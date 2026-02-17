SSP-Test Australien, 3. Session: Öttl brilliert, Domi Aegerter im Nirgendwo

Jauma Masia (E), Ducati, 1:32,607 min Philipp Öttl (D), Ducati, +0,151 sec Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +0,483 Oliver Bayliss (AUS), Triumph, +0,540 Valentin Debise (F), ZXMOTO, +0,571 Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +0,665 Can Öncü (TR), Yamaha, +0,715 Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,739 Matteo Ferrari (I), Ducati, +0,787 Albert Arenas (E), Yamaha, +0,801 Josh Whatley (GB), Ducati, +0,871 Leonardo Taccini (I), Ducati, +0,892 Mattia Casadei (I), Ducati, +0,909 Roberto Garcia (E), Yamaha, +0,978 Federico Caricasulo (I), ZXMOTO, +0,978 Filippo Farioli (I), Yamaha, +0,983 Xavier Cardelus (AND), Yamaha, +1,039 Simon Jespersen (DK), Ducati, +1,046 Alessandro Zaccone (I), Ducati, +1,153 Oliver König (CZ), Triumph, +1,157 Jeremy Alcoba (E), Kawasaki, +1,262 Aldi Mahendra (RI), Yamaha, +1,268 Jacopo Cretaro (I), MV Agusta, +1,386 Dominique Aegerter (CH), Kawasaki, +1,567 Borja Jimenez (E), Ducati, +1,834 Yuki Okamoto (J), Yamaha, +2,063 Riccardo Rossi (I), Ducati, +2,323 Andrea Giombini (I), MV Agusta, +3,456