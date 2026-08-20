Viel Interesse an Supersport-KTM – wird der Rennkit rechtzeitig fertig?

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KTM arbeitet mit seiner Entwicklungstruppe Vollgas daran, die 990 RC R für 2027 renntauglich zu machen. Das haben auch Teams aus der Supersport-WM mitbekommen und bereits in Mattighofen angeklopft.
Die Supersport-WM bekommt für 2027 ein überarbeitetes technisches Reglement,
Ob die Zweizylindermaschine mit 947 ccm für 2027 WM-tauglich und einsatzbereit sein wird, lässt sich Stand heute schwer abschätzen. Denn die Weltmeisterschaft beginnt bereits am vorletzten Februar-Wochenende in Australien, Europa-Auftakt ist für gewöhnlich Ende März in Portugal.
Realistisch betrachtet haben das Freudenberg-Team und KTM nur noch gut drei Monate bis Ende November Zeit, um alles vorzubereiten und dann homologieren zu lassen. Im Dezember und mindestens der ersten Januar-Hälfte ist Winterpause, bevor das Material nach Down Under geschickt wird. Getestet werden kann im neuen Jahr vor dem Saisonstart nur noch Ende Januar oder Anfang Februar auf Strecken wie Jerez oder Portimao im südlichsten Teil Europas.
Im September wird bei KTM entschieden, wie sehr sich das Werk beim Thema Supersport einbringen wird. Fest steht: Wir werden kein Werksteam aus Mattighofen in der Supersport-WM sehen, diese Auftritte sind dem MotoGP-Paddock und Offroad-Sport vorbehalten.
Interesse, die 990 RC R mit dem Freudenberg-Team im Renneinsatz zu sehen, ist bei den Österreichern aber vorhanden. Tatsache ist auch, dass Anfragen von Teams aus der Supersport-WM vorliegen, die sich den Umstieg auf KTM vorstellen können.
Teamchef Carsten Freudenberg geht
Denkbar ist aber auch, dass ein neuer Hersteller erst zum Europa-Auftakt in die Weltmeisterschaft einsteigt – oder sogar unter der Saison. Denn Promoter Liberty weiß um die Wichtigkeit jeder teilnehmenden Marke und ist bei Verhandlungen zu Kompromissen bereit.
In diesem Jahr sehen wir in der Supersport-WM acht Motorradmarken: Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Yamaha und ZX Moto – mit sehr unterschiedlichen Werksengagements. KTM wäre Hersteller Nummer 9.
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