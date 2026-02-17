Weiter zum Inhalt
SSP-Test Australien, 3. Session: Öttl brilliert, Domi Aegerter im Nirgendwo
Der Spanier Jaume Masia beendete auch die dritte Test-Session der Supersport-WM auf Phillip Island als Schnellster, knapp gefolgt von Philipp Öttl. Hinter dem Ducati-Duo liegen zwei Triumph-Fahrer.
Supersport-WM
Philipp ÖttlPhilipp ÖttlFoto: gold & goose
Philipp Öttl© gold & goose
Jaume Masia aus dem Team Orelac Ducati, ehemaliger Moto3-Champion und im Vorjahr Dritter der Supersport-WM, war am Montag auf Phillip Island in beiden Sessions der Schnellste und beendete den ersten Testtag mit der Bestzeit 1:32,541 min um 0,344 sec vor Oli Bayliss (Triumph) und 0,450 sec vor Philipp Öttl (Ducati).
In der dritten Session am Dienstagmittag, auch diese ging über 110 Minuten, lag bis kurz vor Halbzeit Öttl mit 1:32,758 min an der Spitze, der Bayer wurde dann aber von Masia mit 1:32,607 min überflügelt. Von Bestmarken sind diese Zeiten deutlich entfernt: Den Rundenrekord hält Stefano Manzi (Yamaha), aufgestellt 2025 im Warm-up, mit 1:31,249 min. Die schnellste Rennrunde drehte Yari Montella (Ducati) 2024 in 1:31,271 min.
Die geplante Zeitenjagd in den letzten zehn Minuten fiel aus, weil der Countdown auf der Uhr nach einem Sturz von Jacopo Cretaro ohne Action auf der Strecke nach unten tickte, bis die Session beendet war. Somit blieb Masia vor Öttl und den überraschend starken Triumph-Piloten Ondrej Vostatek und Oli Bayliss.
Große Fortschritte von ZXMOTO Immer weiter nach vorne kommt das neue Werksteam des chinesischen Herstellers ZXMOTO, hinter dem die Mannschaft von Evan Bros steckt. Valentin Debise, am Montag Zwölfter der kombinierten Zeitenliste beider Sessions, verlor lediglich eine gute halbe Sekunde auf Masia und wurde Fünfter.
Dominique Aegerter, zweifacher Supersport-Weltmeister und 27-facher Laufsieger, kommt mit der Kawasaki ZX-6R 636 ebenso wie sein Teamkollege Jeremy Alcoba (21.) weiterhin auf keinen grünen Zweig. Der Schweizer hat SPEEDWEEK.com am Montag wortkarg wie selten geschildert, dass das Motorrad Defizite in allen Bereichen hat und es ihm nicht erlaubt schnell zu fahren. Nur Platz 24 im 28-Mann-Feld!
Zeiten Supersport-WM-Tests Phillip Island, 3. Session:
  1. Jauma Masia (E), Ducati, 1:32,607 min
  2. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,151 sec
  3. Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +0,483
  4. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,540
  5. Valentin Debise (F), ZXMOTO, +0,571
  6. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,665
  7. Can Öncü (TR), Yamaha, +0,715
  8. Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,739
  9. Matteo Ferrari (I), Ducati, +0,787
  10. Albert Arenas (E), Yamaha, +0,801
  11. Josh Whatley (GB), Ducati, +0,871
  12. Leonardo Taccini (I), Ducati, +0,892
  13. Mattia Casadei (I), Ducati, +0,909
  14. Roberto Garcia (E), Yamaha, +0,978
  15. Federico Caricasulo (I), ZXMOTO, +0,978
  16. Filippo Farioli (I), Yamaha, +0,983
  17. Xavier Cardelus (AND), Yamaha, +1,039
  18. Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,046
  19. Alessandro Zaccone (I), Ducati, +1,153
  20. Oliver König (CZ), Triumph, +1,157
  21. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,262
  22. Aldi Mahendra (RI), Yamaha, +1,268
  23. Jacopo Cretaro (I), MV Agusta, +1,386
  24. Dominique Aegerter (CH), Kawasaki, +1,567
  25. Borja Jimenez (E), Ducati, +1,834
  26. Yuki Okamoto (J), Yamaha, +2,063
  27. Riccardo Rossi (I), Ducati, +2,323
  28. Andrea Giombini (I), MV Agusta, +3,456
  • Supersport-WM
