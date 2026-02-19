SSP-Neueinsteiger ZXMoto überzeugte beim Test: Lob von der Konkurrenz

Am 4. November verkündete das Top-Team Evan Bros Racing die Zusammenarbeit mit ZXMoto die Zusammenarbeit mit ZXMoto für die Supersport-WM 2026. Der chinesische Motorradhersteller wurde erst 2024 von Zhang Xue gegründet, der sich zuvor mit Kove einen Namen gemacht hat. Xue ist ein echter Motorradenthusiast, der allen Ankündigungen entsprechende Taten folgen ließ.

Bis zum Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche sickerte wenig von Testfahrten durch. Umso gespannter war man auf das erste Kräftemessen mit der Konkurrenz – und da überzeugte die ZXMoto 820RR auf ganzer Linie!

Hatte Valentin Debise in der ersten Session noch 1,2 sec Rückstand, verkürzte der Franzose in den darauffolgenden Trainings auf die Testbestzeit von Jaume Masià (Ducati) auf nur noch 0,554 sec. Mit seiner schnellsten Runde in 1:33,079 min schaffte es Debise in der kombinierten Zeitenliste sogar in die Top-10!

Selbst Masia zeigte sich beeindruckt von dem neuen Projekt. «Das Motorrad macht einen richtig guten Eindruck», lobte der Spanier. «Sie haben ein anderes Motorenkonzept, ähnlich Triumph und Yamaha – nur Ducati verwendet einen V2-Motor. Sie beginnen auf einem hohen Niveau und ich denke, man kann sie nicht mit QJ Moto vergleichen – sie werden schon jetzt um starke Ergebnisse kämpfen können. Ich erwarte, dass sie mit Debise und Caricasulo aus dem Stand konkurrenzfähig sein werden, zumal ein hervorragendes Team dahintersteht.»

Federico Caricasulo war nicht ganz so flott unterwegs wie sein Teamkollege und büßte in 1:33,585 min etwas mehr als eine Sekunde auf Ducati-Pilot Masia ein.

