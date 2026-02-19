SSP-Neueinsteiger ZXMoto überzeugte beim Test: Lob von der Konkurrenz
Es wurde erwartet, dass sich ZXMoto beim Supersport-Test auf Phillip Island nicht blamieren würde. Die Konkurrenz schielte interessiert auf das Motorrad aus China und zollte seinem Speed Respekt.
Bis zum Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche sickerte wenig von Testfahrten durch. Umso gespannter war man auf das erste Kräftemessen mit der Konkurrenz – und da überzeugte die ZXMoto 820RR auf ganzer Linie!
Hatte Valentin Debise in der ersten Session noch 1,2 sec Rückstand, verkürzte der Franzose in den darauffolgenden Trainings auf die
Selbst Masia zeigte sich beeindruckt von dem neuen Projekt. «Das Motorrad macht einen richtig guten Eindruck», lobte der Spanier. «Sie haben ein anderes Motorenkonzept, ähnlich Triumph und Yamaha – nur Ducati verwendet einen V2-Motor. Sie beginnen auf einem hohen Niveau und ich denke, man kann sie nicht mit QJ Moto vergleichen – sie werden schon jetzt um starke Ergebnisse kämpfen können. Ich erwarte, dass sie mit Debise und Caricasulo aus dem Stand konkurrenzfähig sein werden, zumal ein hervorragendes Team dahintersteht.»
Federico Caricasulo war nicht ganz so flott unterwegs wie sein Teamkollege und büßte in 1:33,585 min etwas mehr als eine Sekunde auf Ducati-Pilot Masia ein.
Kombinierte Zeiten Supersport-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Jaume Masia (E)
Ducati
1:32,525 min
2.
Oliver Bayliss (AUS)
Triumph
1:32,559
+ 0,034 sec
3.
Tom Booth-Amos (GB)
Triumph
1:32,713
+ 0,188
4.
Philipp Öttl (D)
Ducati
1:32,758
+ 0,233
5.
Lucas Mahias (F)
Yamaha
1:32,859
+ 0,334
6.
Ondrej Vostatek (CZ)
Triumph
1:32,862
+ 0,337
7.
Alessandro Zaccone (I)
Ducati
1:33,001
+ 0,476
8.
Jeremy Alcoba (E)
Kawasaki
1:33,016
+ 0,491
9.
Albert Arenas (E)
Yamaha
1:33,075
+ 0,550
10.
Valentin Debise (F)
ZXMoto
1:33,079
+ 0,554
11.
Josh Whatley (GB)
Ducati
1:33,108
+ 0,583
12.
Can Öncü (TR)
Yamaha
1:33,123
+ 0,598
13.
Aldi Mahendra (RI)
Yamaha
1:33,152
+ 0,627
14.
Matteo Ferrari (I)
Ducati
1:33,153
+ 0,628
15.
Xavi Cardelus (AND)
Yamaha
1:33,167
+ 0,642
16.
Simon Jespersen (DK)
Ducati
1:33,186
+ 0,661
17.
Roberto Garcia (E)
Yamaha
1:33,261
+ 0,736
18.
Mattia Casadei (I)
Ducati
1:33,283
+ 0,758
19.
Filippo Farioli (I)
Yamaha
1:33,293
+ 0,768
20.
Oliver König (CZ)
Triumph
1:33,371
+ 0,846
21.
Leonardo Taccini (I)
Ducati
1:33,499
+ 0,974
22.
Federico Caricasulo (I)
ZXMoto
1:33,585
+ 1,060
23.
Jacopo Cretaro (I)
MV Agusta
1:33,876
+ 1,351
24.
Dominique Aegerter (CH)
Kawasaki
1:34,174
+ 1,649
25.
Yuki Okamoto (J)
Yamaha
1:34,250
+ 1,725
26.
Borja Jimenez (E)
Ducati
1:34,441
+ 1,916
27.
Riccardo Rossi (I)
Ducati
1:34,535
+ 2,010
28.
Andrea Giombini (I)
MV Agusta
1:35,186
+ 2,661
