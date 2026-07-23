Ein Fahrer ohne Fehler: SSP-Leader Arenas bringt Yamaha in die Bredouille

Nach fünf Jahren in der Moto2 entschied sich Albert Arenas ganz bewusst für den Wechsel zu Yamaha AS Racing in die Supersport-WM. Denn mit 29 Jahren zählte der Spanier in der mittleren GP-Klasse zu den älteren Piloten, für das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft ist er jedoch im besten Rennfahreralter.

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Arenas Karriereplan: Zuerst in der Supersport-Kategorie Erfolge feiern, um anschließend in die Superbike-WM aufzusteigen. Der Blick auf die Gesamtwertung zeigt: Der Spanier setzt sein Vorhaben erfolgreich um und führt die Meisterschaft vier Events vor Saisonende mit 291 Punkten deutlich vor Valentin Debise (ZX Moto) mit 209 Punkten an.

Anders als seine Konkurrenten – neben Debise sind das Jaume Masià (Ducati) und Can Öncü (Yamaha) – ist Arenas erstaunlich konstant und fehlerfrei. Zuletzt in Donington Park holte der Yamaha-Pilot zwei zweite Plätze, von den Top-4 stand ansonsten aber nur Masia im zweiten Lauf als Dritter auf dem Podium. Die Siege räumte der WM-Fünfte und Lokalmatador Tom Booth-Amos (Triumph) ab.

Die Qualitäten von Arenas sind Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa nicht verborgen geblieben. «Albert ist in beiden Rennen äußerst clever vorgegangen und hat sie bestmöglich gemeistert, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen – und das ganz ohne Fehler», lobte der ehemalige Rennfahrer. «Er ist äußerst talentiert. Wenn er ein Rennen gewinnen kann, wird er das auch schaffen. Dieses Mal war der Sieg nicht möglich, aber er hat beide Male zwei großartige Rennen gefahren, um seinen Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen, und das ist alles, was wir uns wünschen können.»

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Einen Fahrer vom Kaliber eines Arenas würde kein Hersteller freiwillig ziehen lassen, doch einen Platz in der Superbike-WM kann Yamaha seinem Supersport-Aushängeschild zumindest für 2027 nicht bieten. Canepa wird viel Überzeugungskraft benötigen, um Arenas für eine weitere Saison in der Supersport-Kategorie zu überzeugen.