häufig die erforderliche Abgeklärtheit, um im Kampf in den Top-3 bestehen zu können. Was hat sich Garcia für die kommenden Rennwochenenden vorgenommen?

«Wir haben in Ungarn einen guten Job erledigt und ich denke, wir können auch in den nächsten Rennen um Podestplätze mitfahren», grübelte der Yamaha-Pilot. «Aber ich muss auch realistisch bleiben. Most kenne ich bisher nicht, aber ich glaube, die Piste ist Balaton recht ähnlich. Ich mag diese Art von Rennstrecken.»

In der Gesamtwertung ist Garcia mit 57 Punkten WM-Achter, punktgleich mit Triumph-Pilot Tom Booth-Amos (9.).

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Albert Arenas

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Albert Arenas

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75

18

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1:42,847

25

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

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61

18

+0,419

1:42,790

20

03

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

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37

18

+0,509

1:42,812

16

04

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+1,017

1:42,940

13

05

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Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

+2,524

1:42,738

11

06

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

18

+3,864

1:43,001

10

07

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+5,588

1:42,887

9

08

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+12,117

1:43,421

8

09

Simon Jespersen

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

Simon Jespersen

43

18

+13,801

1:43,118

7

10

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

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+14,033

1:43,346

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