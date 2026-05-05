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Sturz und Letzter: Andi Kofler (Yamaha) steckt den Kopf nicht in den Sand

Wie Andreas Kofler selbst vermutet hatte, war das Supersport-Meeting auf dem Balaton Circuit eine Herausforderung. Im ersten Lauf beförderte der Yamaha-Pilot den WM-Leader ins Aus.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Andreas Kofler stürzte im ersten Lauf
Andreas Kofler stürzte im ersten Lauf
Foto: Sebastian Joly/Motorsport Kofler
Andreas Kofler stürzte im ersten Lauf
© Sebastian Joly/Motorsport Kofler

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Startplatz 28 und in den Rennen ein Sturz und ein 27. Platz – Andreas Kofler hatte mit einem schwierigen Rennwochenende auf der ungarischen Piste gerechnet, aber vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß. Denn sein Sturz in der ersten Schikane unmittelbar nach dem Start kostete nicht nur sein eigenes Rennen, sondern auch das von Jaume Masià. Der Spanier kam als WM-Leader zum Balaton Circuit und hat durch den Ausfall einen großen Rückstand auf seinen Widersacher Albert Arenas (Yamaha), der die Positionen 2 und 1 einfahren konnte.

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Zur Info: In den ersten zwei Kurven geht es extrem zu, zumal das Teilnehmerfeld in der mittleren Kategorie mit 33 Stammfahrern riesig ist. Kollisionen und Rempler sind dort in der ersten Runde kaum zu vermeiden. 

Rennleitung sah Kofler als Sturzverursacher: Strafe folgte sofort

Kofler krachte dem Ducati-Piloten ins Heck und wurde als Sturzverursacher von der Rennleitung mit zwei Long-Lap-Penalty belegt. Damit war ein ansprechendes Ergebnis im zweiten Lauf schon vor dem Start außer Reichweite.

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«Es war wirklich zum Vergessen», bilanzierte der Yamaha-Pilot das Wochenende am Plattensee. «Ich bin danach hinten gefahren, schaffte den Anschluss nicht mehr und habe halt versucht, so gut es ging, Erfahrung zu sammeln», schilderte Kofler, der mit elf Sekunden Rückstand auf den Vorletzten ins Ziel kam. «Ich bin in die Weltmeisterschaft gekommen, um mich weiterzuentwickeln als Fahrer, und dazu gehören auch solche Erfahrungen.»

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Kofler reiste nicht am Sonntag ab, sondern blieb an der Rennstrecke. «Wir stecken jetzt sicher nicht den Kopf in den Sand und bleiben sogar noch einen Tag länger in Ungarn, testen am Montag noch», kündigte der junge Österreicher trotzig.

Kofler bestreitet in seiner Rookie-Saison nur die Europarennen und verpasste bisher die Punkteränge. Sein bestes Finish ist Platz 22 im zweiten Lauf in Assen.

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01

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AS Racing Team

Albert Arenas

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75

18

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1:42,847

25

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+0,419

1:42,790

20

03

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

18

+0,509

1:42,812

16

04

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+1,017

1:42,940

13

05

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

+2,524

1:42,738

11

06

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

18

+3,864

1:43,001

10

07

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+5,588

1:42,887

9

08

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+12,117

1:43,421

8

09

Simon Jespersen

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

Simon Jespersen

43

18

+13,801

1:43,118

7

10

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

18

+14,033

1:43,346

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