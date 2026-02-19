Weiter zum Inhalt
SSP-Neueinsteiger ZXMoto überzeugte beim Test: Lob von der Konkurrenz

Es wurde erwartet, dass sich ZXMoto beim Supersport-Test auf Phillip Island nicht blamieren würde. Die Konkurrenz schielte interessiert auf das Motorrad aus China und zollte seinem Speed Respekt.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Valentin Debise brachte ZXMoto direkt in die Top-10
Valentin Debise brachte ZXMoto direkt in die Top-10
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise brachte ZXMoto direkt in die Top-10
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Am 4. November verkündete das Top-Team Evan Bros Racing die Zusammenarbeit mit ZXMoto die Zusammenarbeit mit ZXMoto für die Supersport-WM 2026. Der chinesische Motorradhersteller wurde erst 2024 von Zhang Xue gegründet, der sich zuvor mit Kove einen Namen gemacht hat. Xue ist ein echter Motorradenthusiast, der allen Ankündigungen entsprechende Taten folgen ließ.

Bis zum Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche sickerte wenig von Testfahrten durch. Umso gespannter war man auf das erste Kräftemessen mit der Konkurrenz – und da überzeugte die ZXMoto 820RR auf ganzer Linie!

Hatte Valentin Debise in der ersten Session noch 1,2 sec Rückstand, verkürzte der Franzose in den darauffolgenden Trainings auf die Testbestzeit von Jaume Masià (Ducati) auf nur noch 0,554 sec. Mit seiner schnellsten Runde in 1:33,079 min schaffte es Debise in der kombinierten Zeitenliste sogar in die Top-10!

Im Artikel erwähnt

Selbst Masia zeigte sich beeindruckt von dem neuen Projekt. «Das Motorrad macht einen richtig guten Eindruck», lobte der Spanier. «Sie haben ein anderes Motorenkonzept, ähnlich Triumph und Yamaha – nur Ducati verwendet einen V2-Motor. Sie beginnen auf einem hohen Niveau und ich denke, man kann sie nicht mit QJ Moto vergleichen – sie werden schon jetzt um starke Ergebnisse kämpfen können. Ich erwarte, dass sie mit Debise und Caricasulo aus dem Stand konkurrenzfähig sein werden, zumal ein hervorragendes Team dahintersteht.»

Federico Caricasulo war nicht ganz so flott unterwegs wie sein Teamkollege und büßte in 1:33,585 min etwas mehr als eine Sekunde auf Ducati-Pilot Masia ein.

Kombinierte Zeiten Supersport-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Jaume Masia (E)

Ducati

1:32,525 min

2.

Oliver Bayliss (AUS)

Triumph

1:32,559

+ 0,034 sec

3.

Tom Booth-Amos (GB)

Triumph

1:32,713

+ 0,188

4.

Philipp Öttl (D)

Ducati

1:32,758

+ 0,233

5.

Lucas Mahias (F)

Yamaha

1:32,859

+ 0,334

6.

Ondrej Vostatek (CZ)

Triumph

1:32,862

+ 0,337

7.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati

1:33,001

+ 0,476

8.

Jeremy Alcoba (E)

Kawasaki

1:33,016

+ 0,491

9.

Albert Arenas (E)

Yamaha

1:33,075

+ 0,550

10.

Valentin Debise (F)

ZXMoto

1:33,079

+ 0,554

11.

Josh Whatley (GB)

Ducati

1:33,108

+ 0,583

12.

Can Öncü (TR)

Yamaha

1:33,123

+ 0,598

13.

Aldi Mahendra (RI)

Yamaha

1:33,152

+ 0,627

14.

Matteo Ferrari (I)

Ducati

1:33,153

+ 0,628

15.

Xavi Cardelus (AND)

Yamaha

1:33,167

+ 0,642

16.

Simon Jespersen (DK)

Ducati

1:33,186

+ 0,661

17.

Roberto Garcia (E)

Yamaha

1:33,261

+ 0,736

18.

Mattia Casadei (I)

Ducati

1:33,283

+ 0,758

19.

Filippo Farioli (I)

Yamaha

1:33,293

+ 0,768

20.

Oliver König (CZ)

Triumph

1:33,371

+ 0,846

21.

Leonardo Taccini (I)

Ducati

1:33,499

+ 0,974

22.

Federico Caricasulo (I)

ZXMoto

1:33,585

+ 1,060

23.

Jacopo Cretaro (I)

MV Agusta

1:33,876

+ 1,351

24.

Dominique Aegerter (CH)

Kawasaki

1:34,174

+ 1,649

25.

Yuki Okamoto (J)

Yamaha

1:34,250

+ 1,725

26.

Borja Jimenez (E)

Ducati

1:34,441

+ 1,916

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati

1:34,535

+ 2,010

28.

Andrea Giombini (I)

MV Agusta

1:35,186

+ 2,661

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien